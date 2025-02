Hành trình giành lại sự sống cho bệnh nhi

Phía sau hình ảnh những em bé khỏe mạnh đang bi bô bên cha mẹ là hành trình đầy kiên cường, thử thách của đội ngũ y - bác sĩ đã cân não giành sự sống cho các bé từ trong bào thai

Cách đây tròn 1 năm, ê-kíp bác sĩ của 2 bệnh viện Từ Dũ và Nhi Đồng 1 (TP HCM) đã tiến hành can thiệp thông tim ngay từ trong bụng mẹ cho 5 thai nhi có nguy cơ tử vong cao vì bệnh tim bẩm sinh. Như một phép mầu, hôm nay gia đình cùng các bé vừa trở lại bệnh viện trong niềm vui vô bờ để tri ân đội ngũ y - bác sĩ.

Thắp lên ngọn lửa hy vọng

Tại buổi lễ kỷ niệm "Nửa thế kỷ Bệnh viện Từ Dũ vươn mình" vừa được tổ chức nhân kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2), 5 gia đình từng được can thiệp thông tim bào thai đã được hội ngộ, gặp lại ê-kíp bác sĩ 2 bệnh viện thông tim can thiệp - những người đã cứu sống con mình từ khi còn trong bụng mẹ.

Từ Thanh Hóa đến TP HCM trước 1 ngày để tham dự lễ tri ân các bác sĩ nhân ngày 27-2, chị Lê Tài Linh (30 tuổi, ngụ Thanh Hóa) - mẹ của ca thông tim bào thai thứ 5 - không khỏi xúc động. "Tôi mang thai bé thứ 2, cả thai kỳ không phát hiện gì cho đến khi thai được 22 tuần, khi đi khám, bác sĩ chẩn đoán con bị hẹp van động mạch phổi. Sau đó, một bác sĩ ở địa phương khuyên tôi đến Bệnh viện Từ Dũ để được thăm khám, kiểm tra, theo dõi" - chị Linh kể lại.

Từ khi phát hiện con mắc bệnh cho đến lúc con được can thiệp, chị Linh cùng chồng đến TP HCM 3 lần - gồm 2 lần thăm khám, hội chẩn và lần thứ 3 được can thiệp thông tim. Đây là lần thứ 4 chị cùng chồng quay lại TP HCM. "Lần đầu đến TP HCM, tôi rất hoang mang và lo lắng. Nhưng sau khi được bác sĩ thăm khám, tư vấn và chia sẻ về 3 ca can thiệp thành công trước đó, tôi như được thắp lên ngọn lửa hy vọng" - chị Linh bày tỏ.

Ca phẫu thuật can thiệp thông tim trong bào thai thành công, sau đó bé trai chào đời với cân nặng 2,7 kg. Bé tiếp tục được nong van tim thêm 2 lần tại Hà Nội để bảo đảm chức năng tim hoạt động tốt nhất. Đến nay, bé được 5 tháng tuổi, nặng 8,2 kg, sức khỏe ổn định và phát triển tốt. "Nhìn con khỏe mạnh, lại được gặp các bác sĩ đã cứu sống con ngay từ trong bụng, tôi thật sự khó diễn tả bằng lời sự tri ân. Đây là khoảnh khắc tôi mãi khắc ghi, vì chính các bác sĩ đã mang đến cho gia đình tôi một phép mầu, giúp con có cuộc sống mới" - chị Linh xúc động nói.

Với chị Nguyễn Phùng Phương Anh (29 tuổi, ngụ TP HCM, mẹ của ca can thiệp bào thai thứ 2), cách chị tri ân sự tận tâm của đội ngũ y - bác sĩ, là đặt tên con theo tên của 2 bác sĩ. "Bé tên Hương Giang là tên ghép của BS.CK2 Trịnh Nhựt Thư Hương và BS.CK2 Đỗ Thị Cẩm Giang của Bệnh viện Từ Dũ. Đây là 2 bác sĩ gắn bó suốt hành trình đầy thử thách của con" - chị Phương Anh giải thích.

Chị kể khi thai 21 tuần, bác sĩ siêu âm phát hiện và chẩn đoán thai nhi hẹp van động mạch chủ. Sau nhiều lần hội chẩn, các bác sĩ cảnh báo nếu không thực hiện can thiệp bào thai để nong van động mạch chủ, khả năng bé không thể sống sót. Nếu sống thì cuộc sống sau này của bé sẽ là một chuỗi phẫu thuật và điều trị lâu dài, đau đớn. "Lúc đó, tôi thật sự tuyệt vọng nhưng sau những lần gặp các bác sĩ hội chẩn, tôi như trút được gánh lo. Đến tuần 29, con được chỉ định can thiệp nong tim trong bào thai" - chị xúc động nói và chia sẻ khoảnh khắc sau khi tỉnh dậy nghe tiếng vỗ tay của bác sĩ và được thông báo ca can thiệp thành công, bé đã được cứu sống, chị vỡ òa cảm xúc. Đây cũng là điều kỳ diệu mà các bác sĩ mang lại cho gia đình chị.

"Khi thai được 31 tuần, con chào đời khỏe mạnh. Sau đó, 1 tháng tuổi, con đã được nong van tim và mổ sửa van tim. Hiện sức khỏe của con ổn định, ăn ngủ tốt" - chị Phương Anh nói thêm.

Các bé được can thiệp thông tim cách đây một năm cùng cha mẹ trở lại Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) để tri ân đội ngũ y - bác sĩ

Nỗ lực hết mình vì bệnh nhi

Chứng kiến những em bé khỏe mạnh hôm nay, ai cũng hiểu đằng sau đó là biết bao nỗ lực không nghỉ, những phút giây căng thẳng tột độ và cả niềm hạnh phúc vỡ òa của đội ngũ y - bác sĩ.

Là một trong những bác sĩ trong ê-kíp, BS.CK2 Trịnh Nhựt Thư Hương, Trưởng Khoa Chăm sóc trước sinh - Bệnh viện Từ Dũ, cho biết khi bắt đầu áp dụng kỹ thuật can thiệp tim bào thai, các bác sĩ phải đối mặt nhiều áp lực, vì không ai dám chắc có thành công hay không. Việc thực hiện thủ thuật này luôn tiềm ẩn rủi ro và đến nay vẫn chưa có hành lang pháp lý bảo vệ. Dù vậy, các bác sĩ quyết tâm thực hiện cùng với sự ủng hộ của lãnh đạo ngành, lãnh đạo bệnh viện. "Nhìn các con khỏe mạnh hôm nay, chúng tôi thật sự xúc động. Niềm hạnh phúc của gia đình các con cũng chính là hạnh phúc của chúng tôi" - BS Hương nói.

TS-BS Đỗ Nguyên Tín, Trưởng Đơn vị Can thiệp tim mạch - Bệnh viện Nhi Đồng 1, nhớ như in cảm giác căng thẳng về những ca đầu tiên bởi y khoa luôn có những sự cố nhất định. "Khó nhất là luồn kim đi đúng hướng vào tim thai để đưa dụng cụ vào. Đến lúc đâm kim vào can thiệp thành công, cả ê-kíp lúc đó không giấu được niềm vui…" - BS Tín nhớ lại.

Hy vọng cho trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh BS.CK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, cho biết những năm qua, đã có trên 15.000 trường hợp bất thường bào thai ở nhiều mức độ được các bác sĩ bệnh viện phát hiện và phối hợp xử trí, như các vấn đề về van tim, ống động mạch chủ, động mạch phổi... Theo BS Hải, ê-kíp can thiệp thông tim đã thành công với 5 ca thông tim bào thai đầu tiên ở Việt Nam, giúp các bé không chỉ trở về với cuộc sống bình thường mà còn giảm bớt gánh nặng điều trị lâu dài, không phải theo dõi suốt đời như các trẻ bị bệnh tim bẩm sinh khác. "Dù đã thực hiện thành công 5 ca nhưng kỹ thuật này vẫn chưa thể triển khai rộng rãi vì yêu cầu trình độ chuyên môn rất cao, chỉ một số ít trung tâm y khoa trên thế giới có thể thực hiện. Mỗi ca hồi sinh trái tim nhỏ bé từ trong bụng mẹ là một kỳ tích, không chỉ mang lại hy vọng cho gia đình mà còn khẳng định bước tiến đáng tự hào của y học Việt Nam" - BS Hải chia sẻ.