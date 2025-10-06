Hành trình xanh của quốc gia hạnh phúc Bhutan

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Net Zero

Hành trình xanh của quốc gia hạnh phúc Bhutan

X.Mai

Bhutan là quốc gia đạt mức trung hòa carbon đầu tiên trên thế giới, với nguồn điện chủ yếu là thủy điện, còn gọi là "vàng trắng".

Hệ thống sông ngòi dồi dào giúp Bhutan sản xuất thủy điện dư thừa đến mức có thể xuất khẩu 5 tỉ KWh điện sang Ấn Độ mỗi năm. Tuy nhiên, thủy điện phụ thuộc rất lớn vào sự biến đổi theo mùa, khiến Bhutan phải nhập khẩu điện ngược từ Ấn Độ vào mùa đông, khi lượng mưa khan hiếm và mực nước sông giảm.

Theo trang web Chương trình Phát triển Liên hợp quốc, đứng trước những thách thức từ biến đổi khí hậu đe dọa an ninh năng lượng quốc gia, Bhutan đã đẩy mạnh các dự án nhà máy điện mặt trời. Trong đó, dự án Sephu Solar hoạt động vào đầu năm 2025 đánh dấu cột mốc lịch sử, trở thành nguồn năng lượng tái tạo thương mại đầu tiên tại nước này.

Bhutan đặt mục tiêu tham vọng đến năm 2030 đạt 1.000 MW điện mặt trời. Với hành trình xanh - từ phụ thuộc "vàng trắng" sang khai thác năng lượng mặt trời bền vững, Bhutan không chỉ bảo đảm an ninh năng lượng mà còn truyền cảm hứng về một mô hình phát triển cân bằng giữa kinh tế, môi trường và hạnh phúc quốc gia cho khu vực Nam Á. 

Tin liên quan

Khám phá Bhutan - Xứ sở hạnh phúc

Khám phá Bhutan - Xứ sở hạnh phúc

(NLĐO) - Nhắc đến Bhutan, mọi người thường nghĩ ngay đến "Xứ sở hạnh phúc". Danh xưng này thật ra là của riêng người Bhutan.

"Bật đèn xanh" cho điện rác, điện mặt trời nổi

Thực tế cho thấy tiềm năng phát triển các nguồn điện rác, điện mặt trời trên mặt hồ thủy điện và thủy lợi là rất lớn

Lang thang đất nước bí ẩn bậc nhất thế giới Bhutan

Bhutan là đất nước không chịu ảnh hưởng lớn từ du lịch hóa. Chính quyền nước này thậm chí thu phí du lịch để bảo tồn thiên nhiên.

điện mặt trời thủy điện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo