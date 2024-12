Hấp dẫn sự kiện tranh tài đồng đội Vietnam Pickleball Open Cup 2024

Được xem là bước ngoặt quan trọng trong việc phát triển phong trào pickleball trong nước, Giải Vietnam Pickleball Open Cup 2024 (VPC 2024) do Công ty Cổ phần New Sports tổ chức với sự tài trợ chính của Công ty CP Dược phẩm Pharmacity sẽ diễn ra tại cụm sân Bồ Đề (Long Biên, Hà Nội) từ ngày 12 đến 15-12.



Họp báo công bố Giải Vietnam Pickleball Open Cup 2024

VPC 2024 quy tụ gần 400 vận động viên, trong đó có nhiều tên tuổi hàng đầu như Nguyễn Anh Thắng - nhà vô địch đơn nam Open 35+ World Series Pickleball châu Á - Thái Bình dương 2024; Sophia Trần Phương Anh - tay vợt nữ 16 tuổi giành 2 HCV World Series Pickleball Hong Kong; "thần đồng" Quang Dương - nhà vô địch đơn nam Las Vegas Pickleball Tournament 2024, hiện xếp Top 4 thế giới của Hiệp hội Pickleball chuyên nghiệp quốc tế (PPA)…

Nhiều vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại các giải trong nước như Trần Huyền Trang, Phan Như Quỳnh, Tạ Hồng Dũng, Trần Đại Nghĩa… cũng sẽ tham gia tranh tài tại VPC 2024 lần này.

VPC 2024 được tổ chức theo thể thức chuyên nghiệp với nhiều điểm mới, bao gồm cách tính điểm trực tiếp, kết hợp với công nghệ hiện đại, tăng sự kịch tính và hấp dẫn cho từng trận đấu; hay hệ thống camera AI tiên tiến sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo công bằng và nâng cao chất lượng thi đấu.

Giải áp dụng theo Luật thi đấu pickleball hiện hành đối với hai đối tượng VĐV phong trào và VĐV chuyên nghiệp.

VPC 2024 có sự góp mặt của CLB Pickleball Công an nhân dân

Sau thành công trong việc phát triển hệ sinh thái thể thao ở các môn bóng rổ hay bóng chày, New Sports tiếp tục "lấn sân" sang pickleball và VPC 2024 hứa hẹn mang đến một sân chơi mới mẻ, chuyên nghiệp cho cộng đồng.

Giải đấu được phát sóng trực tiếp trên các kênh sóng của VTVcab (ON Sports; App: ON, ON Sports TV; Facebook, Youtube: ON Sports).

Với tổng giá trị giải thưởng lên tới 500 triệu đồng, Ban tổ chức sẽ trao cúp vô địch, quà tặng và hiện kim 60 triệu đồng cho nội dung đồng đội 4 người, tính chung thành tích tổ hợp thi đấu gồm đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Giải thưởng dành riêng cho nội dung phong trào (đơn nam và đơn nữ 3 triệu đồng/giải, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ 5 triệu đồng/giải) và chuyên nghiệp (đơn nam và đơn nữ 10 triệu đồng/giải, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ 30 triệu đồng/giải).