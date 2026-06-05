Hành Trình kết nối non sông

Từ những lá cờ đầu tiên trao cho ngư dân vươn khơi bám biển, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đã đi qua biển đảo, biên giới, khu dân cư, khu công nghiệp, di tích lịch sử… để trở thành một hành trình lan tỏa lòng yêu nước trong đời sống hôm nay.

* 2019: Những lá cờ đầu tiên ra biển

Ngày 1-6-2019, Báo Người Lao Động phát động chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển", trao những lá cờ đầu tiên cho ngư dân tỉnh Bạc Liêu (cũ) nhằm động viên bà con ngư dân vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân trao cờ Tổ quốc cho ngư dân Bạc Liêu tại lễ phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày 1-6-2019

Ngư dân Đà Nẵng treo cờ lên tàu để vươn khơi. Đây là những lá cờ được trao tặng từ chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”, ngày 12-4-2022

* 2020: Từ một ý tưởng thành hành trình xã hội

Chương trình tiếp tục lan tỏa đến nhiều địa phương ven biển, nhận được sự đồng hành của các lực lượng vũ trang, chính quyền, doanh nghiệp và bạn đọc.

Lá cờ không chỉ là món quà tinh thần mà còn trở thành biểu tượng của sự kết nối cộng đồng.

Ngày 17-9-2020, Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và ông Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, lên tàu cá tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đang hoạt động nghề cá tại khu vực đảo Bạch Long Vỹ

Ngày 9-8-2022, ngư dân phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò (Nghệ An) ra khơi cùng cờ Tổ quốc được trao tặng từ chương trình “Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển”

* 2021: Từ biển đảo đến biên cương

Hợp phần "Cờ Tổ quốc biên cương" được triển khai, đưa lá cờ đến với đồng bào, chiến sĩ nơi tuyến đầu biên giới. Từ biển khơi đến đường biên giới, chương trình mở rộng không gian lan tỏa của lòng yêu nước.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tuy Đức và lãnh đạo tỉnh Đắk Nông (cũ) cùng người dân và đoàn công tác Báo Người Lao Động chào cờ tại cột mốc số 55

Cán bộ, chiến sĩ biên phòng hướng dẫn, hỗ trợ người dân vùng biên treo cờ Tổ quốc

* 2022: Những con đường mang màu Tổ quốc

Hợp phần "Đường cờ Tổ quốc" được đẩy mạnh, hình thành nhiều tuyến đường cờ trong khu dân cư, di tích lịch sử, căn cứ cách mạng, vùng nông thôn...

Từ biển đảo, biên cương, cờ Tổ quốc đã đi vào từng con đường, mái nhà và đời sống cộng đồng.

Ngày 27-4-2022, tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Báo Người Lao Động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương và Thị ủy Tân Uyên khánh thành công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại 2 xã Bạch Đặng và Thạnh Hội

* 2023: Cờ Tổ quốc trong đời sống cộng đồng

Chương trình mở rộng chiều sâu, gắn với khu dân cư, công nhân, học đường, các hoạt động chăm lo và giáo dục truyền thống. Lá cờ không chỉ hiện diện trong ngày lễ mà trở thành một phần của đời sống thường ngày.

Bí thư Quận đoàn Bình Tân (cũ), TP HCM tự tay treo Quốc kỳ trong ngày phát động xây dựng “Đường cờ Tổ quốc” tại quận này

Người dân hẻm 223 Nguyễn Tiểu La (phường 8, quận 10 cũ), TP HCM treo cờ Tổ quốc vào dịp lễ

* 2024: Không chỉ là những lá cờ

Hai cuộc thi "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" và "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" tiếp tục lan tỏa cảm xúc, câu chuyện, hình ảnh về chủ quyền, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc, làm phong phú thêm hệ sinh thái nội dung của chương trình.

Phát động cuộc thi viết “Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm” lần 5 và cuộc thi ảnh “Thiêng liêng cờ Tổ quốc” lần 4 năm 2024-2025

Bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước - và Tổng Biên tập Tô Đình Tuân trao giải nhất cho tác giả Lê Hoàng Mến

* 2025 - 2026: Những công trình ở lại với cộng đồng

Chương trình bước sang giai đoạn tạo dấu ấn bằng các công trình có giá trị lâu dài, tiêu biểu là "Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo". Từ trao cờ, chương trình hướng tới kiến tạo những không gian văn hóa yêu nước trong đời sống cộng đồng.

"Đường cờ Tổ quốc - Đường hoa Côn Đảo” được triển khai trên tuyến đường dẫn vào Nghĩa trang Hàng Dương

Các đại biểu xúc động khi đi trên tuyến “Đường cờ Tổ quốc - đường hoa Côn Đảo” để vào Nghĩa trang Hàng Dương

Cờ Tổ quốc từ chương trình của Báo Người Lao Động tung bay trên Cột cờ Lũng Cú ở đỉnh núi Rồng

Ban Biên tập Báo Người Lao Động nhận 4 kỷ lục quốc gia cho chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc”: Trao tặng cờ Tổ quốc tại nhiều tỉnh, thành nhất; Trao tặng cờ Tổ quốc với số lượng nhiều nhất; Thực hiện nhiều tuyến đường cờ Tổ quốc nhất; Tuyến đường cờ Tổ quốc dài nhất

Từ những lá cờ đầu tiên… Khởi đầu từ những lá cờ trao cho ngư dân vươn khơi bám biển năm 2019, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đã dần vượt khỏi khuôn khổ một hoạt động xã hội của Báo Người Lao Động để trở thành một phần của đời sống cộng đồng. Từ biển đảo đến biên giới, từ khu dân cư đến trường học, từ những con tàu ngoài khơi đến các tuyến đường rợp màu cờ đỏ, chương trình không chỉ trao đi những lá cờ mà còn lan tỏa tình yêu Tổ quốc, ý thức chủ quyền và tinh thần gắn kết cộng đồng. Sau 7 năm, "Tự hào cờ Tổ quốc" không chỉ hiện diện trong các sự kiện mà đã đi vào từng mái nhà, từng con đường, từng lát cắt đời sống hôm nay như một biểu tượng gần gũi của lòng yêu nước Việt Nam.

Ảnh: HOÀNG TRIỀU - NGÔ NHUNG - CAO NGUYÊN - QUANG LIÊM - HẢI ĐỊNH - Ý LINH - VĂN LỢI

Đồ họa: VFA