Hào hứng chờ đón Giải Golf “Tôi yêu Việt Nam” lần 2 – năm 2024

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam; hướng tới kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), ngày 10 tháng 8 năm 2024, Giải Golf “Tôi Yêu Việt Nam” lần thứ 2 do Báo Người Lao Động tổ chức sẽ chính thức diễn ra tại Sân Golf Tân Sơn Nhất, Quận Gò Vấp, TP HCM.

Giải golf "Tôi yêu Việt Nam lần 1, năm 2023 với sự tham gia của 144 golf thủ, thi đấu tại sân Royal Long An Golf & Villas

Đây là sự kiện thể thao lớn nhằm gây quỹ cho chương trình “Tự hào cờ Tổ quốc” do ông Trương Hòa Bình, Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, làm chủ tịch danh dự và chương trình "Học bổng hỗ trợ học sinh - sinh viên dân tộc thiểu số, học sinh nghèo" do Báo Người Lao Động quản lý, điều hành. Với mục tiêu lan tỏa tinh thần vì cộng đồng, giải đấu hứa hẹn sẽ thu hút sự tham gia của đông đảo golf thủ và các nhà tài trợ.

Giải golf "Tôi yêu Việt Nam" lần 1, năm 2023 đã triển khai các hoạt động cộng đồng ý nghĩa

Giải Golf “Tôi Yêu Việt Nam” không chỉ là một sân chơi thể thao đẳng cấp mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Địa điểm tranh tài tại sân golf Tân Sơn Nhất

Sân Golf Tân Sơn Nhất, tọa lạc tại số 6 Tân Sơn, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP HCM, được chọn làm địa điểm tổ chức giải đấu không chỉ vì cơ sở vật chất hiện đại mà còn bởi không gian rộng rãi, thoáng đãng, tạo cảm hứng cho các golf thủ. Đây là một trong những sân golf hàng đầu tại TP HCM, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm thi đấu đẳng cấp và đáng nhớ.

Trong 144 golf thủ tranh tài tại giải, dự kiến có sự tham gia của nhiều VĐV là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các doanh nghiệp, đối tác và các cơ quan báo, đài.

Sân Golf Tân Sơn Nhất. Ảnh: Quốc An

Toàn cảnh sân golf Tân Sơn Nhất. Ảnh: Quốc An

Sân golf Tân Sơn Nhất chính thức được đưa vào hoạt động năm 2015, do Công ty Nelson & Haworth Golf Course Archi-tects (Mỹ), đơn vị thực hiện rất nhiều dự án tại các cường quốc về golf, thiết kế chính với phong cách hiện đại, tiện nghi. Sân có tổng diện tích hơn 150 ha và cả 4 sân đều được thiết kế với 9 lỗ golf với số gậy tiêu chuẩn mỗi sân là 36 gậy. Sân sử dụng loại cỏ cao cấp Paspalum Platinum và Tifeagle, xen kẽ mảng xanh của cỏ là các hồ nước được bố trí hợp lý.

Giải đấu sẽ diễn ra theo thể thức thi đấu theo Handicap 18 hố, với nhiều hạng mục giải thưởng hấp dẫn như Best Gross, Nhất - Nhì - Ba các bảng A, B, C, cùng các giải kỹ thuật như HIO, Longest Drive (Nam/Nữ), Nearest to the Pin, Nearest to the Line, Lucky Prize.

Phần thưởng đặc biệt bao gồm xe ô tô sang trọng dành cho giải Hole in One và nhiều phần quà giá trị khác.