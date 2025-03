Hành trình 50 năm của TP HCM: Tiên phong đổi mới, khẳng định vị thế đầu tàu

TP HCM - Nghệ An gắn bó sâu sắc

Tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu cho biết TP HCM - thành phố mang tên Bác và Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - là 2 địa phương có nhiều tình cảm gắn bó sâu sắc từ những kết nối trong lịch sử cho đến ngày hôm nay.

Nghệ An và TP HCM đã hợp tác nhiều mặt. Năm 2024, Nghệ An thu hút được 63 dự án của các doanh nghiệp, nhà đầu tư TP HCM, với tổng vốn đăng ký hơn 37.700 tỉ đồng. Nhiều sản phẩm nông - lâm - thủy sản, đặc sản, sản phẩm OCOP Nghệ An đã được tiêu thụ tại TP HCM... Để phát huy thế mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương, lãnh đạo tỉnh Nghệ An mong muốn 2 địa phương sẽ tiếp tục thực hiện chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, mở ra các cơ hội hợp tác mới và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa 2 địa phương.