Hậu mãi xe điện qua góc nhìn trải nghiệm thực tế của người dùng

Sản phẩm tốt - cái gốc của dịch vụ hậu mãi

Thông thường, người dùng chỉ tìm đến trung tâm bảo hành khi cần sửa chữa hay thay thế phụ tùng cho phương tiện. Tuy nhiên, tại các Trung tâm Dịch vụ bảo dưỡng xe điện Dat Bike, xu hướng này đang đảo chiều khi nhiều chủ sở hữu xe có ODO cao chủ động ghé cửa hàng để kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ và sạc điện miễn phí, đơn giản vì thuận tiện, thay vì xử lý lỗi kỹ thuật. Điều này cũng phản ánh đặc thù của xe điện khi không có nhiều thành phần cần phải bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên như phương tiện truyền thống.

Anh Trí (TP Hồ Chí Minh) - một người dùng chiếc Dat Bike Quantum S đã đi 85.000 km - con số tương đương với khoảng 5-7 năm nhu cầu sử dụng thông thường, là một ví dụ thực tế cho thấy độ bền ấn tượng của xe máy điện Dat Bike. Anh cho biết: "Tôi đang trên đường đi công việc, sẵn tiện ghé qua kiểm tra tổng quát xem xe có hư hao gì không sau đợt chạy mưa nhiều. Thực tế xe vẫn chạy rất mượt, chạy hơn 1 năm nay chưa có dấu hiệu tuột (chai) pin nhưng tôi ghé lại kiểm tra để an tâm hơn".

Anh Thanh Vũ, một tài xế công nghệ tại Đồng Nai thường xuyên di chuyển liên tỉnh cũng cho biết: "Mỗi ngày tôi di chuyển trung bình khoảng 200 đến 250 km. ODO trên xe tôi đến nay là được hơn 50.000 km. Khi mua xe tôi cũng rất lo lắng về vấn đề sửa chữa, tuy nhiên thực tế thì xe vận hành rất ổn định, chưa phải bảo hành hay sửa chữa bất kỳ bộ phận nào. Nhân tiện ghé qua cửa hàng sạc pin thì tôi cũng nhờ các bạn nhân viên bảo dưỡng hộ cái xe vì cũng lâu rồi tôi không bảo trì bảo dưỡng".

Anh Thanh Vũ - Người dùng Dat Bike tại Đồng Nai





Những chia sẻ thực tế từ người dùng này phần nào phản ánh triết lý phát triển sản phẩm của Dat Bike - khi hãng tập trung vào việc nâng cao chất lượng ngay từ cốt lõi, nhằm giảm thiểu hư hại trong suốt quá trình vận hành. Khi bản thân sản phẩm đã có chất lượng đủ tốt, áp lực lên hệ thống hậu mãi cũng theo đó được tối ưu. Lúc này, Trung tâm Dịch vụ bảo dưỡng không chỉ là nơi xử lý sự cố, mà còn đóng vai trò duy trì hiệu suất và độ ổn định dài hạn cho phương tiện.

Đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo "chuẩn từ gốc"

Hệ thống hậu mãi của Dat Bike vận hành trên nền tảng dữ liệu và tiêu chuẩn kỹ thuật được chuẩn hóa. Nòng cốt của mô hình này là đội ngũ kỹ thuật viên (KTV) được đào tạo bài bản, đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng nhất.

KTV tại các Trung tâm Dịch vụ bảo dưỡng Dat Bike đều trải qua khóa đào tạo trực tiếp tại nhà máy của hãng, từ sửa chữa cơ học đến vận hành công nghệ. Họ được làm việc cùng đội ngũ kỹ sư phát triển sản phẩm để nắm vững công nghệ pin và hệ thống quản lý BMS, đồng thời định kỳ tham gia các bài kiểm tra chuyên môn nhằm cập nhật những thay đổi mới nhất trên xe. Nhờ đó, mỗi chiếc xe đưa đến bảo dưỡng tại trung tâm đều được đánh giá chính xác dựa trên dữ liệu kỹ thuật cụ thể và tay nghề chuyên sâu của KTV, thay vì cảm tính.

Kỹ thuật viên tại Trung tâm Dịch vụ bảo dưỡng Dat Bike đang tiến hành chẩn đoán tình trạng xe

Với Dat Bike, mô hình hậu mãi chăm sóc tập trung, minh bạch và hiệu quả, ưu tiên chất lượng hơn số lượng đang từng bước tạo dựng sự an tâm bền vững cho người dùng, không tạo ra tâm lý chênh lệch, chờ đợi vào mạng lưới rộng khắp mới chuyển đổi giao thông xanh.