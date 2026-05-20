Hari Won khẳng định vị thế "quyền lực tuyệt đối" trước Trấn Thành

Hari Won hơi e ngại khi kết hợp cùng Đại Nghĩa và "bung xõa" với Võ Tấn Phát

Lễ công bố phát sóng chương trình "Super 10 - Siêu tài năng nhí mùa 5" diễn ra chiều ngày 20-5 tại TP HCM. Ngoài MC Gil Lê và giám khảo Hari Won là những gương mặt cũ thì chương trình có thêm hai gương mặt mới là giám khảo Võ Tấn Phát và MC "phòng siêu nhí" Hữu Đằng. Ngoài ra, mỗi tập chương trình đều có các giám khảo khách mời tham gia gồm: Vy Idol, Sam, Dược Sĩ Tiến, Minh Dự, Minh Triệu…

Tại lễ công bố, Hari Won tâm sự cô không gặp vấn đề gì khi giao tiếp, làm việc cùng Võ Tấn Phát. Các mùa đầu tiên, cô làm việc cùng Trấn Thành, rất thoải mái bởi anh hiểu cô. Vì thế, cô có phát biểu xa xôi đến đâu thì chồng cũng kéo lại được và diễn giải rõ cho các bé siêu tài năng nhí nghe hiểu.

Hari Won tại lễ công bố phát sóng chương trình

Từ trái sang: Hari Won, Võ Tấn Phát, Hữu Đằng, Gil Lê

Hari Won hỗ trợ tiết ảo thuật cho bé Tiến Anh

Võ Tấn Phát cũng tung hứng cùng

Đến khi Trấn Thành làm phim, bận rộn không tham gia, cô làm việc cùng đàn anh Đại Nghĩa. Cả hai cũng từng làm việc nhiều lần ở các chương trình khác nên cũng hiểu nhau. Tuy nhiên, cô không dám đùa giỡn, quăng miếng với Đại Nghĩa vì sợ "hỗn". Vì thế, khán giả sẽ thấy những mùa này Hari Won ngoan ngoãn, hiền lành.

"Gặp Võ Tấn Phát trong mùa thứ 5, tôi thoải mái hết mức vì Phát nhỏ tuổi hơn, tôi muốn nói gì thì nói, không e sợ mình bị "hỗn". Thêm vào đó, Phát cực kỳ chịu chơi, tương tác, bắt miếng rất nhiệt tình" – Hari Won kể.

Nữ ca sĩ, diễn viên, MC này trải lòng rằng mùa đầu tiên có nhiều lúc không kìm được nước mắt vì xúc động. Đến mùa 5, cô cứ nghĩ rằng sẽ chai cảm xúc, không gì có thể khiến mình rơi nước mắt. Thế nhưng, chỉ mới tập mở đầu, cô đã khóc nhiều và trong suốt chương trình cũng có những lúc tặng tiền cho các bé nhưng chỉ những trường hợp nào chạm đến trái tim cô.

Hari Won thổ lộ

"Tôi vừa khóc, vừa nhắn tin cho chồng kể rằng mấy "đứa con" nó lớn hết rồi. Tôi chỉ nhắn chia sẻ cảm xúc cùng anh ấy thôi chứ còn chi tiền cho các bé thì không cần phải đề cập đến. Chồng chi cái gì tôi có thể nói được còn khi tôi chi cái gì thì chồng không được nói đến" – Hari Won khẳng định vị thế trong nhà của mình.

Võ Tấn Phát khen Hari Won rất "mặn", tương tác ăn ý, dễ tạo tiếng cười

Nghệ sĩ Võ Tấn Phát khen ngợi Hari Won rất "mặn", tương tác dễ dàng gây cười. Anh cũng gặp phải áp lực khi làm giám khảo trong mùa 5 bởi vai trò này đòi hỏi phải hiểu biết nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Anh cũng phải tìm hiểu thêm về các siêu tài năng nhí để có thể khai thác tốt câu chuyện, tài năng các bé.

Võ Tấn Phát không ngại bị so sánh với đàn anh Đại Nghĩa, Trấn Thành. Anh nghĩ thay vì lo lắng chuyện bị so sánh thì dùng tâm sức đó để làm sao thể hiện tốt nhất, chinh phục khán giả mới và làm hài lòng khán giả "ruột" lâu nay của chương trình.

"Super 10 - Siêu tài năng nhí mùa 5" là chương trình dựa trên format gốc "Super 10" của Thái Lan, sản xuất tại Việt Nam từ năm 2020.

Chương trình phát sóng lúc 20 giờ thứ bảy hằng tuần từ ngày 30-5 trên HTV7, đồng thời phát hành trên kênh YouTube Madison Media Group lúc 21 giờ cùng ngày.