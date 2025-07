Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vận hành “siêu máy CT” chào đón “siêu đô thị” TP HCM

"Siêu máy chụp CT" Somatom Force VB30 của hãng Siemens Healthineers (Đức), được đưa vào hoạt động đầu tiên ở Việt Nam tại BVĐK Tâm Anh Hà Nội vào tháng 2-2025. Chỉ sau 4 tháng, "siêu máy thứ 2" đã có mặt tại Trung tâm khám chữa bệnh Tâm Anh Quận 7 (TP HCM), kịp thời phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao dự kiến tăng lên mạnh mẽ khi TP HCM mở rộng thành "siêu đô thị".

Lãnh đạo Hệ thống BVĐK Tâm Anh và các đại biểu tham gia lễ cắt băng khánh thành và công bố chính thức đưa vào sử dụng máy CT hơn 100.000 lát cắt tại Trung tâm khám chữa bệnh Tâm Anh Quận 7 (TP HCM). Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Somatom Force VB30 là thế hệ máy chụp cắt lớp vi tính (CT scan) vượt giới hạn lát cắt, cung cấp hình ảnh chính xác đến từng milimet. Hệ thống BVĐK Tâm Anh chính thức đưa vào sử dụng "siêu máy CT" hơn 100.000 lát cắt với chi phí hợp lý để hỗ trợ nhiều người bệnh. "Siêu máy" này được ứng dụng đa dạng lĩnh vực như Tim mạch, Ung bướu, Thần kinh, Tiêu hóa, Hô hấp, Chấn thương chỉnh hình, Cơ xương khớp, Tiết niệu, Phụ khoa, Nhi khoa…

Người bệnh đang được kiểm tra bằng "siêu máy CT" hơn 100.000 lát cắt, chụp siêu nhanh, liều tia xạ siêu thấp, phát hiện tổn thương siêu nhỏ. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

TS.BS Hồ Hoàng Phương - Giám đốc Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh và Điện quang Can thiệp, BVĐK Tâm Anh TP HCM - cho biết "siêu máy CT" này ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp phát hiện các dấu hiệu bất thường, gợi ý cực sớm các tổn thương siêu nhỏ chỉ vài milimet trên cơ thể. Nhờ đó, bác sĩ xác định, phân biệt rất sớm các khối u bướu, cục máu đông, mảng xơ vữa, vị trí hẹp, tắc, phình mạch máu, các bất thường hay tổn thương ở gan, phổi, van tim, cơ tim, xương khớp, các loại sỏi hệ tiết niệu…

"Siêu máy chụp CT" hơn 100.000 lát cắt hỗ trợ bác sĩ phát hiện bệnh rất sớm, hạn chế nguy cơ thiếu sót hoặc sai sót, nhầm lẫn do các vấn đề hạn chế về hình ảnh học. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Chẳng hạn, trong lĩnh vực Tim mạch, PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh - Giám đốc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, Cố vấn chuyên môn Trung tâm Khám chữa bệnh Tâm Anh Quận 7 (TP HCM) - cho biết "siêu máy CT" hơn 100.000 lát cắt có khả năng chụp tim ở mọi mức nhịp, hữu ích cho người nhịp tim nhanh, loạn nhịp, các trường hợp bệnh lý van tim hoặc tim bẩm sinh, đồng thời giúp phát hiện các khối u ở tim cũng như tầm soát, chẩn đoán một số bệnh lý cơ tim như bệnh cơ tim phì đại… Máy chụp CT Somatom Force VB30 cũng giúp bác sĩ chụp cùng lúc mạch vành và tưới máu tim; chụp mạch vành, mạch não, mạch chủ ngay trong một lần.

"Siêu máy CT" này còn có khả năng đóng băng chuyển động của mạch vành trong một nhịp tim, tạo ra hình ảnh mạch vành rõ nét. Nhờ đó, cho phép chuyên gia "khảo sát" lòng mạch vành, căn cứ vào vị trí, mức độ của các mảng bám tích tụ trong động mạch vành (ngay cả ở những động mạch có đường kính rất nhỏ - khoảng 1mm) để đánh giá mức độ hẹp của mạch vành. Đối với những bệnh nhân từng đặt stent mạch vành hoặc đã thực hiện phẫu thuật bắc cầu mạch vành, chuyên gia sẽ chỉ định chụp CT tim để đánh giá tình trạng nếu nghi ngờ có tái hẹp trong stent hoặc cầu nối mạch vành.

“Siêu máy chụp CT” Somatom Force VB30 hơn 100.000 lát cắt hiện đại được đưa vào hoạt động tại Hệ thống BVĐK Tâm Anh

Trong lĩnh vực Nhi - Sơ sinh, trước đây trẻ sơ sinh không thuộc nhóm chỉ định chụp CT do liều tia xạ lớn có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Bác sĩ phải tìm phương pháp chẩn đoán hình ảnh an toàn hơn thay thế, tuy nhiên độ chính xác không cao. "Siêu máy CT" Somatom Force VB30 có công nghệ giảm liều tia X đến 85% so với CT thông thường, kết hợp với bộ lọc tia bằng thiếc cao cấp giúp giảm liều tia X, an toàn tối đa mà vẫn giữ được chất lượng hình ảnh rất tốt. Do đó, "siêu máy" này có thể ứng dụng với trẻ em, kể cả trẻ sơ sinh, chẳng hạn chụp CT phổi bằng máy Somatom Force VB30, với liều tia xạ chỉ 0.14 mSv, tương đương với một lần chụp X-quang, giúp bác sĩ phát hiện đa dạng bệnh lý ở trẻ em.

PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn BVĐK Tâm Anh TP HCM, cho biết, "siêu máy CT" được đưa vào hoạt động tại Hà Nội và TP HCM thể hiện khát vọng và quyết tâm góp phần nâng tầm y tế nước nhà, giúp người dân trong nước tiếp cận y tế công nghệ cao ngang tầm thế giới với chi phí hợp lý. Trong bối cảnh nhiều tỉnh/thành sáp nhập, đặc biệt TP HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu hình thành "siêu đô thị" có diện tích và tầm vóc hàng đầu Đông Nam Á, y tế cũng cần vươn mình, sẵn sàng đáp ứng tương xứng với tầm vóc đó. PGS Bính khẳng định Ban lãnh đạo Bệnh viện Tâm Anh quyết tâm cùng hệ thống y tế Việt Nam vươn tầm thế giới.