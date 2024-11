Hậu có con với Jack, Thiên An tập trung diễn xuất

Thiên An cho biết việc có được vai Mỹ Kim phim "Linh Miêu - Quỷ nhập tràng" là một cơ hội lớn trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Lúc đi thử vai, cô không nghĩ được chọn. Đến khi nhận được thông báo đậu vai từ phía ê-kíp sản xuất, cô vô cùng vui.

Thiên An trong tạo hình Mỹ Kim

Đây là cơ hội nghề nghiệp lớn của Thiên An

Cô rất trân trọng nên nỗ lực hết mình

Thiên An đang là mẹ đơn thân của bé Sol

"Điều khiến tôi tự hào nhất là được làm việc cùng anh Võ Thanh Hòa, anh Lưu Thành Luân, cô Hồng Đào và nhiều anh chị gạo cội khác. Mọi người đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong suốt thời gian thực hiện dự án, kiên nhẫn chỉ cho tôi từng chút một trong cách học thoại, diễn xuất. Được là một phần của phim, đối với tôi là sự tự hào" - Thiên An trải lòng.

Nhận xét về Thiên An, nghệ sĩ Hồng Đào cho biết đây là nữ diễn viên thông minh, chịu khó và có quyết tâm rất cao.

Do ngoài đời đã là một người mẹ nên Thiên An lột tả tốt những cảnh quay cảm xúc với con trai màn ảnh Gia Cường.

Thiên An cho biết đã cùng đoàn phim quay suốt 1 tháng ở Huế. Trong thời gian này, cô nhờ người nhà chăm sóc con gái Yên Đan. Bé là con gái của Thiên An và ca sĩ Jack, có tên thân mật là Sol. Vào những thời điểm nhớ con quá, Thiên An đặt vé máy bay đưa Sol ra trường quay với cô khoảng 1 tuần.

"Đây là lần đầu tiên tôi xa con lâu như thế. Lúc nhớ con quá, tôi có đặt vé máy bay để đưa bé ra Huế ở cùng mẹ 1 tuần. Đoàn phim rất hỗ trợ, luôn chăm sóc cho mẹ con tôi. Tôi nghĩ, con gái sẽ rất tự hào khi thấy mẹ chăm chỉ làm việc, cố gắng không ngừng" - Thiên An nói thêm.

Bé Sol hiện đã 3 tuổi, có ngoại hình giống cha rất nhiều nên thường được gọi là "bản sao nhí của bố". Nhờ vẻ ngoài dễ thương, lanh lợi, Sol đã được đóng phim, làm mẫu ảnh từ sớm. Khi mới 16 tháng tuổi, bé đóng trong "Trên cả tình thân" và cũng góp mặt trong phim "Má ơi tỉnh mộng"…

Vụ Thiên An và Jack có con chung gây chấn động làng giải trí Việt năm 2021. Sau ồn ào, Thiên An trở thành mẹ đơn thân, vực dậy tinh thần và tập trung cho sự nghiệp diễn xuất. Cô tham gia phim điện ảnh "Mưu kế thượng lưu" của đạo diễn Trần Bửu Lộc ra rạp năm 2022, đóng cặp cùng Anh Tú.

Thời điểm đó, Thiên An cho biết ban đầu cô gặp khá nhiều bình luận tiêu cực, công kích trên mạng xã hội liên quan đến vụ việc với Jack. Tuy nhiên, những bình luận này giảm dần. Cô nhận ra rằng nên nghĩ tích cực, yêu đời, xinh đẹp và thành công hơn nữa để tương lai tràn ngập tiếng cười chứ không phải những giọt nước mắt.

Cô không ngại bị đánh giá tiêu cực sau bê bối vì tin rằng nếu nỗ lực, cố gắng hết mình, trau dồi diễn xuất thì sẽ được khán giả nhìn nhận.

Về sau này, Thiên An khéo léo từ chối những câu hỏi liên quan đến bê bối với Jack, cô chỉ tập trung vào diễn xuất cũng như tác phẩm mình có cơ hội tham gia.

Thiên An và Jack từng đóng chung trong nhiều video ca nhạc trước khi thông tin cả hai yêu nhau, có con chung và chia tay ngay sau khi bé ra đời lan tỏa, gây sốc.