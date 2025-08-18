Ngày 18-8, nguồn tin Báo Người Lao Động cho biết Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, tạm giữ một người phụ nữ ở xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ để điều tra về hành vi nghi đâm chết chồng mình lúc rạng sáng 17-8.



Người đàn ông gục ngã sau khi từ nhà ra. Ảnh cắt từ clip

Theo nguồn tin, bước đầu vụ việc được xác định: Vào ngày 16-8 (tức thứ 7) hai vợ chồng đi liên hoan cùng với nhau ở bên ngoài, có uống bia rượu. Sau đó, hai vợ chồng có xích mích cá nhân với nhau, đến rạng sáng 18-7, người vợ đã dùng dao đâm tử vong người chồng.

"Theo lời kể của hàng xóm từ trước đến nay hai vợ chồng không có vấn đề gì. Hai vợ chồng cũng không mâu thuẫn gì"- nguồn tin nói.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 0 giờ 20 phút sáng 17-8 tại một nhà dân trên địa bàn xã Liên Hoa cũ (hiện nay là xã Phú Mỹ sau sáp nhập), người vợ được cho là đã dùng hung khí đâm khiến người chồng tử vong.

Theo những hình ảnh do camera an ninh ghi lại được chia sẻ trên mạng xã hội, một nam thanh niên tay ôm ngực từ trong nhà chạy ra sân. Sau đó, một cô gái mở cửa đi ra, trên tay cầm một vật giống dao tiến về phía nam thanh niên nêu trên. Một người khác theo sau kêu gào.

Sau khi cô gái có ý định lại gần, nam thanh niên đứng lên chạy tiếp được một đoạn thì gục ngã xuống sân.

Theo thông tin ban đầu, người chồng tên D. (SN 2000), vợ tên H. (SN 2002), cả 2 cùng làm chung công ty, con mới được 3 tuổi, nhà có bố mẹ chồng khá giả.