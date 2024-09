Hào quang rực rỡ showbiz Việt lên màn ảnh nhỏ!

"Những ngôi sao lạc" là tên của một dự án điện ảnh quy mô lớn do tập đoàn truyền thông RGB mà ông Hoàng Phúc (Quốc Tân thủ diễn) làm chủ tịch đứng ra đầu tư sản xuất. Hoàng Bảo (Steven Nguyễn thủ diễn) - con trai ông Phúc, học điện ảnh ở Mỹ, làm đạo diễn của dự án này.



Một số cảnh trong phim

Phim quy tụ nhiều diễn viên trẻ

Kể câu chuyện về mặt sáng, tối trong showbiz

Phim chiếu từ 16-9

Thông qua những bê bối, mâu thuẫn trong phim, khán giả sẽ thấy được để trở thành diễn viên nổi tiếng, thần tượng thì ai cũng phải trả cái giá đắt

Dự án tạo hiệu ứng mạnh trong công chúng khi tiến độ triển khai được truyền thông mạng cập nhập liên tục. Chí Thiện (Đạt Nguyễn đóng) là một trong những YouTuber chuyên livestream về mảng giải trí đình đám luôn cập nhật những thông tin nóng hổi về phim.

Chí Thiện được một người phụ nữ giấu tên liên hệ để nhờ quảng bá cho một người là cô quản lý trong trại trẻ mồ côi tên Hương Ly (Dương Châu Uyên đóng).

Trong thời gian ở trại trẻ mồ côi, Hương Ly được một người phụ nữ bí mật dạy diễn xuất, truyền cảm hứng nghệ thuật. Và sau này được người phụ nữ này nâng đỡ khi vào nghề.

Nếu Hương Ly có người nâng đỡ thì Tâm An (Tôn Nữ Khánh Uyên đóng) lại ở hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược. Gia đình Tâm An không ủng hộ đam mê mà cô đang theo đuổi. Tâm An đã tự thuê nhà ở, kiếm việc làm thêm để trang trải. Cô quyết định tham gia thử vai nữ chính trong phim "Những ngôi sao lạc".

Phim mang đến cho khán giả cái nhìn về hào quang rực rỡ trong showbiz và cả những mặt tối, góc khuất của nghề. Thông qua những bê bối, mâu thuẫn trong phim, khán giả sẽ thấy được để trở thành diễn viên nổi tiếng, thần tượng thì ai cũng phải trả cái giá đắt, ngoài sự nỗ lực, rèn luyện thì cần phải có tâm có nghề, "gieo nhân nào gặt quả đó".

Phim quy tụ dàn diễn viên: Đạt Nguyễn, Dương Châu Uyên, Tôn Nữ Khánh Uyên, Steven Nguyễn… do TFS sản xuất, Đặng Minh Quốc đạo diễn.

Phim có thời lượng 30 tập, phát sóng lúc 19 giờ 30 phút thứ 2 đến thứ 4 hằng tuần trên HTV7.