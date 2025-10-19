HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Hành trình trải nghiệm

Bài và ảnh: Trịnh Cẩm Tú

Cơ hội hiếm khi mang hình hài dễ chịu, chúng thường xuất hiện dưới dạng thử thách, đôi khi vượt ngoài khả năng hiện tại của bản thân

"Cuộc sống thật sự bắt đầu khi bạn rời khỏi vùng an toàn" - câu nói này đã đồng hành cùng tôi suốt 4 năm đại học, nuôi dưỡng tinh thần dám thử và dám trải nghiệm

Năm nhất, tôi mang theo sự tò mò về ngành học mình đã lựa chọn là Quan hệ công chúng và mơ hồ về tương lai. Nhưng thay vì chờ đợi câu trả lời từ ai đó, tôi tự trải nghiệm, hòa nhập vào môi trường năng động của trường thông qua các câu lạc bộ, cuộc thi, talkshow và workshop. Dấu ấn đầu tiên là khi tôi tham gia dự án "Nụ cười em thơ" thuộc Trung tâm Kết nối Cộng đồng của trường, nơi tôi được làm "cô giáo", dạy kỹ năng sống cho các em nhỏ ở mái ấm.

Hành trình trải nghiệm - Ảnh 1.

Sau hành trình bền bỉ thì Cẩm Tú đã gặt “quả ngọt”: danh hiệu thủ khoa ngành Quan hệ công chúng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM

Năm hai, tôi chủ động tìm kiếm cơ hội được thực chiến, khám phá mọi ngóc ngách của nghề. Tôi tham gia Hội Sinh viên khoa và trở thành thành viên ban tổ chức nhiều sự kiện lớn nhỏ. Ra ngoài phạm vi giảng đường, tôi thử sức ở vị trí trợ lý vận hành sự kiện tại chuỗi sự kiện âm nhạc "Những thành phố mơ màng" - nơi quy tụ nhiều nghệ sĩ và hàng ngàn khán giả, đòi hỏi sự chuyên nghiệp và khả năng xử lý tình huống nhanh.

Hành trình trải nghiệm - Ảnh 2.

Danh hiệu Thủ khoa ngành vừa là sự ghi nhận, vừa là động lực giúp Tú vững bước trên chặng đường mới

Năm ba, tôi "học vượt" tất cả các môn còn lại trong chương trình học. Bên cạnh môn chuyên ngành, tôi được học một vài môn liên quan đến marketing. Càng tìm hiểu, tôi càng bị cuốn hút bởi sự sáng tạo, tính chiến lược và sức ảnh hưởng của marketing. Niềm hứng thú ấy khiến tôi một lần nữa vượt khỏi vòng an toàn, quyết định thực tập trái ngành. Là thực tập sinh marketing tại Tập đoàn Thiên Long - tôi học hỏi cả chuyên môn lẫn tác phong và tinh thần trách nhiệm. Từ nền tảng ấy, tôi tiếp tục thử sức ở WinCommerce - thành viên thuộc Tập đoàn Masan với môi trường làm việc cường độ cao, đòi hỏi tốc độ và độ chính xác cao hơn. Tôi nhận ra những thiếu sót của mình để rèn giũa kỹ năng mềm, trau dồi kinh nghiệm thực tế và tiếp xúc gần hơn với khách hàng để hiểu rõ nhu cầu của họ. Dù còn nhiều điều phải học, tôi tin rằng những trải nghiệm này là bước đệm quý giá cho sự phát triển trong lĩnh vực mình yêu thích.

Hành trình trải nghiệm - Ảnh 3.

Tú nỗ lực duy trì cân bằng giữa ngoại khóa và học tập; hoạt động không chỉ để “làm đẹp CV” mà còn học cách trao đi và nhận lại yêu thương.

Cơ hội hiếm khi mang hình hài dễ chịu, chúng thường xuất hiện dưới dạng thử thách, đôi khi vượt ngoài khả năng hiện tại của bản thân. Nhưng nếu dám đối diện với áp lực và vấp ngã, bản thân có thể mở ra những cánh cửa mà chính mình cũng không ngờ tới. Bốn năm qua, mỗi lựa chọn đều là một bước giúp tôi vượt khỏi ranh giới an toàn. Để hôm nay, hoàn thành hành trình đại học, không chỉ với danh hiệu thủ khoa ngành Quan hệ công chúng mà còn mang theo niềm tin rằng chặng đường phía trước, dù chưa biết sẽ đi đến đâu, vẫn đáng để bước tiếp với dũng cảm và khát vọng học hỏi. 

