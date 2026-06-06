Hành trình phụng sự Tổ quốc

Ngày 5-6, Báo Người Lao Động long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 7 năm chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026).



Hơn 2,1 triệu lá cờ đã trao và ký kết trao

Dự lễ kỷ niệm có bà Đặng Thị Ngọc Thịnh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Thượng tướng Lê Tấn Tới - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM. Cùng dự có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các cơ quan Trung ương; lãnh đạo lực lượng vũ trang; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP HCM; đại diện các địa phương, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp đồng hành với chương trình và lãnh đạo các cơ quan báo chí.

Nhà báo, TS Tô Đình Tuân, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, cho biết Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" được Báo Người Lao Động khởi xướng từ một tình cảm rất tự nhiên, rất thiêng liêng: tình yêu Tổ quốc và lòng biết ơn đối với những người ngày đêm bám biển, giữ biên cương, giữ bình yên cho đất nước.

Đông đảo đại biểu dự lễ kỷ niệm 7 năm chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” và 101 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Từ những lá cờ đầu tiên được trao cho ngư dân vươn khơi bám biển vào năm 2019, chương trình đã đi đến nhiều vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, đến nhiều tuyến đường, các khu di tích lịch sử. Sau 7 năm, chương trình đã trao và ký kết trao hơn 2,1 triệu lá cờ Tổ quốc; xây dựng 1.246 tuyến "Đường cờ Tổ quốc"; triển khai tại 32/34 tỉnh, thành phố; tổ chức 575 sự kiện và xác lập 5 kỷ lục Việt Nam.

"Nhưng với Người Lao Động, điều lớn hơn những con số là niềm xúc động khi nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên những con tàu ra khơi, trên những tuyến đường vùng sâu, vùng xa, trong ánh mắt của người dân, trong bàn tay nâng niu của các em học sinh, trong tình cảm của đồng bào, chiến sĩ và kiều bào ta ở nước ngoài" - nhà báo Tô Đình Tuân khẳng định.

Theo Tổng Biên tập Tô Đình Tuân, để có được hành trình ấy, Báo Người Lao Động luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của lãnh đạo Trung ương, TP HCM, Hội Nhà báo Việt Nam, các ban, bộ, ngành, địa phương; sự phối hợp rất trách nhiệm của lực lượng vũ trang; sự đồng hành bền bỉ của các doanh nghiệp, đơn vị tài trợ, các cơ quan báo chí bạn, bạn đọc, nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài.

Tổng Biên tập Báo Người Lao Động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tất cả những tấm lòng đã góp sức để chương trình có được sức sống bền bỉ và lan tỏa như hôm nay; trân trọng tri ân các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên Báo Người Lao Động qua các thời kỳ. Chính truyền thống dấn thân, gần dân, vì người lao động, vì lợi ích của nhân dân và đất nước đã tạo nên nền tảng để Báo Người Lao Động có thể thực hiện những chương trình sau mặt báo mang đậm giá trị xã hội và nhân văn.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, ông Lê Quốc Minh đánh giá cao ý nghĩa Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động mang lại trong suốt 7 năm qua; bày tỏ tin tưởng chương trình tiếp tục phát huy hiệu quả, lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong cộng đồng.

Đánh giá cao chương trình

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông khẳng định trong 7 năm qua, Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đã trở thành một trong những hoạt động chính trị - xã hội tiêu biểu của Báo Người Lao Động. Từ những lá cờ được trao tận tay ngư dân bám biển, cán bộ chiến sĩ nơi biên giới, hải đảo, đến những tuyến đường rực sắc đỏ của Quốc kỳ, những buổi lễ chào cờ thiêng liêng ở vùng sâu, vùng xa - chương trình đã góp phần kết nối hàng triệu trái tim Việt Nam bằng tình yêu quê hương, đất nước.

"Những con số mà chương trình đạt được không chỉ phản ánh quy mô của một chương trình chính trị - xã hội mà còn thể hiện sức mạnh đoàn kết, tinh thần trách nhiệm cộng đồng và tình yêu nước được khơi dậy từ những điều giản dị, gần gũi" - ông Đặng Minh Thông nhấn mạnh.

Thay mặt Thường trực Thành ủy TP HCM, ông Đặng Minh Thông biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, tâm huyết của tập thể Báo Người Lao Động, cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đồng hành với chương trình trong suốt thời gian qua.

Đại diện Báo Người Lao Động ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Ban Thanh niên Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam

Chia sẻ thêm tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố cho biết theo chủ trương của Trung ương và TP HCM, hệ thống báo chí thành phố đang được sắp xếp, tổ chức lại theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại hơn. Trong quá trình sắp xếp, tổ chức lại tất yếu sẽ có những thay đổi về mô hình hoạt động, cơ cấu tổ chức và thương hiệu báo chí. Tuy nhiên, bề dày truyền thống và những giá trị cốt lõi mà các thế hệ người làm Báo Người Lao Động đã xây dựng và cống hiến sẽ luôn được trân trọng, kế thừa, phát huy. Đó là tinh thần dấn thân vì người lao động, vì nhân dân; là bản lĩnh chính trị vững vàng; là trách nhiệm xã hội; là khát vọng đổi mới và phụng sự đất nước. "Tôi mong rằng những giá trị của Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" sẽ tiếp tục được duy trì, tiếp nối và lan tỏa trong chặng đường sắp tới. Bởi tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến cho đất nước là những giá trị không bao giờ thay đổi" - Phó Bí thư Thành ủy TP HCM gửi gắm.

Đại diện Báo Người Lao Động ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Đại học Quốc gia TP HCM

Bước vào giai đoạn mới, lãnh đạo TP HCM mong muốn đội ngũ những người làm báo tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; chuyển đổi số mạnh mẽ; làm chủ công nghệ, đồng thời giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội. Báo chí cần tiếp tục là cầu nối hiệu quả giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; là lực lượng tiên phong trong tuyên truyền, lan tỏa những giá trị tích cực, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Lãnh đạo TP HCM trân trọng ghi nhận những đóng góp của Báo Người Lao Động trong hơn nửa thế kỷ đồng hành với quá trình xây dựng, bảo vệ và phát triển TP HCM; đặc biệt là vai trò đại diện, chăm lo cho người lao động, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân và tổ chức nhiều chương trình xã hội giàu tính nhân văn, trong đó có Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc".

Nguồn động viên lớn

Phát biểu đáp từ, thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập và tập thể Báo Người Lao Động, nhà báo, TS Tô Đình Tuân trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu, sự ghi nhận, động viên và chỉ đạo sâu sắc của ông Lê Quốc Minh và ông Đặng Minh Thông dành cho Báo Người Lao Động, cho Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" và cho đội ngũ những người làm Báo Người Lao Động.

Trong bối cảnh đất nước và TP HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hệ thống báo chí cũng đang được sắp xếp theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại hơn. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Báo Người Lao Động cũng ý thức sâu sắc rằng giá trị bền vững nhất của một cơ quan báo chí không chỉ nằm ở tên gọi, trụ sở hay mô hình tổ chức, mà nằm ở bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội, niềm tin của bạn đọc và những điều tốt đẹp mà mình đã góp phần tạo dựng cho cộng đồng.

"Báo Người Lao Động xin hứa sẽ tiếp tục giữ gìn, kế thừa và phát huy truyền thống hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển; tiếp tục đổi mới nội dung, chuyển đổi số mạnh mẽ, nâng cao chất lượng báo chí; đồng thời duy trì và làm sâu sắc hơn những chương trình giàu ý nghĩa như "Tự hào cờ Tổ quốc", Giải Mai Vàng, Mai Vàng Nhân ái, Mai vàng Tri ân, Đưa trường học đến thí sinh, Học bổng Báo Người Lao Động và nhiều hoạt động xã hội nhân văn khác" - nhà báo Tô Đình Tuân nhấn mạnh.

Nhà báo Tô Đình Tuân vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba Tại Lễ kỷ niệm đã diễn ra nghi thức trao Huân chương Lao động của Chủ tịch nước cho nhà báo Tô Đình Tuân, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền và thực hiện công tác an sinh, xã hội, từ thiện, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Ông Lê Quốc Minh và ông Đặng Minh Thông trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Tô Đình Tuân. Ảnh: HOÀNG TRIỀU Nhà báo Tô Đình Tuân bày tỏ đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời xem phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận đối với tập thể Báo Người Lao Động. "Đây là phần thưởng chung của tập thể Báo Người Lao Động, của những người đã cùng tôi vượt qua nhiều khó khăn, áp lực nhưng đầy tự hào. Phần thưởng ấy cũng là lời nhắc nhở để bản thân tôi tiếp tục nỗ lực hơn, trách nhiệm hơn, khiêm tốn hơn, cùng tập thể Báo Người Lao Động tiếp tục phụng sự bạn đọc, phụng sự người lao động, phụng sự TP HCM và đất nước" - nhà báo Tô Đình Tuân chia sẻ.

Ký kết đồng hành thực hiện chương trình Tại chương trình, Báo Người Lao Động ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với Đại học Quốc gia TP HCM về phát động góp sức cho Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc"; ký kết với Ban Thanh niên Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng, về việc phối hợp triển khai thực hiện chương trình. Dịp này, Ban Tổ chức chương trình trao tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM và Hội Sinh viên Việt Nam TP HCM. Đại diện Báo Người Lao Động trao bảng tượng trưng, tặng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP HCM và Hội Sinh viên Việt Nam TP HCM mỗi đơn vị 1.000 lá cờ Tổ quốc. Ảnh: HOÀNG TRIỀU





