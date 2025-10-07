HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Hé lộ thêm thông tin về "chung cư nuôi heo"

Lê Thúy

(NLĐO) - Cục Chăn nuôi và Thú y đang tính toán, chỉnh sửa để quy hoạch mật độ "chăn nuôi heo ở chung cư" để không ảnh hưởng đến đời sống dân cư xung quanh.

Sáng 7-10, tại Hà Nội, Báo Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) phối hợp với Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ NN-MT) và Sở NN-MT Hà Nội tổ chức Diễn đàn "Giải pháp giảm giá thành chăn nuôi, ổn định nguồn cung sản phẩm thịt trong nước và xuất khẩu".

Hé lộ mô hình chung cư nuôi heo: Giải pháp mới cho ngành chăn nuôi Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Phạm Kim Đăng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, nói về giải pháp tái cơ cấu mạnh mẽ ngành chăn nuôi

Theo Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y Phạm Kim Đăng, ngành chăn nuôi đã đóng góp to lớn vào việc bảo đảm nguồn thực phẩm cho gần 100 triệu dân Việt Nam, đồng thời đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Hiện nay, tỉ lệ nông hộ nhỏ lẻ vẫn chiếm hơn 30%, đặt ra yêu cầu phải tái cơ cấu mạnh mẽ theo hướng chuyên nghiệp, bền vững và gắn với chuỗi giá trị.

Do vậy, nếu không tổ chức lại hoạt động giết mổ từ nhỏ lẻ sang tập trung thì không thể bảo đảm an toàn sinh học trong chăn nuôi, và như vậy, cũng không thể hướng tới mục tiêu xuất khẩu sản phẩm thịt.

Đáng chú ý, ông Phạm Kim Đăng thông tin ưu điểm của mô hình nuôi heo chung cư là khả năng giám sát chặt chẽ, ứng dụng công nghệ cao trong quản lý đàn, đảm bảo an toàn sinh học và tối ưu hiệu quả sản xuất.

Vì vậy, doanh nghiệp cần xem xét kĩ năng lực tài chính, trình độ quản lý và khả năng vận hành công nghệ, nếu quản lý tốt sẽ đảm bảo hiệu quả và nguồn thu ổn định lâu dài.

Kiểm soát chặt cơ sở giết mổ nhỏ

Trước khi tham mưu cho Chính phủ, Cục Chăn nuôi và Thú y đã nghiên cứu, tham khảo nhiều mô hình thực tế trong và ngoài nước, đặc biệt là tại Trung Quốc - nơi đã triển khai thành công mô hình. "Cục đang tính toán, chỉnh sửa để quy hoạch mật độ chăn nuôi phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển của từng địa phương, bảo đảm việc xây dựng không ảnh hưởng đến đời sống dân cư xung quanh. Đồng thời, chăn nuôi nông hộ vẫn được khuyến khích, bởi đây là sinh kế quan trọng của người dân" - ông Đăng cho biết.

Về thủ tục xây dựng, hiện chưa có văn bản nào cấm mô hình "nuôi heo ở chung cư". Các quy định về xây trang trại hay "chung cư nuôi heo" đều có thể áp dụng trong khuôn khổ pháp luật hiện hành.

Trong khi đó, ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở NN-MT Hà Nội, cho biết thành phố hiện có 29 điểm giết mổ tập trung đã thu hút được nhà đầu tư, song giết mổ nhỏ lẻ trong dân vẫn tồn tại do còn gắn liền với nhu cầu tại các chợ truyền thống.

Để mô hình giết mổ tập trung vận hành hiệu quả, Phó Giám đốc Sở NN-MT Hà Nội cho rằng cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp: Chính quyền phải mạnh tay với các cơ sở nhỏ lẻ, trong khi người dân cần thay đổi thói quen tiêu dùng, hướng đến sử dụng sản phẩm từ chuỗi khép kín, truy xuất được nguồn gốc và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Ông nhấn mạnh, giết mổ tập trung là bước đi tất yếu trong tiến trình hiện đại hóa ngành chăn nuôi, nhưng quan trọng hơn là hình thành chuỗi liên kết bền vững từ sản xuất đến tiêu thụ.

"Chỉ khi phát triển theo chuỗi khép kín, từ con giống, chăn nuôi, giết mổ đến phân phối, chúng ta mới kiểm soát được chất lượng, an toàn sinh học và tạo nền tảng vững chắc cho xuất khẩu" - Phó Giám đốc Sở NN-MT Hà Nội chia sẻ.

xuất khẩu chăn nuôi giết mổ chung cư nuôi heo chuỗi giá trị chăn nuôi
    Thông báo