Hé lộ nguyên nhân vụ tài xế bóp cổ, hành hung người đàn ông ở Thanh Hóa

Ngày 10-4, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Công an xã Nga Sơn đã khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự Mai Xuân Anh (SN 1990; ngụ xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa) để làm rõ "Gây rối trật tự công cộng". Mai Xuân Anh là tài xế đã bóp cổ, hành hung người đàn ông giữa đường gây xôn xao dư luận hôm 7-4.

Mai Xuân Anh - tài xế ô tô có hành vi bóp cổ, hành hung người đàn ông - bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an xã Nga Sơn, ngày 7-4, đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của anh N.V.T (ngụ xã Nga Thắng, tỉnh Thanh Hóa) về việc bị hành hung tại khu vực cầu Kênh thuộc thôn Hưng Long, xã Nga Sơn.

Theo kết quả xác minh, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 7-4, do mâu thuẫn trong việc giới thiệu khách đi xe taxi, anh T. và Mai Xuân Anh đã nhắn tin qua lại, chửi bới, thách thức và hẹn gặp nhau để giải quyết.

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày tại khu vực cầu Kênh (thôn Hưng Long), khi gặp nhau, Mai Xuân Anh đã dùng tay đấm vào mặt, bóp cổ và ghì đầu anh T. xuống nắp capo ô tô. Hậu quả, anh T. bị thương tích, phải điều trị tại cơ sở y tế.

Vụ việc xảy ra tại khu vực trung tâm, gây mất an ninh trật tự, clip ghi lại sự việc sau đó bị phát tán trên mạng xã hội, thu hút nhiều lượt tương tác, gây dư luận xấu.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Nga Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ.