Hào hùng với "Vang mãi khúc quân hành"

Chương trình được tổ chức nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2023); 34 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2023); Kỷ niệm 77 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19.12.1946 - 19.12.2023); 63 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20.12.1960 - 20.12.2023).



Chương trình do Sở Văn hóa - Thể thao TP HCM phối hợp Bộ Tư lệnh TP HCM chỉ đạo thực hiện; Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP HCM phối hợp các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh TP HCM thực.

Tổ khúc mở màn của chương trình "Vang mãi khúc quân hành"

Tổ khúc "Tiến bước dưới quân kỳ - vì nhân dân quên mình" (Sáng tác: Doãn Nho - Doãn Quang Khải. Biên đạo: Trọng Phước) dưới sự trình diễn của nhóm Lạc Việt – nhóm ca diễn MTV.SG – đội quân nhạc Bộ Tư Lệnh TP. Bài hát với giai điệu hùng hồn và lời ca đầy tự hào về sức mạnh và truyền thống vẻ vang của quân đội.

Tiếp theo chương trình, nhiều tiết mục được trình diễn: "Đoàn vệ quốc quân" (Sáng tác: Phan Huỳnh Điểu. Biên đạo: Trọng Nghĩa) do nhóm MTV trình diễn; "19 tháng Tám" – "Lá cờ tháng Tám" (Sáng tác: Xuân Oanh - Phan Thanh Nam. Biên đạo: Hồng Yến) do nhóm ca diễn MTV.SG trình diễn.

Chương trình gồm nhiều tổ khúc, liên khúc và ca khúc mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả

Khán giả khi thì cảm nhận sự hào hùng, sục sôi nhiệt huyết, khi lại lắng đọng

"19 tháng Tám" – "Lá cờ tháng Tám"

Các tổ khúc, liên khúc: "Nhạc rừng" – "Lá xanh" (Sáng tác: Hoàng Việt. Hòa âm: Đại Dương. Biên đạo: Trọng Phước) do Trung tâm Aria Art Center trình diễn; "Hò kéo pháo" – "Đường lên phía trước" – "Giải phóng Điện Biên" (Sáng tác: Hoàng Vân; Tiến Minh; Đỗ Nhuận. Biên đạo: ThS. Vĩnh Khương) do Đỗ Tùng Lâm – Nhóm 135 biểu diễn tạo không khí nhiệt huyết, sôi sục chiến đấu và niềm tin chiến thắng.

Liên khúc "Nhạc rừng" – "Lá xanh"

"Hò kéo pháo" – "Đường lên phía trước" – "Giải phóng Điện Biên"

Ngoài ra, chương trình cũng có sự trình diễn của NSND Trọng Hữu – NSƯT Thu Vân với ca khúc "Rồi sầu riêng lại trổ bông" (Sáng tác: Hoàng Song Việt). Ca sĩ Thanh Nguyên, Trúc Lai, My Phôn trình diễn ca khúc "Những cô gái Đồng bằng sông Cửu Long" (Sáng tác: Huỳnh Thơ. Biên đạo: Hồng Yến). Ca sĩ Phan Ngọc Luân – Trúc Lai trình diễn "Hành khúc ngày và đêm" (Nhạc: Phan Huỳnh Điểu. Thơ: Bùi Công Minh. Biên đạo: Hồng Yến)

"Rồi sầu riêng lại trổ bông" do NSND Trọng Hữu – NSƯT Thu Vân trình diễn

"Hành khúc ngày và đêm" do Phan Ngọc Luân – Trúc Lai trình diễn

Các liên khúc "Tiến về Sài Gòn" – "Đất nước trọn niềm vui" (Sáng tác: Lưu Hữu Phước – Hoàng Hà. Hòa âm: Vy Nhật Tảo. Biên đạo: Trọng Nghĩa – Thành Trọng) do nhóm ca sĩ MTV.SG trình diễn. Ca khúc "Em mãi đợi anh về" (Sáng tác: Mai Hiền Xuân. Phỏng thơ : Vũ Cẩn. Biên đạo: Trọng Phước) do Mai Hiền Xuân trình diễn.

Một số ca khúc mang đến không khí tự hào của người lính thời đại mới: "Tự hào người lính thời đại mới" (Sáng tác: Lưu Quang Minh. Phóng tác lời: Hoàng Hồng Ngọc – Tăng Ngân Hà. Biên đạo: ThS. V. Khương – T. Trọng) do Thanh Sử - Thanh Nguyên trình diễn; "Tiếp bước" (Sáng tác: Hồ Trọng Tuấn) do Đoàn nghệ thuật quần chúng Lực lượng vũ trang TP HCM trình diễn; "Nắng gió thao trường" (Sáng tác: An Hiếu. Biên đạo: Lý Huỳnh Phương) do Hồ Tuấn Phúc – Phạm Đồng Diệu Ly – Rapper T.One – Nhóm 135 trình diễn; "Màu áo xanh – em yêu anh" (Sáng tác: Dương Cầm. Hòa âm: Phúc Trường. Biên đạo: Hồng Yến) do Tùng Lâm – My Phôn trình diễn…

Chương trình còn có phần giao lưu ngắn với: Ông Nguyễn Văn Thôn - Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân - chiến sĩ Ban dân vận Trung ương cục Miền Nam; Trung sĩ Huỳnh Lê Trung Tín, Đại đội KSQS 2, Tiểu đoàn KSQS 31; Mai Hải Yến - Uỷ viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam TP HCM; Uỷ viên Ban thường vụ Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Cán bộ TP HCM.