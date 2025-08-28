HĐND TP HCM khai mạc kỳ họp chuyên đề

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

HĐND TP HCM khai mạc kỳ họp chuyên đề

PHAN ANH

(NLĐO) - Kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, tháo gỡ các "điểm nghẽn" và quyết định những vấn đề phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền TP

Chiều 28-8, HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề).

Dự kỳ họp có Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh cho biết trong 8 tháng đầu năm 2025, mặc dù còn không ít khó khăn, thách thức nhưng nhờ có sự lãnh đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ, sự đồng hành của HĐND thành phố, sự chỉ đạo và điều hành quyết liệt của UBND thành phố, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân thành phố, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

HĐND TP HCM khai mạc kỳ họp chuyên đề- Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề); Ảnh: PHAN ANH

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, các ngành dịch vụ, thương mại, công nghiệp, xuất nhập khẩu có bước tiến vững chắc; quốc phòng - an ninh được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của đa số người dân tiếp tục được cải thiện và không ngừng nâng cao.

Tuy vậy, thực tiễn vẫn còn những vướng mắc về cơ chế, chính sách; bộ máy chính quyền 2 cấp cần phải tiếp tục hoàn thiện để vận hành thông suốt, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển và nguyện vọng chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

HĐND TP HCM khai mạc kỳ họp chuyên đề- Ảnh 2.

Kỳ họp thứ 3 HĐND TP HCM khóa X đang diễn ra; Ảnh: PHAN ANH

"Do vậy, kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng để tháo gỡ các "điểm nghẽn" và quyết định những vấn đề lớn phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền thành phố" - Chủ tịch HĐND TP HCM nhấn mạnh.

Cụ thể, HĐND thành phố sẽ xem xét 34 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, văn hóa - xã hội và pháp chế…

Đây là những nghị quyết rất quan trọng để góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Theo Chủ tịch HĐND TP HCM, các nội dung kỳ họp đã được Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM cho ý kiến định hướng và được chuẩn bị công phu, nghiêm túc.

Ông đề nghị các vị đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng, thảo luận dân chủ, thể hiện quan điểm rõ ràng để các Nghị quyết được thông qua bảo đảm chất lượng, phù hợp tình hình thực tiễn và có tính khả thi cao.

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh cho biết kỳ họp thứ 3 diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang nô nức ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

"Trong niềm xúc động và tự hào, chúng ta thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới - Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Chúng ta kính cẩn, khắc ghi công lao to lớn của các lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, các Anh hùng Liệt sĩ, các chiến sĩ cách mạng, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho "đất nước ta được nở hoa độc lập, kết trái tự do" để nhân dân có cuộc sống hòa bình, tự do, ấm no và hạnh phúc. Bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các lão thành cách mạng, quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước về những cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" - Chủ tịch HĐND TP HCM phát biểu.

HĐND TP HCM cũng chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà đồng bào các tỉnh miền Trung phải gánh chịu do bão số 5 gây ra.


Tin liên quan

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh: Hợp nhất để vươn tầm khu vực và thế giới

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh: Hợp nhất để vươn tầm khu vực và thế giới

(NLĐO)- Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh cho biết kỳ họp thứ nhất HĐND TP HCM mới diễn ra rất đặc biệt, trong thời khắc vô cùng ý nghĩa

Ông Võ Văn Minh được chỉ định làm Chủ tịch HĐND TP HCM mới

(NLĐO) - Trước khi được chỉ định làm Chủ tịch HĐND TP HCM mới, ông Võ Văn Minh là Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (cũ)

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh khảo sát phường trọng điểm của thành phố

(NLĐO) - Chủ tịch HĐND TP HCM đánh giá phường Tam Bình là phường trọng điểm của thành phố, có đường Vành đai 2, theo quy hoạch có đường sắt đô thị,...

TP HCM HĐND TP HCM kỳ họp thứ 3 kỳ họp chuyên đề HĐND TP HCM họp chuyên đề
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo