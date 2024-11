Hậu quả từ vi phạm quy định đấu thầu và kế toán

Vừa qua, Cơ quan CSĐT, Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 4 (Ban 4) thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) và các đơn vị liên quan.

Sau 14 năm xây dựng dự án hồ chứa nước Bản Mồng tại Nghệ An vẫn chưa thể hoàn thành

Đồng thời, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 8 bị can, gồm: Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; Hoàng Xuân Thịnh, nguyên Phó Giám đốc Ban 4; Nguyễn Vinh Hoàng, Trưởng Phòng Kế hoạch Thẩm định Ban 4; Dương Chí Thành, Cán bộ Phòng Quản lý thi công Ban 4; Vũ Đình Thịnh, Phó Giám đốc Công ty Hoàng Dân về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"; Vũ Thị Kim Liên, Kế toán trưởng Công ty Hoàng Dân; Bùi Cao Nguyên, Kế toán Công ty Hoàng Dân; Nguyễn Văn Giáp, nguyên Giám đốc Công ty Sao Vàng về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị can trên liên quan đến sai phạm tại dự án hồ chứa nước Bản Mồng do Ban 4 làm chủ đầu tư. Đây là công trình trọng tâm - cấp 1 của Bộ NN-PTNT nằm ở xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Dự án được phê duyệt từ năm 2009 nguồn vốn hơn 3.700 tỉ đồng. Dự án khởi công năm 2010, dự kiến công trình thi công trong thời gian 5 năm (2010 - 2015). Tuy nhiên, sau 14 năm triển khai xây dựng, hồ chứa nước Bản Mồng vẫn chưa thể vận hành.

Có mặt tại dự án này, phóng viên ghi nhận nhiều hạng mục được đầu tư xây dựng với số tiền hàng ngàn tỉ đồng như: nhà điều hành, đập, nhà máy thủy điện, hệ thống kênh tiêu… "đắp chiếu" trong suốt thời gian dài. Cá biệt, một số hạng mục công trình đã có biểu hiện hư hỏng, xuống cấp.

Ngoài ra, do thi công kéo dài, dự án hồ chưa nước Bản Mồng sau đó được điều chỉnh tăng thêm 1.808 tỉ đồng, nâng tổng nguồn vốn giai đoạn 1 của dự án lên 5.552 tỉ đồng.