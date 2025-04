Hé lộ danh tính 14 đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc giả quy mô toàn quốc bị khởi tố

Ngày 18-4, tin từ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với 14 bị can liên quan tới đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả mà Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa mới triệt phá.

11 trong số 14 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả bị Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo đó, căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 29-3-2025 về tội "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh", quy định tại Khoản 1, Điều 194 Bộ Luật Hình sự, ngày 1-4, VKSND TP Thanh Hóa đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với Dương Thị Oanh, Phạm Thị Thảo (ngụ TP Thanh Hóa) về tội "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".

Ngày 10-4, VKSND TP Thanh Hóa phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với các bị can: Lương Ngọc Hóa, Ngô Thị Thu Hoa, Nguyễn Tiến Đạt, Ngô Văn Chất, Nguyễn Thị Thắm, Phạm Thị Thu, về tội "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh"; Đỗ Mạnh Nam; Nguyễn Văn Bền Thảo về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh", quy định tại khoản 1, Điều 194, Bộ Luật Hình sự; Trịnh Doãn Giáo về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh", quy định tại Khoản 2, Điều 194 Bộ Luật Hình sự.

Các nữ bị can liên quan tới vụ án. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tiếp đó, ngày 15-4, VKSNd TP Thanh Hóa đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với các bị can Vũ Văn Lộc, Trần Thị Kim Phụng, về tội "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh", quy định tại Khoản 1, Điều 194 Bộ Luật Hình sự; Trương Tấn Tạo về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh" quy định tại Khoản 1, Điều 194, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 16-4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về việc Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thanh Hóa) vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thuốc tân dược giả với quy mô lớn trên phạm vi toàn quốc, bắt giữ 14 đối tượng về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc phòng bệnh, thuốc chữa bệnh" do Nguyễn Tiến Đạt và Trịnh Doãn Giáo (SN 1985; ngụ quận Bình Tân, TP HCM) cầm đầu.

Hình ảnh công an ghi nhận tại một cơ sở sản xuất thuốc giả

Qua khám xét, lực lượng công an đã thu giữ 21 loại thuốc tân dược, thuốc chữa xương khớp giả. Tổng khối lượng thuốc tân dược giả và nguyên liệu để làm thuốc tân dược giả công an thu giữ được gần 10 tấn. Kể từ năm 2021 đến khi bị bắt, đường dây này đã bán ra thị trường số lượng thuốc giả rất lớn, số tiền ước tính gần 200 tỉ đồng.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, mở rộng.