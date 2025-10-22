Hệ thống BVĐK Tâm Anh khai trương “siêu” trung tâm khám chữa bệnh bậc nhất thủ đô

Ngày 22-10, Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh chính thức khai trương Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy (Hà Nội) tại 265 Cầu Giấy (ngay ga Chùa Hà) như một điểm nhấn mới trong chiến lược mang y tế chất lượng cao đến gần hơn với người dân Hà Nội và các tỉnh lân cận.

"Siêu" trung tâm khám chữa bệnh Tâm Anh Cầu Giấy (Hà Nội)

Thiết kế 5 tầng nổi trên tổng diện tích hơn 17.000 m², Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy đầu tư toàn diện về cơ sở vật chất và thiết bị y tế hàng đầu thế giới, gần 1.000 chuyên gia, bác sĩ, nhân viên y tế, được ví như "siêu" trung tâm khám chữa bệnh hiện đại bậc nhất thủ đô, dự kiến phục vụ khoảng 3.000 lượt khách/ngày.

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy chính thức đi vào hoạt động từ ngày 22-10, trở thành cơ sở thứ 5 trong Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh trên toàn quốc

Tại phòng khám, có 28 chuyên khoa lâm sàng và cận lâm sàng, với gần 200 phòng chức năng, trong đó nổi bật với nhiều chuyên khoa mũi nhọn như: Cấp cứu tổng hợp - đột quỵ, Nội tổng hợp - Khám sức khỏe tổng quát, Hỗ trợ sinh sản (IVF), Sản Phụ khoa, Nhi, Tiêu hóa, Tim mạch, Thần kinh, Mắt Công nghệ cao, Cơ xương khớp, Chấn thương chỉnh hình, Nội tiết - Đái tháo đường, Giảm cân, Da liễu - Thẩm mỹ Da, Nội thận - Lọc máu…

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy với thiết kế 5 tầng nổi, tổng diện tích hơn 17.000 m² được xem như "siêu" trung tâm khám chữa bệnh bậc nhất thủ đô

Đồng thời, "siêu phòng khám" đầu tư 100% máy móc, trang thiết bị hoàn toàn mới, hiện đại hàng đầu thế giới, như hệ thống siêu âm 4D Voluson Signature 18 thế hệ mới nhất của GE Healthcare (Mỹ), hệ thống VNG 525 và EyeSeeCam vHIT - thiết bị hiện đại hàng đầu của hãng Interacoustics (Đan Mạch) ở chuyên khoa Tai Mũi Họng và Thần kinh, hệ thống kích thích từ trường xuyên sọ thế hệ mới Neuro-MSX…

Tại lễ khai trương, TS.BS Dương Huy Lương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đánh giá cao về chất lượng phòng khám mới của Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh với cơ sở vật chất rất khang trang, hiện đại, không chỉ phục vụ cho người dân thủ đô mà tiến tới phục vụ cả cho những người nước ngoài, chuyên gia đang làm việc, sinh sống tại Việt Nam.

Đơn vị Cấp cứu, đặc biệt cấp cứu đột quỵ của Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy hoạt động 24/7

Ngay khi đi vào hoạt động, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy đã quy tụ đội ngũ nhân sự "hùng hậu" về cả số lượng và chất lượng, trong đó có nhiều chuyên gia đầu ngành, bác sĩ giàu kinh nghiệm, nhiều giáo sư, phó giáo sư từng công tác tại các bệnh viện tuyến cuối, trung ương như Việt Đức, Bạch Mai, 108, Nhi Trung ương…

Đặc biệt, nhiều chuyên gia đang giữ vai trò chủ chốt tại các Hội Y khoa quốc gia, như TTND.GS.TS.BS Ngô Quý Châu - Chủ tịch Hội Hô hấp Việt Nam, PGS.TS Nguyễn Hữu Ước - Chủ tịch Hội Bệnh mạch máu Việt Nam, PGS.TS.BS Trịnh Tuấn Dũng - Chủ tịch Hội Giải phẫu bệnh - Tế bào học Việt Nam, ThS Trần Văn Dần - Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam…

Đội ngũ chuyên gia đầu ngành, bác sĩ giỏi ở các chuyên khoa quan trọng quy tụ tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy

TTƯT.TS.BS Nguyễn Thị Bích Ngọc - Giám đốc chuyên môn Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy, chia sẻ điểm đặc biệt của "siêu" trung tâm khám chữa bệnh Tâm Anh Cầu Giấy là mô hình đa chuyên khoa phối hợp, trong đó có nhiều chuyên khoa sâu, lĩnh vực khó, vừa là trung tâm điều trị chuyên sâu, công nghệ cao, vừa liên thông toàn diện với Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, TP HCM và các bệnh viện lớn trong và ngoài nước.

"Khi cần hội chẩn hoặc cùng điều trị trên một người bệnh, các chuyên gia, bác sĩ đa chuyên khoa sẽ nhanh chóng và thuận lợi cùng trao đổi, bàn luận để đưa ra phác đồ hiệu quả, an toàn, rút ngắn thời gian điều trị và tối ưu chi phí cho người bệnh", TTƯT.TS.BS Nguyễn Thị Bích Ngọc nói.

Bà Ngô Thị Ngọc Hoa - Tổng Giám đốc Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - nhấn mạnh, với quy trình dịch vụ khám chữa bệnh chuyên nghiệp, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy sẽ góp phần cùng ngành y tế thực hiện nhiệm vụ tăng cường chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, "từ sớm, từ xa bằng công nghệ cao", mang y tế chất lượng cao đến từng người dân.

"Siêu máy" nội soi hiện đại bậc nhất thế giới Olympus Evis với công nghệ 4K giúp truy tìm những tổn thương siêu nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy

Không chỉ chú trọng chuyên môn, Tâm Anh Cầu Giấy được thiết kế như một "không gian chữa lành", với ánh sáng tự nhiên, cây xanh và vật liệu thân thiện môi trường, giúp giảm căng thẳng, mang lại cảm giác an tâm, thoải mái cho người bệnh và thân nhân.

Cùng ngày, Hệ thống Tiêm chủng vắc xin VNVC chính thức khai trương Trung tâm tiêm chủng VNVC The West Cầu Giấy, nằm trong khuôn viên Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Cầu Giấy với diện tích hơn 500 m2.