Hậu Giang: Bắt 1 trưởng phòng, 1 chuyên viên tài nguyên – môi trường

Ngày 7-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trương Thị Út (SN 1979), Trưởng Phòng Đăng ký đất đai và Nguyễn Thị Ngọc Diễm (SN 1987), chuyên viên của cơ quan này để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".



Nguyễn Thị Ngọc Diễm tại cơ quan công an. Ảnh: Thế Phong

Qua điều tra mở rộng, cơ quan điều tra xác định Út và Diễm đã trực tiếp tham mưu cho Lê Phước Nhàn, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang) thống nhất cho Công ty TNHH Hà Liêm chuyển nhượng quyền sử dụng đất trúng thầu theo quyết định đấu giá của UBND tỉnh Hậu Giang cho Công ty Cổ phần Khai thác xây dựng, vận tải Phương Nam (Công ty Phương Nam) mà không xin ý kiến của UBND tỉnh để giao cơ quan chuyên môn xem xét năng lực tài chính và tình hình vi phạm pháp luật về đất đai của Công ty Phương Nam.

Út và Diễm đã không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, làm trái quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng đất gây hậu quả nghiêm trọng.

Qua điều tra, tháng 2-2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Phước Nhàn để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".