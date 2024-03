Hậu "pháo" phạm tội rất nguy hiểm

Ngày 26-3, Bộ Công an đã tổ chức họp quý I/2024, thông tin diễn biến điều tra một số vụ án lớn mà dư luận quan tâm.



Một dạng tội phạm mới

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) - thông tin diễn biến điều tra vụ án "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn do Nguyễn Văn Hậu (còn gọi là Hậu "pháo") làm chủ tịch HĐQT.

Vụ án này bị C03 khởi tố ngày 26-2. Trong quá trình điều tra, cơ quan này xác định Tập đoàn Phúc Sơn đầu tư 21 dự án; trong đó, đã tập trung điều tra sai phạm của các bị can tại tỉnh Vĩnh Phúc và Quảng Ngãi và đang điều tra các sai phạm khác có liên quan.

Phó Cục trưởng C03 đánh giá đây là vụ án lớn, một dạng tội phạm mới. Thông qua lời khai của một số bị can cho thấy Nguyễn Văn Hậu có hành vi chi phối, lũng đoạn để gây sức ép với một số bị can là lãnh đạo tỉnh, thậm chí là thường trực tỉnh ủy để trục lợi. "Để làm được việc này, Hậu đã lợi dụng các mối quan hệ thân quen của người có chức vụ, quyền hạn để thực hiện. Bộ Công an coi hành vi này là rất nguy hiểm, không chỉ gây thiệt hại đối với tài sản của nhà nước và của nhân dân, mà còn ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị, làm xấu hình ảnh của Đảng, của chính quyền nhân dân" - Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.

Cũng theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, trong vụ án này, cơ quan điều tra đã khởi tố 14 tội danh, trong đó có tội "Nhận hối lộ" liên quan các cựu lãnh đạo tỉnh tại Quảng Ngãi và Vĩnh Phúc. Trong quá trình điều tra của C03 xác định 2 bị can Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, nhận hối lộ "nhiều tỉ đồng". Bước đầu, các bị can đã khai nhận và nộp lại tiền nhận hối lộ.

Nhận định thêm về vụ án, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho hay qua điều tra sơ bộ, Bộ Công an đã chỉ ra thủ đoạn loại tội phạm để cảnh báo chung là hành vi sử dụng mối quan hệ thân thiết với người có chức vụ cao tại địa phương để gây tác động ảnh hưởng đến cán bộ cơ sở nhằm trục lợi.

"Cán bộ cơ sở bị tấn công bằng "đạn bọc đường" mà không phát hiện, lượng đường trong máu cao gây nên hội chứng suy giảm miễn dịch, mất sức đề kháng" - Trung tướng Tô Ân Xô nói.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - thông tin diễn biến điều tra các vụ án lớn tại cuộc họp báo quý I/2024 của Bộ Công an

Nhiều vụ án gây thiệt hại lớn

Cũng tại buổi họp báo, đại tá Phan Thành Bá, Phó Cục trưởng Cục An ninh điều tra (A09, Bộ Công an), thông tin về quá trình điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ Công Thương và các địa phương.

Theo đại tá Phan Thành Bá, đây là vụ án tham nhũng có tính chất phức tạp, phạm vi rộng, diễn ra trong thời gian dài, liên quan đến nhiều bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Đến nay, A09 đã khởi tố 8 bị can thuộc Bộ Công Thương về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Kết quả điều tra bước đầu xác định các bị can sai phạm trong việc tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định về diện đối tượng, điều kiện được hưởng chính sách giá điện ưu đãi theo Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg, trái với Nghị quyết số 115/NQ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Các bị can còn sai phạm trong việc thẩm định, cấp giấy phép hoạt động điện lực và công nhận ngày vận hành thương mại cho một số dự án nhà máy điện mặt trời trái quy định của pháp luật, trái quy định trong hợp đồng mua bán điện, gây thiệt hại hàng trăm tỉ đồng cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Đối với vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Xuyên Việt Oil, đại tá Phan Thành Bá cho biết đến nay A09 đã khởi tố 11 bị can. Trong đó có 2 bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; 2 bị can bị khởi tố tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và 6 bị can bị khởi tố tội "Đưa, nhận hối lộ"; 1 bị can bị khởi tố tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Kết quả điều tra xác định được phương thức, thủ đoạn phạm tội của các đối tượng, đó là lợi dụng việc được nhà nước giao thu hộ tiền trích lập Quỹ Bình ổn xăng dầu, các bị can này đã không thực hiện nộp tiền vào tài khoản của quỹ này theo quy định; dùng thủ đoạn gian dối lập báo cáo tình hình trích lập và sử dụng quỹ không đúng thực tế để chiếm dụng tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, gây thất thoát tài sản cho nhà nước.

Liên quan vụ án khai thác cát trái phép ở An Giang, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành thông tin thêm đến nay, C03 đã khởi tố 19 bị can. Trong quá trình điều tra hành vi khai thác cát trái phép đã làm rõ hành vi lợi dụng việc cấp phép để khai thác vượt quy định 3,2 triệu m3, không đưa vào mua bán theo giấy phép mà tuồn ra bán ngoài thị trường, thu lợi bất chính 253 tỉ đồng.

Cựu chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít nhận 64 tỉ đồng từ Hậu "pháo" Cũng liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành cho biết tại quan cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Hậu khai đã chuyển tiền cho nhiều người, trong đó đã chuyển hơn 64 tỉ đồng cho bị can Đặng Trung Hoành - cựu chánh Văn phòng Huyện ủy Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Hoành đã sử dụng số tiền này vào nhiều mục đích khác nhau, trong đó có mục đích cá nhân. Theo Thiếu tướng Thành, cơ quan công an đang tập trung đấu tranh, làm rõ, xử lý những người vi phạm khác...