Hành trình tìm hành khách "cầm nhầm" điện thoại tại sân bay Nội Bài

"Gia đình chúng tôi sau thời gian nghỉ hè về thăm gia đình tại quê nhà đã đáp chuyến bay tối ngày 23-8 từ Nội Bài trở lại Châu Âu. Khi đi qua khu vực băng chuyền an ninh vài phút thì con gái chúng tôi đã phát hiện thiếu điện thoại di động và có quay lại báo cáo với ca trực. Vào lúc 22 giờ 10 với sự trợ giúp của các anh/chị an ninh Nguyễn Thị Hoa, Tạ Tuấn Anh đã tìm lại được điện thoại do người khách cố tình cầm nhầm. Điện thoại có chứa nhiều thông tin cá nhân và nhiều dữ liệu quan trọng liên quan tới học tập ở trường của cháu.

Hình ảnh nữ hành khách đi sau nhặt chiếc điện thoại không phải là của mình để vào túi và thản nhiên ra gate ngồi chờ… Ảnh: NIA

Gia đình chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới anh/chị cùng ca trực đã hỗ trợ tìm kiếm, chúc các anh chị sức khoẻ, công tác tốt mang lại sự yên tâm cho hành khách sử dụng dịch vụ bay của chúng ta!".



Trên đây là nội dung bức thư của chị Elena Th.A., một nữ hành khách Việt kiều vừa gửi đến Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài.

Khi được hỏi về câu chuyện, chị Nguyễn Thị Hoa, Đội An ninh soi chiếu quốc tế - Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài, cho biết nữ hành khách Việt kiều có tên là Elena Th.A. vừa có chuyến bay đi Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Khi vào đến khu vực cửa ra máy bay, chị Th.A. phát hiện bỏ quên điện thoại tại điểm soi chiếu an ninh. Chị tức tốc quay lại nhờ lực lượng an ninh giúp đỡ.

Nhận thông tin, chị Hoa đã ngay lập tức cùng đồng nghiệp tìm kiếm tại tất cả các khay nhưng không phát hiện chiếc điện thoại đâu. Chị Hoa báo cho Tổ giám sát camera an ninh để truy vết.

Ít phút sau, Tổ camera đã tìm ra manh mối, cung cấp hình ảnh về 1 nữ hành khách khác đi sau chị Th.A. đã cầm chiếc điện thoại bỏ vào túi. Người này đã nhanh chóng ra gate 21 chờ đến giờ lên máy bay…

Chị Hoa và đồng nghiệp, anh Tuấn Anh nhanh chóng gọi xe điện để hỗ trợ việc di chuyển đến gate 21 một cách nhanh nhất. Tại đây họ đã gặp và mời "nữ hành khách cầm nhầm" về phòng trực đội.

Tại phòng trực của Đội An ninh soi chiếu quốc tế, trước sự chứng kiến của chủ nhân, chị Hoa và anh Tuấn Anh đã bằng các biện pháp nghiệp vụ buộc "nữ hành khách cầm nhầm" thừa nhận hành vi nhặt chiếc điện thoại không phải của mình và trả lại cho chủ nhân.

Gia đình chị Th.A. sau khi về nước đã gửi thư cảm ơn đến chị Hoa, anh Tuấn Anh.

Chị Hoa được đồng nghiệp gọi đùa là “sát thủ”. Ảnh: NIA

Khi được hỏi, chị Hoa vui vẻ cho biết chuyện tương tự nhiều vô kể. Thực ra đến khi khách viết thư thì mọi người mới biết hỏi thăm. Chứ trên thực tế, trong gần 30 năm công tác tại sân bay Nội Bài, chị Hoa không nhớ hết được số lần bản thân mình và anh chị em chạy khắp các gate đi tìm đồ cho khách bị "cầm nhầm".

"Mười lần đi trực thì đến 8 lần chạy khắp nhà ga để… "bắt trộm". Anh chị em quen gọi tôi là "sát thủ"- chị Hoa hài hước.