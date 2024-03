Hành trình đa sắc của hạnh phúc

Với Ngọc Quí, dù sinh ra vào ngày nào, thì ai cũng có quyền hạnh phúc và mưu cầu hạnh phúc chân chính. Sinh ra và lớn lên ở Bình Dương song cô học tập và trưởng thành, đi qua các cột mốc quan trọng trong cuộc đời tại TP HCM. Từ năm 12 tuổi, Quí đã có định hướng với nghề báo và nghiêm túc nỗ lực học tập, nuôi dưỡng ước mơ. Tuy nhiên, sợ con gái vất vả nên gia đình không muốn Quí theo lĩnh vực này. Sau 4 năm học ngành Ngữ văn Anh tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP HCM), đam mê của Quí với báo chí vẫn chưa phai nhạt. Cô thuyết phục ba mẹ để được tham gia cuộc tuyển chọn phát thanh viên của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Dương (BTV), với lý do tìm cơ hội làm việc gần nhà. Trở thành á quân của cuộc thi, chặng đường làm nghề của Quí bắt đầu, càng tuyệt vời khi có sự ủng hộ của cả nhà.



Ưa thích chinh phục những điều mới, dám bứt phá khỏi vùng an toàn là nét cá tính nổi bật của Ngọc Quí

Sau 3 năm công tác ở BTV, Quí muốn có thử thách mới, để được cọ xát, trưởng thành hơn. Gác lại nếp sống quen thuộc, cô quay trở lại TP HCM. Cô làm việc ở kênh truyền hình Kinh tế Tài chính FBNC hơn 2 năm trước khi thi vào Đài Truyền hình TP HCM (HTV) vào năm 2017 và gắn bó với Trung tâm Tin tức cho đến nay. Nữ biên tập viên 9x và các đồng nghiệp liên tiếp gặt hái loạt giải thưởng tập thể như: Giải A Giải Báo chí quốc gia năm 2021 và 2022; Giải B Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng năm 2023 - Giải Búa liềm vàng…

Ngọc Quí thường dành thời gian chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng làm nghề cho các bạn sinh viên

Trải qua nhiều thăng trầm song Quí luôn thấy cuộc sống màu hồng. "Đôi khi chúng ta cứ nghĩ nỗi đau, sự vất vả của bản thân là to lớn, khủng khiếp nhất. Thế nhưng, làm sao đo đếm được cái gì là "nhất" khi không ở trong hoàn cảnh của người khác" - Quí tâm sự. Cô chọn thái độ sống bình thản, lạc quan. Khi điều bất như ý xảy đến, Quí biết cách tự trấn an, xem đó như một bài học để dũng cảm đối diện, tìm cách tháo gỡ khó khăn rồi mạnh mẽ hơn. Với cô, hạnh phúc không phải là món quà may mắn từ trên trời rơi xuống hay là đóa hoa thơm được bày sẵn trong khu vườn xinh tươi, êm đềm. Chính bản lĩnh vững chãi, tâm hồn hướng thiện, tư duy tích cực… giúp chúng ta nhận ra những gam màu sáng trong bức tranh cuộc đời đa sắc để dốc trái tim cho những gì ý nghĩa, có ích mỗi ngày.