Hari Won, Diệu Nhi, Sam, Thanh Duy "đổ bộ" gameshow "Người yêu tôi đỉnh nhất"

"Người yêu tôi đỉnh nhất", phiên bản Việt hóa từ gameshow đình đám về âm nhạc kết hợp với tình yêu của CJ ENM (Hàn Quốc) - "My boyfriend is better" sẽ có mặt tại Việt Nam (phát sóng trên kênh VTV3, và hệ thống FPT Play, bắt đầu từ ngày 12-10 ).



Được Việt hóa và sản xuất bởi FPT Play, điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa âm nhạc và câu chuyện tình yêu thú vị từ người chơi với luật chơi mới lạ, hấp dẫn.

10 tập của "Người yêu tôi đỉnh nhất" là cuộc tranh tài về âm nhạc dành cho các cặp đôi, nơi những bạn trai sẽ phô diễn khả năng ca hát.

Trong khi đó, các cô gái sẽ lựa chọn "đầu tư" vào người mình yêu hoặc giọng ca của chàng trai khác mà cô ấy cho rằng sẽ chiến thắng để nhận về phần thưởng lớn nhất.

Chương trình là một sân khấu âm nhạc đầy kịch tính, nơi giao thoa giữa tình yêu và tham vọng chiến thắng. Lần đầu tiên trong một gameshow, giọng hát được "đặt lên bàn cân" và tình yêu phải đương đầu với thử thách.

Các cô gái, với trái tim yêu thương cùng đôi tai nhạy bén, sẽ trở thành những nhà thẩm định tinh tường khi đứng trước ngã rẽ giữa cảm xúc và lý trí. "Người yêu tôi đỉnh nhất" là nơi tình yêu được nuôi dưỡng, giúp các cặp đôi hiểu nhau hơn và trân trọng những khoảnh khắc bên nhau.

Chia sẻ về chương trình, bà Nguyễn Thu Hương - Giám đốc sản xuất FPT Play - cho biết: "Khi quyết định Việt hóa format My Boyfriend Is Better của đối tác Hàn Quốc, chúng tôi mong muốn mang đến hơi thở mới cho những gameshow về âm nhạc.

Xem chương trình, khán giả không chỉ chứng kiến màn so tài về giọng hát của các thí sinh mà còn được nghe những câu chuyện tình yêu thú vị, có thể chạm đến cảm xúc. Đặc biệt, quyết định của bạn nữ khi đứng giữa tình yêu và giải thưởng sẽ là 'cú twist' đầy bất ngờ cho mỗi tập phát sóng".

"Người yêu tôi đỉnh nhất" quy tụ 40 cặp đôi. Đây không chỉ là sân chơi dành cho những cặp đôi nổi tiếng như: diễn viên hài Lê Lộc - Tuấn Dũng, diễn viên Tống Hạo Nhiên - Trà Ngọc, Phương Lan - Phan Đạt mà còn là điểm đến của rất nhiều cặp người chơi muốn chia sẻ câu chuyện về mối lương duyên của chính mình, mang đến một góc nhìn đa chiều về tình yêu đôi lứa. Mỗi cặp đôi, với những câu chuyện riêng, sẽ góp phần tạo nên một chương trình độc đáo và khắc họa những mảnh ghép cảm xúc đa sắc.

Đồng hành cùng các cặp đôi ở mỗi tập là ba thành viên trong Ban bình luận cố định gồm Hari Won, Diệu Nhi và Sam. Mỗi tập phát sóng sẽ chào đón sự góp mặt của hai khách mời đặc biệt tham gia vào Ban bình luận.

Họ là những gương mặt nghệ sĩ hoạt động nổi bật ở nhiều lĩnh vực như Cẩm Ly, Bùi Công Nam, Jun Phạm, Khả Như, Neko Lê, Quang Trung... Dàn nghệ sĩ khách mời, hứa hẹn mang đến những góc nhìn đa chiều, những màn tương tác hài hước và thú vị, góp phần làm nên một chương trình hấp dẫn, đa sắc màu.