Hào quang ảo, hậu quả thật

Vừa qua, công an xuất hiện ở nhiều cơ sở của hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa tại các tỉnh, thành trên cả nước như: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng…

Nổi tiếng không đồng nghĩa tử tế

Mailisa là thương hiệu do bà Phan Thị Mai hay còn gọi là Mailisa (tên của thẩm mỹ viện) và chồng là ông Hoàng Kim Khánh sáng lập từ năm 1998. Đây là chuỗi thẩm mỹ tư nhân lớn bậc nhất Việt Nam, có 17 chi nhánh trên cả nước, lượng khách mỗi ngày lên đến hàng ngàn lượt.

Trên mạng xã hội, bà chủ chuỗi thẩm mỹ viện Mailisa sở hữu hơn 3 triệu người theo dõi. Vợ chồng bà Mai - ông Khánh cũng thường xuyên "khoe" khối tài sản đồ sộ của mình lên các phương tiện truyền thông. Đặc biệt, ông Hoàng Kim Khánh nổi tiếng là một "tay chơi" siêu xe hàng đầu Việt Nam, với bộ sưu tập có tổng giá trị hàng trăm tỉ đồng.

Năm 2023, cơ sở Mailisa trên đường Huỳnh Văn Bánh từng bị Sở Y tế TP HCM xử phạt 160 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc da 18 tháng vì "cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà chưa có giấy phép" và "quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép". Một chi nhánh khác tại Bình Dương trước đây cũng bị đình chỉ 4,5 tháng vì sử dụng thiết bị chiếu tia laser can thiệp vào cơ thể khi không đủ điều kiện chuyên khoa. Ngoài ra, 2 nhân viên chăm sóc da của thẩm mỹ viện Mailisa cũng bị xử phạt vì hành vi khám chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

Vụ việc diễn ra tại các cơ sở của Mailisa sau hàng loạt nhân vật nổi tiếng trên mạng bị bắt, bị xử lý, bị điều tra gần đây, khiến dư luận xôn xao. Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm giả. Một số sản phẩm được xác định có chứa các chất cấm là sibutramin và phenolphthalein, có thể gây rối loạn tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn tiêu hóa và tiềm ẩn nguy cơ ung thư, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác. Thế nhưng, để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỉ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỉ đồng.

Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục sắp bị TAND TP HCM xét xử về tội danh "Lừa dối khách hàng". Họ và đồng phạm đã thu lợi bất chính 12,4 tỉ đồng sau khi bán 129.617 hộp kẹo Kera không chứa loại bột rau củ quả như công bố, mà lại có sorbitol (chất có thể gây đau bụng, tiêu chảy)…

Dư luận đang chứng kiến một bức tranh rất rõ ràng về đời sống xã hội trong thời đại số. Dường như sự nổi tiếng không đồng nghĩa với tử tế và càng không thể thay thế chuẩn mực pháp luật lẫn đạo đức.

Ngân 98 cùng tang vật bị Công an TP HCM phát hiện. (Ảnh do cơ quan công an cung cấp)

Pháp luật chỉ quan tâm đến hành vi

Thực tế cho thấy mạng xã hội từng giúp nhiều người từ vô danh trở thành nhân vật được biết đến rộng rãi. Một video, một livestream, một xì-căng-đan cũng có thể làm ai đó nổi tiếng, chỉ sau một đêm. Nhưng cũng chính mạng xã hội, bằng tốc độ lan truyền không kiểm soát, cũng có thể nhanh chóng đẩy "người của công chúng" xuống vực, khi sự thật được phơi bày. Từng hành vi, từng sai lệch, từng vi phạm bị bóc trần, "soi" kỹ. Ngân 98 bị bắt, hàng loạt những phát ngôn gây sốc, hình ảnh phản cảm trước đây của cô bị "đào" lại. Hoàng Hường, "nữ doanh nhân quyền lực", khi vướng vòng lao lý, các cáo buộc gian dối liên tiếp bị khui ra. Hằng Du Mục - hiện tượng mạng với lượng theo dõi lớn; Quang Linh Vlogs - được nhiều người yêu mến, vì liên quan đến kẹo Kera, đã bị "soi" không thương tiếc từng hành vi, video trước đây…

Những điều đó cho thấy sự nổi tiếng mà không có nền tảng giá trị vững chắc thì càng lên cao càng dễ ngã. Bởi hình ảnh hào nhoáng không che được đạo đức yếu kém và hành vi vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, những nhân vật này không tự nhiên mà có tầm ảnh hưởng. Một phần là vì người xem quá dễ tin, dễ bị cuốn theo drama, dễ thần tượng. Thực tế nhiều người thích xem cái sốc, cái lạ, cái nghịch chuẩn mực, vô tình biến những nội dung độc hại thành "mỏ vàng" cho người tạo ra nó. Sự vô tư này của đám đông dẫn đến những cá nhân lệch chuẩn được tung hô quá đà, từ đó ảo tưởng quyền lực. Họ nghĩ mình miễn nhiễm pháp luật hoặc "muốn nói gì thì nói". Họ tin rằng khán giả càng đông thì sai cũng thành đúng. Đáng tiếc là pháp luật không quan tâm đến độ nổi tiếng, chỉ quan tâm đến hành vi. Hễ phạm tội thì đều phải chịu trách nhiệm trước pháp luật!

Cần tỉnh táo Việc nhiều người xem, đặc biệt giới trẻ, mê mẩn những idol mạng không phải vì tài năng, mà vì họ gây sốc, khoe tiền, khoe thân..., phần nào phản ánh khát vọng thành công nhanh, thói quen đánh giá người khác qua sự hào nhoáng, cách nhìn lệch về nỗ lực và tử tế. Đặc biệt là sự thiếu hụt nội dung lành mạnh và nhân văn để đối trọng. Những cú ngã của nhiều KOL vừa qua không chỉ là câu chuyện cá nhân, mà còn là tấm gương soi cho người xem. Ai cũng có quyền lựa chọn nội dung mình xem, lựa chọn ủng hộ ai và điều gì mình tin. Nếu chọn giá trị tử tế, văn minh thì những hình mẫu xấu sẽ không còn đất sống, xã hội mạng sẽ văn minh. Ngược lại, nếu tiếp tục chọn drama, độc hại, chiêu trò thì những người như vậy sẽ tiếp tục xuất hiện và tiếp tục gây hại.



