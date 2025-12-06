Hãy hành động ngay

Đây là tín hiệu vui, nhưng người dân vẫn đang chờ đợi một sự chuyển biến thực tế từ mệnh lệnh hành chính sang hành động quyết liệt ngoài đường phố.

Từ lâu, câu chuyện "ra ngõ gặp... chó thả rông" đã không còn là chuyện tiếu lâm mà trở thành nỗi ám ảnh thường trực, thậm chí là hiểm họa "lơ lửng" trên đầu người dân đô thị. Không khó để bắt gặp hình ảnh những con chó không rọ mõm phóng uế bừa bãi nơi công viên, rượt đuổi người đi đường trong các con hẻm nhỏ, hay tiếng sủa inh ỏi tra tấn xóm giềng lúc nửa đêm. Những vụ việc thương tâm do chó dữ tấn công, hay những cái chết đau lòng vì bệnh dại đã gióng lên hồi chuông báo động đỏ. Thế nhưng, vì sao nạn này vẫn tồn tại dai dẳng? Câu trả lời nằm ở khâu thực thi: Luật có nhưng xử lý chưa nghiêm, còn nể nang, xuề xòa.

Chính vì vậy, điểm sáng lớn nhất trong chương trình vừa được UBND thành phố phê duyệt không chỉ nằm ở mục tiêu không còn ca tử vong do bệnh dại vào năm 2030, mà nằm ở quy định siết trách nhiệm của cơ quan chức năng. Đã đến lúc chính quyền cơ sở, cụ thể là UBND cấp phường, xã không thể đứng ngoài cuộc hay than khó vì thiếu nhân lực.

Cần phải nhìn nhận thẳng thắn: Sự phiền toái mà chó, mèo thả rông gây ra không chỉ là vấn đề vệ sinh môi trường, nó còn là vấn đề an ninh trật tự và an toàn tính mạng. Do đó, việc thành lập các đội chuyên trách bắt chó thả rông tại địa phương cần được thực hiện rốt ráo, chuyên nghiệp, chứ không phải "đánh trống bỏ dùi". Hình ảnh lực lượng chức năng kiên quyết xử lý, bắt giữ vật nuôi vi phạm sẽ là biện pháp răn đe hiệu quả nhất, dập tắt tâm lý "nhờn luật" của một bộ phận chủ nuôi thiếu ý thức.

Quy định mới đã rất sòng phẳng: Nếu chó thả rông bị bắt, chủ nuôi phải chịu mọi chi phí từ việc bắt giữ, nuôi nhốt đến nộp phạt. Đây là đòn bẩy kinh tế cần thiết. Ngân sách nhà nước không thể gánh mãi chi phí cho sự vô trách nhiệm cá nhân. Khi việc nuôi chó thả rông đánh trực tiếp vào túi tiền, chắc chắn ý thức của chủ nuôi sẽ buộc phải thay đổi.

Tuy nhiên, để quy định đi vào cuộc sống, vai trò của người đứng đầu địa phương là tối quan trọng. Chủ tịch UBND phường,xã phải là người chịu trách nhiệm cao nhất nếu để xảy ra tình trạng chó thả rông lộng hành, gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn. Không thể chấp nhận lời giải thích do lực lượng mỏng hay do thói quen người dân khi văn bản chỉ đạo đã rõ ràng. Cần dẹp bỏ tư duy "tình làng nghĩa xóm" sai lệch trong việc xử lý vi phạm hành chính. Một xã hội văn minh là nơi pháp luật được thượng tôn, sự an toàn của cộng đồng phải được đặt lên trên sở thích cá nhân.

Người dân TPHCM ủng hộ một cách nuôi thú cưng văn minh, nhân văn. Nhưng nhân văn không có nghĩa là dung túng cho sự cẩu thả. Yêu thương vật nuôi phải đi kèm với trách nhiệm. Và khi trách nhiệm đó bị bỏ quên, cơ quan chức năng phải dùng "bàn tay sắt" của pháp luật để thiết lập lại trật tự.

Đừng để những quy định tiến bộ này lại một lần nữa nằm yên trên giấy. Hãy hành động ngay để trả lại sự bình yên cho từng con hẻm, góc phố!