Hành trình tâm linh đón năm mới tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên

Sự kiện có sự hiện diện và chủ trì của ngài Gyalwa Dokhampa, một bậc Thượng sư được kính trọng trong truyền thống Phật giáo Kim Cương Thừa.

Đức Gyalwa Dokhampa và Phật tử Việt Nam trong một khóa lễ Thiền trà tại Đại Bảo tháp Mandala Tây Thiên

Sự kiện diễn ra đúng vào thời khắc chuyển giao năm cũ - năm mới, mang thông điệp về sự buông xả những điều đã qua, nuôi dưỡng năng lượng tích cực và khởi đầu năm 2026 bằng sự tỉnh thức.

Theo đó, tối ngày 31-12, các hoạt động nhiễu tháp và dâng đèn được tổ chức trong không gian trang nghiêm, tĩnh lặng. Mỗi bước chân quanh Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên là một dịp để người tham dự quán chiếu, buông xuống những lo âu và mệt mỏi của năm cũ.

Trong đêm Giao thừa, chương trình đón năm mới diễn ra theo tinh thần tỉnh thức, khuyến khích mỗi người hướng về những lời cầu chúc an lành cho bản thân, gia đình và xã hội.

Các Phật tử Việt Nam đón ngài ngài Gyalwa Dokhampa tại sân bay Nội Bài

Ngày đầu năm mới (1-1) bắt đầu với nghi lễ khói cúng truyền thống (Sang Puja), một hoạt động mang ý nghĩa thanh lọc không gian và tâm thức, giúp người tham dự khởi đầu năm mới trong sự nhẹ nhàng và tập trung. Chương trình còn bao gồm các nghi lễ truyền thống với nội dung cầu nguyện cho sự hanh thông, sức khỏe và sự ổn định trong đời sống cá nhân cũng như cộng đồng, nhấn mạnh tinh thần hướng thiện và trách nhiệm xã hội.

Ngày cuối cùng của chuỗi sự kiện (2=1) dành cho các hoạt động cầu nguyện, hồi hướng công đức và tưởng niệm tổ tiên. Nội dung này thể hiện sự gắn kết giữa truyền thống Phật giáo Kim Cương Thừa và đạo hiếu trong văn hóa Việt Nam, đồng thời mang ý nghĩa chữa lành tinh thần cho người tham dự.

Theo đại diện ban tổ chức, chuỗi hoạt động tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn là một sinh hoạt văn hóa tinh thần đầu năm, góp phần tạo dựng không gian cộng đồng lành mạnh, nhân văn. Những lợi ích về sự thư giãn tinh thần, cân bằng cảm xúc và chất lượng đời sống nội tâm của các hoạt động tĩnh tâm, thiền định cũng đã được nhiều nghiên cứu và thực tiễn đời sống hiện đại ghi nhận.

Chuỗi hoạt động được kỳ vọng giúp công chúng đón năm mới một cách nhẹ nhàng, sâu lắng và ý nghĩa, trong bối cảnh xã hội ngày càng cần những không gian nuôi dưỡng đời sống tinh thần.