HĐND TP HCM khai mạc kỳ họp chuyên đề

Chiều 28-8, HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề).

Dự kỳ họp có Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thành ủy TP HCM Đặng Minh Thông.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh cho biết trong 8 tháng đầu năm 2025, mặc dù còn không ít khó khăn, thách thức nhưng nhờ có sự lãnh đạo sâu sát của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ, sự đồng hành của HĐND thành phố, sự chỉ đạo và điều hành quyết liệt của UBND thành phố, cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân thành phố, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề); Ảnh: PHAN ANH

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, các ngành dịch vụ, thương mại, công nghiệp, xuất nhập khẩu có bước tiến vững chắc; quốc phòng - an ninh được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của đa số người dân tiếp tục được cải thiện và không ngừng nâng cao.

Tuy vậy, thực tiễn vẫn còn những vướng mắc về cơ chế, chính sách; bộ máy chính quyền 2 cấp cần phải tiếp tục hoàn thiện để vận hành thông suốt, hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả, nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển và nguyện vọng chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Kỳ họp thứ 3 HĐND TP HCM khóa X đang diễn ra; Ảnh: PHAN ANH

"Do vậy, kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan trọng để tháo gỡ các "điểm nghẽn" và quyết định những vấn đề lớn phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền thành phố" - Chủ tịch HĐND TP HCM nhấn mạnh.

Cụ thể, HĐND thành phố sẽ xem xét 34 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, đô thị, văn hóa - xã hội và pháp chế…

Đây là những nghị quyết rất quan trọng để góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và tạo nền tảng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố cũng như kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Theo Chủ tịch HĐND TP HCM, các nội dung kỳ họp đã được Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM cho ý kiến định hướng và được chuẩn bị công phu, nghiêm túc.

Ông đề nghị các vị đại biểu phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng, thảo luận dân chủ, thể hiện quan điểm rõ ràng để các Nghị quyết được thông qua bảo đảm chất lượng, phù hợp tình hình thực tiễn và có tính khả thi cao.

Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh cho biết kỳ họp thứ 3 diễn ra trong thời điểm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang nô nức ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. "Trong niềm xúc động và tự hào, chúng ta thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới - Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Chúng ta kính cẩn, khắc ghi công lao to lớn của các lãnh đạo tiền bối tiêu biểu, các Anh hùng Liệt sĩ, các chiến sĩ cách mạng, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho "đất nước ta được nở hoa độc lập, kết trái tự do" để nhân dân có cuộc sống hòa bình, tự do, ấm no và hạnh phúc. Bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các lão thành cách mạng, quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với nước về những cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" - Chủ tịch HĐND TP HCM phát biểu. HĐND TP HCM cũng chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà đồng bào các tỉnh miền Trung phải gánh chịu do bão số 5 gây ra.



