Hé lộ chuyện chưa kể về nữ giáo sư Toán học đầu tiên của Việt Nam

Ngày 25-5, tại Trường ĐH Thăng Long (Hà Nội), GS-TSKH-Nhà giáo Nhân dân (NGND) Hoàng Xuân Sính và đoàn làm phim tài liệu "Giáo sư Hoàng Xuân Sính" đã giao lưu với cán bộ, sinh viên nhà trường.

GS Hoàng Xuân Sính tại buổi ra mắt phim

Đây là lần xuất hiện hiếm hoi của GS Hoàng Xuân Sính trước công chúng ở tuổi 93.

GS-TSKH-NGND Hoàng Xuân Sính là nữ GS toán học đầu tiên của Việt Nam, là người phụ nữ nước ngoài đầu tiên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Paris (Pháp). Bà còn là nhà sáng lập và hiệu trưởng đầu tiên của Trường ĐH Thăng Long - trường ĐH ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam. Đây cũng chính là tiền đề cho các trường đại học tư thục tại Việt Nam ra đời và phát triển về sau.

Chia sẻ về cuộc đời cống hiến của GS Hoàng Xuân Sính, GS-TSKH Hà Huy Khoái, Viện trưởng Viện Toán học và Khoa học ứng dụng Thăng Long, Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, Trường ĐH Thăng Long, nguyên Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam chia sẻ: "Trong toán học, GS Sính để lại cái gọi là "Bất biến Sính". Còn trong cuộc đời, tôi nghĩ cái bất biến của giáo sư chính là lòng yêu nước và lòng yêu khoa học. Tổ quốc và khoa học là hai cái bất biến trong cuộc đời GS Hoàng Xuân Sính".

Ở tuổi 93, GS Hoàng Xuân Sính vẫn khỏe mạnh, mẫn tiệp khi xuất hiện trước công chúng

Bộ phim "Giáo sư Hoàng Xuân Sính" không chỉ đưa người xem ngược dòng thời gian để nhìn lại hành trình đóng góp bền bỉ của nữ GS cho giáo dục và nghiên cứu khoa học, mà còn khắc họa đầy cảm xúc chân dung một người mẹ, một người phụ nữ Việt Nam tận tâm cống hiến cho đất nước, vừa làm tròn bổn phận riêng cho gia đình.

Việc lựa chọn phương pháp giáo dục tại Trường ĐH Thăng Long từ những ngày đầu đã cho thấy tầm nhìn của GS Hoàng Xuân Sính để sinh viên bắt kịp với tri thức thế giới.

Giám đốc sản xuất Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương Trịnh Quang Tùng và GS-TSKH-NGND Hoàng Xuân Sính

Chia sẻ về định hướng chương trình đào tạo của nhà trường vào lúc ấy, GS Hoàng Xuân Sính khẳng định bà nhìn thấy rằng tương lai mình phải học tiếng Anh.

"Lúc đó, tất cả các trường công dạy chỉ 1 ngoại ngữ là tiếng Nga. Tôi đưa ra 3 ngoại ngữ là Nga, Anh, Pháp để tuỳ sinh viên chọn" - GS cho hay. Bà nói thêm: "Lúc đó, Kế toán của mình là Kế toán Việt - Kế toán của một nền kinh tế kế hoạch. Hiểu rằng trong tương lai không thể thế được, tôi dạy luôn ba Kế toán: Kế toán Việt Nam để chiều lòng Bộ, rồi Kế toán Mỹ, Kế toán Pháp". Từ định hướng đó, Trường ĐH Thăng Long trở thành một trong những đơn vị đại học đầu tiên đưa chương trình Kế toán Mỹ theo mô hình kinh tế thị trường vào giảng dạy và liên tục cập nhật chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế cho đến ngày nay.

GS Hoàng Xuân Sính trong buổi chiếu phim tài liệu "Giáo sư Hoàng Xuân Sính" ngày 25-5



Lựa chọn giảng dạy chương trình định hướng Toán - Tin, đưa tiếng Anh, tiếng Pháp hay Kế toán Mỹ, Kế toán Pháp vào chương trình giáo dục đại học là những minh chứng cho thấy tầm nhìn vượt thời đại của GS Hoàng Xuân Sính ngày ấy đã đúng với thực tiễn trong tương lai.

Phim tài liệu "Giáo sư Hoàng Xuân Sính" nằm trong hạng mục đề tài Danh nhân, Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất.

Phim lần đầu được công chiếu tới công chúng vào ngày 11-5 vừa qua tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.