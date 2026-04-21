Hệ thống Tiêm chủng VNVC xác lập vị thế dẫn đầu ngành tiêm chủng dịch vụ Đông Nam Á

VNVC được vinh Top 1 Hệ thống Tiêm chủng hàng đầu ASEAN 2026, cùng hai danh hiệu "Doanh nghiệp chuyển đổi số xanh ASEAN 2026" và "Thương hiệu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao cho cộng đồng ASEAN 2026" trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 10 năm Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam - ASEAN. Ba giải thưởng là sự ghi nhận cho hành trình gần 10 năm xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cao, bảo đảm an toàn và nâng cao sự hài lòng của khách hàng của VNVC.

VNVC nhận 3 giải thưởng lớn gồm: Top 1 Hệ thống Tiêm chủng hàng đầu, Doanh nghiệp chuyển đổi số xanh và Thương hiệu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao ASEAN 2026 tại Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam - ASEAN tổ chức tại Singapore. Ảnh: Mộc Thảo

VNVC chinh phục Hội đồng bình chọn ASEAN nhờ đáp ứng các tiêu chí khắt khe về chất lượng dịch vụ, chuyên môn, công nghệ - đổi mới và vận hành đồng bộ, mức độ hài lòng của khách hàng và những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.

Đặc biệt, giải thưởng tại diễn đàn khu vực dành cho VNVC đã khẳng định sự tiên phong, vượt trội trong kiến tạo mô hình "tiêm chủng vắc-xin độc bản" trên thế giới. Đó là hệ thống bao phủ toàn diện với hệ sinh thái từ nghiên cứu khoa học, xây dựng nhà máy sản xuất công nghệ cao, phân phối chuyên nghiệp, trực tiếp triển khai tiêm chủng phục vụ khách hàng tại mạng lưới hàng trăm trung tâm tiêm chủng hiện đại, quy mô lớn và nỗ lực thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục, hỗ trợ cộng đồng.

VNVC thiết lập mô hình tiêm chủng chuyên nghiệp, bảo quản vắc-xin nghiêm ngặt, đầu tư lớn vào cơ sở vật chất, tiện ích phục vụ mang lại sự hài lòng và yên tâm cho khách hàng

Ra đời năm 2017 trong bối cảnh thị trường vắc-xin dịch vụ còn nhiều hạn chế, VNVC xây dựng mô hình trung tâm tiêm chủng chất lượng cao, chuyên nghiệp và toàn diện, bảo đảm vắc-xin đạt chuẩn quốc tế và quy trình chuyên môn nghiêm ngặt. Đảm bảo chất lượng vắc-xin - sinh phẩm đặc biệt quan trọng và nhạy cảm, mang lại hiệu quả và an toàn cho người sử dụng, VNVC thiết lập quy trình bảo quản vắc-xin vô cùng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong đó, "trái tim" là hàng trăm kho lạnh vắc-xin đạt chuẩn GSP được xây dựng, triển khai tại hàng trăm trung tâm tiêm chủng VNVC trên toàn quốc. Hệ thống trang bị nhiều nguồn điện dự phòng và giám sát nhiệt độ theo thời gian thực. Cùng với đó là đội ngũ hơn 12.000 bác sĩ, điều dưỡng chuyên môn cao được đào tạo thường xuyên liên tục mỗi năm.

VNVC hiện có hơn 260 trung tâm bao phủ khắp cả nước với hơn 12.000 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, phục vụ hàng chục triệu trẻ em và người lớn mỗi năm

Tuân thủ các quy định pháp luật về phòng bệnh, dược và khám, chữa bệnh, VNVC đồng thời chủ động hợp tác chiến lược với nhiều hãng vắc-xin hàng đầu thế giới nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định với giá hợp lý.

Đặc biệt, việc sớm đầu tư hàng chục triệu USD nghiên cứu vắc-xin Covid-19 của AstraZeneca của VNVC đã giúp Việt Nam tiếp cận sớm vắc-xin, nhờ đó triển khai thần tốc chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn và kiểm soát dịch bệnh.

Song song đó, VNVC đã chủ động thiết lập quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện với nhiều Hãng vắc-xin hàng đầu thế giới như GSK, Sanofi, MSD, Pfizer, Abbott, Takeda, Substipharm Biologics… nhằm bảo đảm nguồn cung ổn định, chất lượng cao cho thị trường trong nước.

VNVC còn duy trì chính sách giá bình ổn và triển khai giải pháp tài chính linh hoạt như "tiêm trước, trả sau" không lãi suất nhằm tăng khả năng tiếp cận vắc-xin chất lượng cao. Đồng thời, VNVC đẩy mạnh chuyển đổi số với sổ tiêm chủng điện tử trên VNVC Mobile App, góp phần quản lý hồ sơ sức khỏe trọn đời và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Những nỗ lực này đã góp phần nâng cao tỉ lệ bao phủ tiêm chủng cho cả trẻ em và người lớn, trong đó nhóm người lớn chiếm hơn 40% tổng số khách hàng, từng bước hình thành thói quen tiêm chủng suốt đời trong cộng đồng.

Trong bối cảnh nguồn cung vắc-xin còn phụ thuộc vào nhập khẩu, VNVC đã đầu tư hơn 2.500 tỉ đồng xây dựng Nhà máy Vắc-xin và Sinh phẩm tại Tây Ninh theo các tiêu chuẩn của WHO, châu Âu và FDA (Mỹ). Dự án, khởi công từ tháng 5-2025, dự kiến cung ứng hơn 100 triệu liều mỗi năm, góp phần nâng cao tự chủ vắc-xin. Nhà máy Vắc-xin và Sinh phẩm VNVC theo mô hình "nhà máy xanh", đạt chuẩn LEED Gold, phục vụ sản xuất vắc-xin công nghệ cao.

Nhà máy Vắc-xin và Sinh phẩm VNVC đã ký kết hợp tác chuyển giao công nghệ với nhiều đối tác và đầu tư dây chuyền sản xuất vắc-xin hiện đại bậc nhất thế giới. Sự kiện khởi công nhà máy diễn ra tháng 5-2025 có sự chứng kiến và bấm nút của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Với nền tảng đầu tư bài bản và định hướng đổi mới bền vững, VNVC đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong hệ sinh thái y tế hiện đại, góp phần nâng cao năng lực tự chủ vắc-xin và mở ra hướng phát triển mới cho thị trường tiêm chủng dịch vụ. Việc được vinh danh tại các giải thưởng khu vực ASEAN tiếp tục khẳng định vị thế, tầm nhìn của một thương hiệu y tế Việt Nam hướng tới mục tiêu bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.