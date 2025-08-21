HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Hệ Mặt Trời có thêm một mặt trăng mới

Anh Thư

(NLĐO) - Kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới James Webb đã phát hiện ra một mặt trăng chưa từng được biết đến trước đây của Sao Thiên Vương.

Được đặt tên tạm thời là S/2025 U 1, mặt trăng mới này đã nâng tổng số vệ tinh của Sao Thiên Vương lên 29 cái.

Theo Sci-News, mặt trăng mới đã được các nhà khoa học tìm thấy sau khi phân tích loạt ảnh mà James Webb chụp ngày 2-2-2025.

Vật thể này nằm ở rìa vành đai trong của Sao Thiên Vương, với bán kính quỹ đạo trung bình khoảng 56.250 km, khiến nó quay giữa quỹ đạo của 2 mặt trăng nổi tiếng hơn Ophelia và Bianca.

Hệ Mặt Trời có thêm một mặt trăng mới - Ảnh 1.

Mặt trăng mới được khoanh tròn trong bản đồ có đánh dấu một số mặt trăng của Sao Thiên Vương - Ảnh: NASA/ESA/CSA

S/2025 U 1 là vệ tinh nhỏ nhất của Sao Thiên Vương và cũng là một trong số các vệ tinh tự nhiên bé nhỏ nhất của hệ Mặt Trời, với đường kính chỉ 10 km.

Để so sánh, đường kính của vệ tinh tự nhiên duy nhất mà Trái Đất sở hữu - thiên thể mang tên Mặt Trăng - lên tới hơn 3.474 km.

TS Maryame El Moutamid từ Viện nghiên cứu Tây Nam (SwRI - Mỹ), thành viên nhóm nghiên cứu đã xác định sự tồn tại của S/2025 U 1, cho biết đây là một mặt trăng nhỏ nhưng là khám phá lớn.

Ngay cả tàu vũ trụ Voyager 2 của NASA cũng không nhìn thấy nó trong chuyến bay ngang qua gần 40 năm trước.

S/2025 U 1 là thành viên thứ 14 của hệ thống phức tạp gồm các vệ tinh nhỏ quay quanh phía trong của các vệ tinh lớn nhất là Miranda, Ariel, Umbriel, Titania và Oberon .

Các mặt trăng của Sao Thiên Vương vốn được đặt theo tên các nhân vật trong kịch William Shakespeare và thơ Alexander Pope, là 2 tác giả nổi tiếng trong nền văn học nước Anh thế kỷ 17 và 18.

Tiến sĩ Matthew Tiscareno, một nhà nghiên cứu tại Viện SETI cho biết không có hành tinh nào khác có nhiều vệ tinh nhỏ bên trong như Sao Thiên Vương.

Mối quan hệ phức tạp của các vệ tinh này các vành đai cho thấy một lịch sử hỗn loạn làm mờ ranh giới giữa hệ thống vành đai và hệ thống các vệ tinh của hành tinh này.

Với S/2025 U 1, nhỏ và mờ hơn nhiều so với cái giữ kỷ lục trước đây, cho thấy nhiều điều phức tạp hơn vẫn cần được khám phá.

mặt trăng Sao Thiên Vương NASA mặt trăng mới Trái Đất
