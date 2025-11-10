HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Giải trí

Hành trình tái sinh hào khí Đại Cồ Việt của Johnny Trí Nguyễn bắt đầu

Thùy Trang

(NLĐO)- "Hộ linh tráng sĩ- Bí ẩn mộ vua Đinh" chính thức khai máy, hội quân của các tráng sĩ hàng đầu màn ảnh Việt.

Khí thiêng mở màn

Hành trình tái sinh hào khí Đại Cồ Việt của Johnny Trí Nguyễn bắt đầu - Ảnh 1.

Hành trình tái sinh hào khí Đại Cồ Việt của Johnny Trí Nguyễn bắt đầu

Bộ phim Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh chính thức khai máy, mở đầu cho hành trình chạm đến huyền sử Việt – kéo dài từ tháng 11-2025 đến 1-2026. Tác phẩm hứa hẹn tái hiện thời khắc đầy biến động sau 12 năm Đại Cồ Việt giành lại độc lập, với hình tượng oai hùng của vị Hoàng đế đầu tiên – Đinh Bộ Lĩnh.

Buổi lễ khai máy diễn ra trang nghiêm với sự góp mặt của Nhà sản xuất BHD, Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, Đạo diễn hành động Johnny Trí Nguyễn, Đạo diễn hình ảnh K'Linh, cùng dàn ê-kíp và diễn viên hùng hậu. 

NSND Tự Long – tráng sĩ thứ hai cùng diễn viên Đỗ Thị Hải Yến trong vai Hoàng Hậu Họ Dương cũng xuất hiện tại buổi lễ, bên cạnh nhiều gương mặt diễn viên, cùng dàn diễn viên hành động nổi tiếng. 

Hai vai chính vẫn được nhà sản xuất giữ kín càng làm tăng thêm sức hút bí ẩn cho dự án điện ảnh được trông đợi nhất năm 2026.

Võ thuật là linh hồn của phim

Hành trình tái sinh hào khí Đại Cồ Việt của Johnny Trí Nguyễn bắt đầu - Ảnh 2.

"Hộ linh tráng sĩ- Bí ẩn mộ vua Đinh" chính thức khai máy, hội quân của các tráng sĩ hàng đầu màn ảnh Việt.

Được định hình là phim hành động - huyền sử, Hộ linh tráng sĩ đặt trọng tâm vào ngôn ngữ võ thuật – thứ sức mạnh thể hiện tinh thần tráng sĩ và hào khí dân tộc. Đạo diễn võ thuật Johnny Trí Nguyễn cùng đội ngũ cascadeur đã dành nửa năm nghiên cứu và luyện tập để sáng tạo một bộ thế võ riêng biệt, mang lại cảm giác chân thực, bi tráng và chưa từng có trong điện ảnh Việt.

Anh cùng đội ngũ đã luyện tập hăng say suốt nửa năm qua, chấp nhận mọi gian khổ để mang lại sự chân thật tuyệt đối. Anh nhấn mạnh: "Nếu nói về phần hành động riêng, đây là bộ phim mà từ trước đến nay chúng tôi chưa từng thực hiện dự án nào có số lượng cảnh hành động lớn đến vậy. 

Đặc biệt, phim có nhiều phân cảnh đối kháng sử dụng vũ khí, kiếm, gươm. Việc chuẩn bị các loại vũ khí khác nhau, từ khâu tập luyện của diễn viên cho đến lúc xuất hiện chính thức trên màn ảnh, đã là một thử thách rất lớn".

Hành trình tái sinh hào khí Đại Cồ Việt của Johnny Trí Nguyễn bắt đầu - Ảnh 3.

Hộ linh tráng sĩ là một dự án điện ảnh đáng mong đợi

Sự tham gia của các chuyên gia như Nguyễn Anh Tuấn, Diệp Quang Bình, Thái Trần, Trần Quang Lộc, Nguyễn Trọng Tưởng cùng hai "nữ tráng sĩ" Hiền Ngô và Thúy Hiền Wushu càng bảo chứng cho chất lượng hành động đỉnh cao. 

 Đạo diễn hình ảnh K'Linh bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào phần hành động: "Riêng mảng võ thuật cho phim, Đạo diễn võ thuật Johnny Trí Nguyễn đã dày công nghiên cứu... có thể thấy được sức hút của kịch bản này mãnh liệt đến mức nào!".

Huyền sử về lòng trung nghĩa

Bộ phim lấy bối cảnh cuối triều Đinh – khi Đinh Tiên Hoàng băng hà và triều đình rơi vào khủng hoảng. Cuộc hành trình đưa linh cữu vua về an táng tại long mạch quốc gia trở thành một cuộc chạy đua sinh tử, nơi lòng trung nghĩa và niềm tin vào vận nước được thử thách tận cùng.

Hành trình tái sinh hào khí Đại Cồ Việt của Johnny Trí Nguyễn bắt đầu - Ảnh 4.

Tác phẩm hứa hẹn tái hiện thời khắc đầy biến động sau 12 năm Đại Cồ Việt giành lại độc lập, với hình tượng oai hùng của vị Hoàng đế đầu tiên – Đinh Bộ Lĩnh.

Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình chia sẻ: "Đây không chỉ là một câu chuyện huyền sử, mà là lời nhắc nhớ về cội nguồn – nơi lòng trung thành và nghĩa khí trở thành sức mạnh của dân tộc Việt".

Đại diện BHD chia sẻ: "Làm phim về lịch sử chưa bao giờ dễ. Nhưng nếu chúng ta không kể, thế hệ sau sẽ quên. Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh mong muốn được mở cánh cửa thời gian, trở về một thời kỳ lịch sử linh thiêng, hào hùng đất Việt. Để chúng ta không quên, để tiếp nối mãi khát vọng và tình yêu từ ngàn xưa ấy…".

Johnny Trí Nguyễn tiết lộ bí mật

Johnny Trí Nguyễn tiết lộ bí mật

(NLĐO) - Những chia sẻ của Johnny Trí Nguyễn về "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh" thu hút sự chú ý.

Johnny Trí Nguyễn Hộ linh tráng sĩ phim võ thuật của Johnny Trí Nguyễn Johnny Trí Nguyễn tái xuất
