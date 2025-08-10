HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Hé lộ nguyên nhân người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo một số nhân chứng, trước khi xảy ra vụ người đàn ông hành hung người phụ nữ, hai bên gia đình đã xảy ra mâu thuẫn liên quan đến trẻ nhỏ.

Ngày 10-8, Công an phường Phương Liệt, TP Hà Nội đã triệu tập Đ.C.T. (SN 1994, phường Bạch Mai, Hà Nội) để làm rõ vụ việc hành hung người phụ nữ ở chung cư Sky Central địa chỉ 176 Định Công, phường Phương Liệt.

Hé lộ nguyên nhân người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư- Ảnh 1.

Chung cư Sky CenTral, nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, tối 9-8, gia đình chị N.T.T (SN 1997, trú tại chung cư Sky Central) đã đến trụ sở Công an phường Phương Liệt trình báo về việc chị T. bị một người đàn ông khoảng 30 tuổi đánh bằng chân, tay tại sảnh B1, hành lang 1, chung cư Sky CenTral. Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phương Liệt đã cho chị T. đi khám thương; đồng thời triệu tập người đàn ông tên T. lên trụ sở Công an để làm việc.

Sáng 10-8, người thân của chị N.T.T. cho biết hiện tại, chị T. đang ở bệnh viện thăm khám, tinh thần không được tốt, không muốn tiếp xúc với người lạ. Công an cũng đã làm việc với những người có liên quan.

Chứng kiến vụ việc, chị T.T.H. (bảo vệ tại chung cư Sky Central) cho biết khoảng 22 giờ 15 phút tối 9-8, chị đang trực ở trong phòng trực camera. Khi phát hiện thấy sự việc cô gái bị đánh, chị H. đã chạy ra cùng 2 người khác can ngăn.

"Lúc đó, tôi chạy ra thì có một người bảo vệ khác tên Q. và một nam thanh niên chạy lại can ngăn người đàn ông hành hung người phụ nữ. Cô gái sau đó khóc nói: "Tại sao anh lại đánh em? Người đàn ông trả lời: "Mày đánh con tao". Nhưng người phụ nữ phản hồi ngay: "Em có đánh con anh đâu"- chị H. kể lại.

Hé lộ nguyên nhân người đàn ông hành hung phụ nữ ở sảnh thang máy chung cư- Ảnh 2.

Người đàn ông liên tiếp đánh vào mặt cô gái. Ảnh: Gif

Theo chị H., trước đó vài ngày, hai bên gia đình đã xảy ra mâu thuẫn liên quan đến việc các cháu nhỏ chơi ở sảnh chung cư. Ban quản trị tòa nhà chung cư đã lên gặp các gia đình làm việc, hòa giải.

Theo một số nhân chứng, trước khi xảy ra vụ việc, chị N.T.T. vừa đi mua đồ ở siêu thị ra (ngay tầng 1 tòa nhà). Khi tới sảnh chung cư tòa B1, chị T. gặp nam thanh niên và hai bên lời qua tiếng lại. Sau đó, chị T. bị nam thanh niên hành hung.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền clip hình ảnh người phụ nữ bị một người đàn ông liên tục đánh vào đầu, mặt, vừa chửi bới, đe dọa... trước mặt một số người (trong đó có người lớn, trẻ em). Ngay sau đó, bảo vệ của chung cư đã lên can ngăn.

Theo hình ảnh do camera ghi lại, khoảng 22 giờ 36 ngày 9-8, tại sảnh chờ thang máy khu chung cư SkyCentral có chị N.T.T., 1 người đàn ông và 3 trẻ nhỏ. Khi đang nói chuyện, chị T. bất ngờ bị người đàn ông vung tay tát, đấm vào vùng mặt và đầu.

Thấy chị T. lùi lại để né tránh, người đàn ông này tiếp tục lao lên đá, đấm chị T. túi bụi.

Lúc này, nạn nhân chỉ biết dùng 2 tay bảo vệ vùng đầu và chịu đòn. Chỉ đến khi bảo vệ khu chung cư xuất hiện và can ngăn thì người đàn ông mới dừng lại.

Tin liên quan

Đôi vợ chồng công nhân bị hành hung trong đêm

Đôi vợ chồng công nhân bị hành hung trong đêm

(NLĐO) - Nhóm 4 người đã dùng nón bảo hiểm lao vào tấn công, hành hung 2 vợ chồng công nhân ở TP HCM khi họ đang trên đường đi làm ca đêm về

Vụ cô gái bị nhóm đàn ông hành hung trước quán karaoke: Tạm giữ hình sự 6 người

(NLĐO)- Liên quan đến vụ nhóm đàn ông hành hung nguời phụ nữ trước cửa quán karaoke P.T, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng

Người phụ nữ bị nhóm đàn ông lạ mặt sàm sỡ, hành hung trước quán karaoke lên tiếng

(NLĐO)- Sau khi ra viện, người phụ nữ bị nhóm đàn ông hành hung trước cửa quán karaoke đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

hành hung cô gái bị đánh ở chung cư người đàn ông đánh cô gái Người phụ nữ bị đánh người phụ nữ hành hung tại chung cư
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo