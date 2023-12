Hấp dẫn mùa 2 giải vô địch bóng rổ Hà Nội

Sau mùa giải thứ nhất đầy kịch tính, thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, mùa giải thứ 2 Giải bóng rổ vô địch Hà Nội - Hanoi Basketball Championship (HBC) sẽ trở lại với chủ đề "The Revolution".



Giải đấu HBC mùa 2 với sứ mệnh và mong muốn tạo ra những bước tiến đột phá trong sự phát triển của bóng rổ tại Hà Nội nói riêng và bóng rổ Việt Nam nói chung hứa hẹn sẽ mang đến người hâm mộ những trận đấu nảy lửa, những màn so tài quyết liệt.

Giải đấu có sự góp mặt của một đại diện hoàn toàn mới đối với hệ thống giải Vietnam Basketball Championship cũng như giới bóng rổ không chuyên, đó chính là CLB bóng rổ chuyên nghiệp Thăng Long Warriors.

Điều này thể hiện sự đa dạng về đối tượng đội bóng cũng như chất lượng của giải đấu.

Các CLB không chuyên giàu truyền thống của Bóng rổ Hà Nội, như Ba Đình hay Hidden Dragons nay được thi đấu trong một hệ thống giải chính thống với những đội bóng thường thi đấu giải Vô địch Quốc gia như đội bóng Quân chủng Phòng không Không quân hay đội bóng rổ Thành phố Hà Nội và cả đội bóng thi đấu giải chuyên nghiệp như Thăng Long Warriors.

BTC năm nay cho phép mỗi đội được đăng ký không giới hạn các vận động viên là người gốc Việt Nam và hai vận động viên người nước ngoài đang học tập, làm việc và sinh sống tại Việt Nam.

Các đội được sử dụng không giới hạn các tay ném rổ người gốc Việt và chỉ sử dụng một vận động viên nước ngoài thi đấu trên sân.

HBC mùa 2 sẽ gồm có 10 đội bóng nam và 5 đội bóng nữ. 10 đội bóng nam sẽ chia thành 2 bảng, thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm tại mỗi bảng.

4 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ bước vào vòng chung kết.

Các đội bóng nữ sẽ thi đầu vòng tròn tính điểm một lượt và xếp thứ hạng, 4 đội có thứ hạng cao nhất sẽ gặp nhau tại bán kết.

Trường hợp nếu có 2 đội đồng điểm số sẽ xét kết quả đối đầu trực tiếp.

Mỗi ngày sẽ diễn ra tối thiểu 2 trận đấu bắt đầu từ 18 giờ.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 16 đến ngày 31-12-2023 tại Nhà thi đấu huyện Thanh Trì (673 Ngọc Hồi, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) và được trực tiếp trên hệ sinh thái thể thao của VTVcab (Kênh ON Sports; App: ON, ON Sports TV; Facebook: ON Sports; Youtube: ON Bóng rổ).

Giải bóng rổ Vô địch Hà Nội 2023 – HBC 2023 SEASON 2 by VNPAY là giải bóng rổ bán chuyên nghiệp có quy mô lớn nhất Việt Nam theo format mới với chủ đề "The Revolution" nhằm thu hút, đẩy nhanh tốc độ phát triển của bóng rổ nói riêng, và nền thể thao đất nước nói chung.