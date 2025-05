Hành trình tìm con gian khó của Ngô Thanh Vân

Hôn nhân của Ngô Thanh Vân cũng nhiều áp lực

Diễn viên Ngô Thanh Vân vừa trải lòng về hành trình tìm con ở tuổi U50 đầy xúc động. Cô cho biết trong 1.000 ngày qua, cô tự thấy mình không phải siêu nhân mà là một phụ nữ bình thường như bao phụ nữ khác "với những thất vọng, đau buồn, nỗi ám ảnh và sự mất mát".

Những chia sẻ của Ngô Thanh Vân về 3 năm kết hôn cùng Huy Trần là một hành trình đầy tình yêu nhưng cũng không thiếu áp lực.

Ngô Thanh Vân chia sẻ: "1.000 ngày qua là hành trình mà nơi chỉ có tình yêu là điểm tựa duy nhất để dìu dắt mình với tia hi vọng rồi mọi thứ sẽ ổn. Chúng mình chọn cách đối mặt với nhau, chia sẻ và cùng nhìn lại để rút ra những bài học, những kinh nghiệm mà hai đứa có thể lấy nó làm nền tảng để bước tiếp. Thành công trong một mối quan hệ không chỉ là những điểm sáng bên nhau, mà cả những lúc cùng nhau bước qua bóng tối".

Chị cũng thừa nhận khi gặp biến cố lớn vì bộ phim do chị sản xuất không được đón nhận và đánh giá cao, chồng là nguồn an ủi của cô. Nữ diễn viên cảm giác mình rớt xuống vực sâu và khó lòng vượt qua nếu không có điểm tựa, một người ở bên an ủi.

Không ít lần Ngô Thanh Vân bật khóc

Ngô Thanh Vân cũng kể về giai đoạn khó khăn nhất của hôn nhân vì áp lực sinh con. "Đả nữ màn ảnh Việt" nói, ước mơ làm mẹ ấp ủ trong cô từ lúc mới kết hôn. Cô từng thử nhiều phương pháp hỗ trợ nhưng đều thất bại.

Nữ diễn viên khẳng định cô đối diện áp lực lớn, không chỉ với chính bản thân, còn là gia đình, dư luận xã hội. "Trên hết là áp lực tuổi tác. Một thời gian dài tôi tập trung cho sự nghiệp, sau khi kết hôn khao khát có con dần lớn lên. Đến một lúc, chúng tôi thử hết mọi cách và đi vào bế tắc. Lúc đó, tôi bắt đầu bị áp lực và không nghĩ điều đó xảy ra với bản thân mình. Tôi có thể kiểm soát mọi thứ bên ngoài nhưng cơ thể lại không cho phép. Tôi không biết giải quyết thế nào. Đó là khó khăn nhất với tôi trong 2 năm qua. Cuối cùng, tôi vẫn mong muốn có một gia đình hạnh phúc" - Ngô Thanh Vân bật khóc.

Cuộc sống nhiều nụ cười của Ngô Thanh Vân và chồng

Đồng cảm với vợ, Huy Trần cho biết đó cũng khoảng thời gian thử thách nhất với anh trong 3 năm kết hôn. "Chúng tôi thử rất nhiều cách nhưng đều thất bại. Những lúc đó, cô ấy rất buồn và ảnh hưởng tâm lý. Áp lực hơn vì chúng tôi không thể nói với bất cứ ai, kể cả người thân và bạn bè. Chỉ có hai vợ chồng đối diện. Tôi biết vợ buồn và cố gắng hết sức đưa vợ đi chơi, làm việc để giải tỏa. Nhưng thấy người mình yêu đau buồn khiến tôi đau lòng và nghĩ cách để cùng vượt qua" - Huy Trần chia sẻ.

Cô bật khóc hạnh phúc khi nghe tim thai em bé

Sau khoảng thời gian nỗ lực, tin vui đến vợ chồng nữ diễn viên vào dịp Noel 2024. Lần đầu được nghe tim thai, cả hai bật khóc. Với Ngô Thanh Vân, chặng đường tìm con nhiều thử thách nhưng cũng giúp cô và Huy Trần thấu hiểu nhau hơn. Ngô Thanh Vân rơi nước mắt khi nói lời cảm ơn chồng, vì hành trình cả hai cùng nhau trải qua suốt 3 năm.

Cô nói tiếp: "Nói chứ hành trình 3 năm có gian nan nhưng hành trình mẹ bỉm sắp tới cũng không kém gian truân. Mình như đứa trẻ học lớp 1. Có nhiều bất ngờ quá. Mình sẽ chia sẻ hành trình này cùng các bạn và rất mong nhận được nhiều đóng góp để mình có thể làm tốt vai trò mới này.

Lễ vừa rồi Chef Huy Trần có cho đi nghỉ dưỡng Nên tinh thần rất phấn chấn. Được bơi, được ăn ngon, được gần biển, gần thiên nhiên là thấy vui hết nấc".