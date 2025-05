Hành trình truy bắt 7 nhân viên, quản lý quán bar đập phá quán phở

Ngày 30-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng là quản lý và nhân viên của một quán bar ở tỉnh Bình Dương đến Đắk Lắk đập phá quán phở, tạt sơn vào nhà dân để điều tra về 2 hành vi "Cưỡng đoạt tài sản" và "Hủy hoại tài sản".

Lần theo dấu vết của nhóm đối tượng

Trước đó, sáng 26-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp nhận tin báo về việc một nhóm 7 đối tượng đi trên ô tô, mặc đồ đen đến đập phá 1 quán phở và tạt sơn vào 2 nhà dân ở xã Ea Đar (huyện Ea Kar) gây hoang mang dư luận.

Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ công an truy bắt nhóm côn đồ

Thượng tá Đỗ Viết Hà, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết khi đến hiện trường thu thập chứng cứ, cơ quan công an xác định nhóm này không sinh sống ở Đắk Lắk mà từ nơi khác đến.

Các đối tượng thực hiện hành vi có tính chất côn đồ, manh động, không chỉ làm hư hại tài sản người dân mà còn gây hoang mang dư luận. Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi địa bàn tỉnh Đắk Lắk nên đơn vị khẩn trương truy bắt.

7 đối tượng là quản lý, nhân viên quán bar ở tỉnh Bình Dương

Đến trưa cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ được 2 đối tượng là Lê Ngọc Tuấn Anh (33 tuổi, ngụ huyện Ea Kar) và Cao Mỹ (34 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) khi đang lẩn trốn tại TP Cam Ranh.

Đấu tranh nhanh, 2 đối tượng khai nhận sau khi trốn đến TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), 5 đồng bọn đã xuống xe, chia làm nhiều nhóm đón xe khác lẩn trốn vào Nam.

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với Công an các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Dương và TP HCM khẩn trương truy xét.

Đêm 27-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Phòng Trọng án của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Công an TP HCM, Đồng Nai và Bình Dương đã huy động hơn 300 cán bộ chiến sĩ chia làm nhiều tổ đồng loạt bắt giữ 4 đối tượng khi đang lẩn trốn tại nhiều nơi ở TP HCM.

Nhóm côn đồ mặc toàn đồ đen đập phá quán phở gây hoang mang dư luận

4 đối tượng gồm: Nguyễn Thành Công (37 tuổi), Văn Kim Hùng (38 tuổi, cùng ngụ TP HCM), Võ Thanh Tuấn (30 tuổi), Phan Văn Hòa (34 tuổi, cùng ngụ tỉnh An Giang).

Riêng đối tượng Nguyễn Thái Hào (22 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) biết không thể trốn thoát nên trong đêm đã đến Công an tỉnh Bình Dương đầu thú.

Nhờ người đi đòi nợ 1,4 tỉ đồng cho mẹ

Tại cơ quan công an, bước đầu, Tuấn Anh khai nhận đang làm quản lý tại 1 quán bar ở tỉnh Bình Dương.

Ngày 25-5, Tuấn Anh đã nhờ 6 đối tượng trên cùng làm bảo vệ ở quán bar lên xã Ea Đar đập phá, tạt sơn vào nhà người nợ tiền và người thân của họ để đòi nợ giúp mẹ khoản tiền 1,4 tỉ đồng. Khi đi, Tuấn Anh chuẩn bị 4 gậy bóng chày, 2 thùng sơn, băng rôn và tờ rơi.

Nhóm côn đồ tạt sơn vào nhà ông N.D.N.

Quá trình lẩn trốn, các đối tượng liên tục mua quần áo, thay đổi trang phục nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng công an.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng này đã đập phá, tạt sơn gây thiệt hại tài sản của nhiều người với giá trị thiệt hại khoảng 80 triệu đồng.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, ông P.Đ.Đ. (ngụ xã Ea Đar) nợ mẹ Tuấn Anh 1,4 tỉ đồng. Sáng sớm 26-5, nhóm 7 đối tượng đi trên ô tô, mặc toàn đồ đen, đeo khẩu trang đen, đội mũ đen, giày đen tới tạt sơn vào nhà ông N.D.N. (cha vợ của ông P.Đ.Đ.) và nhà ông Đ.

Sau đó, nhóm đối tượng đến quán phở của anh N.D.H. (em vợ ông Đ.) dùng gậy bóng chày để đập phá tài sản.

Toàn bộ diễn biến được camera an ninh của quán phở ghi lại, chia sẻ trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra vụ việc.