Hé lộ nguyên nhân vụ tài xế bóp cổ, hành hung người đàn ông ở Thanh Hóa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Hé lộ nguyên nhân vụ tài xế bóp cổ, hành hung người đàn ông ở Thanh Hóa

Tuấn Minh

(NLĐO)- Công an xã ở Thanh Hóa đã điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ việc tài xế ô tô bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa đường, gây xôn xao dư luận

Ngày 10-4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an xã Nga Sơn đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Mai Xuân Anh (SN 1990; ngụ xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa) để làm rõ "Gây rối trật tự công cộng". Mai Xuân Anh là tài xế đã bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa đường gây xôn xao dư luận hôm 7-4.

Lý do tài xế bóp cổ, hành hung người đàn ông ở Thanh Hóa - Ảnh 1.

Mai Xuân Anh - tài xế ô tô có hành vi bóp cổ, hành hung người đàn ông - bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an xã Nga Sơn, ngày 7-4, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của anh N.V.T (ngụ xã Nga Thắng, tỉnh Thanh Hóa) về việc bị hành hung tại khu vực cầu Kênh thuộc thôn Hưng Long, xã Nga Sơn.

Theo kết quả xác minh, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 7-4, do mâu thuẫn trong việc giới thiệu khách đi xe taxi, anh T. và Mai Xuân Anh đã nhắn tin qua lại, chửi bới, thách thức và hẹn gặp nhau để giải quyết.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày tại khu vực cầu Kênh (thôn Hưng Long), khi gặp nhau, Mai Xuân Anh đã dùng tay đấm vào mặt, bóp cổ và ghì đầu anh T. xuống nắp capo ô tô. Hậu quả, anh T. bị thương tích, phải điều trị tại cơ sở y tế.

Vụ việc xảy ra tại khu vực trung tâm, gây mất an ninh trật tự, clip ghi lại sự việc sau đó bị phát tán trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt tương tác, gây dư luận xấu.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Nga Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

VIDEO: Người đàn ông bị bóp cổ, đánh tới tấp ngay giữa phố

VIDEO: Người đàn ông bị bóp cổ, đánh tới tấp ngay giữa phố

(NLĐO)- Công an xã ở Thanh Hóa đã vào cuộc xác minh đoạn clip ghi lại cảnh 1 người đàn ông bị tài xế ô tô con bóp cổ, đánh tới tấp gây xôn xao mạng xã hội

Vĩnh Long: Bắt tạm giam gã đàn ông bóp cổ người tình đến chết

(NLĐO) - Trong lúc cự cãi do mâu thuẫn, người đàn ông ở Vĩnh Long đã bóp cổ người tình khiến nạn nhân tử vong

Kẻ gian nấp trong nhà tắm, chờ chủ nhà ngủ rồi lao vào bóp cổ

(NLĐO) – Sau 1 giờ nấp trong nhà tắm, đối tượng vào phòng khống chế chủ nhà nhưng bị bắt giữ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo