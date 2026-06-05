Hành Trình kết nối non sông

Từ những lá cờ đầu tiên trao cho ngư dân vươn khơi bám biển, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đã đi qua biển đảo, biên giới, khu dân cư, khu công nghiệp, di tích lịch sử… để trở thành một hành trình lan tỏa lòng yêu nước trong đời sống hôm nay.
* 2019: Những lá cờ đầu tiên ra biển
Ngày 1-6-2019, Báo Người Lao Động phát động chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", trao những lá cờ đầu tiên cho ngư dân tỉnh Bạc Liêu (cũ) nhằm động viên bà con ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.
* 2020: Từ một ý tưởng thành hành trình xã hội
Chương trình tiếp tục lan tỏa đến nhiều địa phương ven biển, nhận được sự đồng hành của các lực lượng vũ trang, chính quyền, doanh nghiệp và bạn đọc.
Lá cờ không chỉ là món quà tinh thần mà còn trở thành biểu tượng của sự kết nối cộng đồng.
* 2021: Từ biển đảo đến biên cương
Hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" được triển khai, đưa lá cờ đến với đồng bào, chiến sĩ nơi tuyến đầu biên giới. Từ biển khơi đến đường biên giới, chương trình mở rộng không gian lan tỏa của lòng yêu nước.
* 2022: Những con đường mang màu Tổ quốc
Hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" được đẩy mạnh, hình thành nhiều tuyến đường cờ trong khu dân cư, di tích lịch sử, căn cứ cách mạng, vùng nông thôn...
Từ biển đảo, biên cương, cờ Tổ quốc đã đi vào từng con đường, mái nhà và đời sống cộng đồng.
* 2023: Cờ Tổ quốc trong đời sống cộng đồng
Chương trình mở rộng chiều sâu, gắn với khu dân cư, công nhân, học đường, các hoạt động chăm lo và giáo dục truyền thống. Lá cờ không chỉ hiện diện trong ngày lễ mà trở thành một phần của đời sống thường ngày.
* 2024: Không chỉ là những lá cờ
Hai cuộc thi "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" và "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" tiếp tục lan tỏa cảm xúc, câu chuyện, hình ảnh về chủ quyền, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc, làm phong phú thêm hệ sinh thái nội dung của chương trình.
* 2025 - 2026: Những công trình ở lại với cộng đồng
Chương trình bước sang giai đoạn tạo dấu ấn bằng các công trình có giá trị lâu dài, tiêu biểu là "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo". Từ trao cờ, chương trình hướng tới kiến tạo những không gian văn hóa yêu nước trong đời sống cộng đồng.
Từ những lá cờ đầu tiên…
Khởi đầu từ những lá cờ trao cho ngư dân vươn khơi bám biển năm 2019, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đã dần vượt khỏi khuôn khổ một hoạt động xã hội của Báo Người Lao Động để trở thành một phần của đời sống cộng đồng. Từ biển đảo đến biên giới, từ khu dân cư đến trường học, từ những con tàu ngoài khơi đến các tuyến đường rợp màu cờ đỏ, chương trình không chỉ trao đi những lá cờ mà còn lan tỏa tình yêu Tổ quốc, ý thức chủ quyền và tinh thần gắn kết cộng đồng.
Sau 7 năm, "Tự hào cờ Tổ quốc" không chỉ hiện diện trong các sự kiện mà đã đi vào từng mái nhà, từng con đường,
từng lát cắt đời sống hôm nay như một biểu tượng gần gũi của lòng yêu nước Việt Nam.
Ảnh: HOÀNG TRIỀU - NGÔ NHUNG - CAO NGUYÊN - QUANG LIÊM - HẢI ĐỊNH - Ý LINH - VĂN LỢI
Đồ họa: VFA
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