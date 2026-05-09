Thể thao

Hành trình tiến sát cúp vô địch sau 4 thập niên

ĐÔNG LINH

Đè bẹp Nottingham Forest ở bán kết lượt về Europa League, Aston Villa lần đầu vào chung kết Europa League kể từ năm 1982

Rạng sáng 8-5, Aston Villa viết tiếp câu chuyện cổ tích tại đấu trường Europa League mùa này khi vượt qua đồng hương Nottingham Forest với tổng tỉ số 4-1.

"Ngủ quên" tại Villa Park

Đoàn quân xứ Birmingham đang hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV Unai Emery, khơi gợi lại niềm tự hào ngỡ đã "ngủ quên" tại Villa Park suốt hơn 4 thập niên qua. Vốn là cái tên giàu truyền thống của bóng đá Anh, danh hiệu vô địch Cúp C1 châu Âu năm 1982 khiến cả lục địa phải ngả mũ với lối chơi mạnh mẽ và tinh thần thép của Aston Villa. Chỉ có điều, sau ánh hào quang ấy là chuỗi thời gian dài chìm trong biến động, khủng hoảng tài chính lẫn những mùa giải vật lộn ở nửa dưới bảng xếp hạng. Có thời điểm, đội bóng thành Birmingham còn rơi xuống tận Championship với rất nhiều nỗi niềm.

Aston Villa chờ thời khắc trở lại đỉnh cao châu Âu .Ảnh: ASTONVILLAFC

Chính vì thế, hành trình tiến vào chung kết Europa League mùa này mang ý nghĩa vượt xa một chiến tích đơn thuần. Aston Villa không chỉ vượt trội bằng chất lượng đội hình hay sự sắc bén chiến thuật mà họ còn thắng bằng khát vọng hồi sinh của biểu tượng một thời làng cầu Anh.

Dấu ấn lớn nhất dĩ nhiên thuộc về Unai Emery. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha từ lâu đã được xem là "ông vua Europa League" với bảng thành tích đáng nể ở đấu trường này. Khi nhận lời dẫn dắt Aston Villa, Emery từng bị hoài nghi liệu ông có thể giúp đội bóng trở lại hàng ngũ tinh hoa hay không. Chỉ sau chưa đầy hai mùa giải, ông đã biến Villa thành tập thể giàu bản lĩnh, chơi thứ bóng đá khoa học nhưng đầy cảm xúc.

"Đẳng cấp là mãi mãi"

Ở bán kết, Aston Villa cho thấy bản lĩnh đáng nể. Họ không còn là đội bóng chỉ biết phòng ngự phản công mà Emery xây dựng thành công khả năng kiểm soát thế trận, chuyển đổi trạng thái cực nhanh và đặc biệt rất lì lợm trong các thời khắc quyết định. Chính điều đó giúp đại diện nước Anh đứng vững trước sức ép để giành vé vào chung kết.

Aston Villa không sở hữu dàn sao đắt giá mà thành công mang dấu ấn tập thể. Ollie Watkins khẳng định giá trị của một tiền đạo toàn diện, John McGinn là hiện thân cho tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi, còn những Douglas Luiz hay Emiliano Martínez góp phần tạo nên bộ khung giàu cá tính cho đội bóng áo bã trầu.

Quan trọng hơn, thành công này cho thấy bóng đá Anh không chỉ có những "gã khổng lồ" như Man City, Liverpool hay Man United. Aston Villa đang chứng minh rằng với chiến lược đúng đắn, sự kiên nhẫn và một huấn luyện viên phù hợp, những đội bóng giàu truyền thống vẫn luôn là chính mình, như cách nói quen thuộc "đẳng cấp là mãi mãi".

Trận chung kết gặp Freiburg vào ngày 21-5 tại Istanbul hẳn sẽ rất khốc liệt với Aston Villa, vì bên cạnh vinh quang, tiền thưởng là suất vào thẳng vòng bảng Champions League mùa sau. Cả châu Âu sẽ nhớ lại cái tên từng vang danh cách đây hơn 4 thập niên nếu đoàn quân của Emery giương cao chiếc cúp vô địch. 

"Nếu đăng quang Europa League, đó sẽ là chiếc cúp châu Âu lớn đầu tiên của CLB Aston Villa sau 44 năm chờ đợi.

