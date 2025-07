Hẹn đánh nhau, thanh niên đâm chết người yêu cũ ở Đồng Nai

Ngày 27-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với các Phòng nghiệp vụ, Công an xã Nhơn Trạch đã bắt giữ các đối tượng gây vụ giết người xảy ra trên địa bàn ấp Bến Sắn, xã Nhơn Trạch.

Đối tượng Huỳnh Thanh Lợi và Bùi Tiểu My tại cơ quan công an

Theo hồ sơ, chị L. Th. K. N. (21 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) và Huỳnh Thanh Lợi (22 tuổi, quê tỉnh An Giang) có quan hệ tình cảm với nhau trước đây. Gần đây, cả 2 đã chia tay và xảy ra mâu thuẫn.

Vào tối ngày 22-7, N. nhắn tin, gọi điện cho Lợi hẹn gặp nhau tại đường liên xã thuộc ấp Bến Sắn, xã Nhơn Trạch để giải quyết mâu thuẫn.

Sau đó, N. rủ thêm Hồ Thị Kim Chi (21 tuổi, quê TP Cần Thơ), Thạch Thị Ngọc Trinh (17 tuổi, quê tỉnh Cà Mau), Nguyễn Hoàng Đức (17 tuổi, ngụ quê tỉnh Cà Mau, Ngô Tuấn Cường (25 tuổi, quê tỉnh An Giang) cùng đi.

Các đối tượng di chuyển bằng xe máy và cầm theo một cây sắt dài, nhóm của N. đi đến đường liên xã thuộc ấp Bến Sắn, xã Nhơn Trạch thì thấy Huỳnh Thanh Lợi, Bùi Tiểu My (16 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) và Phạm Bảo Trang (là mẹ của My) đang đứng bên đường.

Lúc này, N. xuống xe đi lại nắm cổ áo Lợi thì bị Lợi dùng dao đâm liên tiếp vào bên hông trái, Cường cầm cây phuộc bằng sắt ném vào người Lợi.

Phản ứng lại, Lợi cầm dao đuổi theo đâm vào vùng hông N., rồi tiếp tục truy đuổi nhóm của N. nhưng cả nhóm đã nhanh chân bỏ chạy. Sau đó, Lợi lên xe mô tô chở My rời khỏi hiện trường.

Hậu quả làm chị N. tử vong tại chỗ, Cường bị thương đang cấp cứu tại bệnh viện.

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng kỹ thuật hình sự và Công an xã Nhơn Trạch bắt giữ Lợi khi đang cùng My trên địa bàn xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang sau 8 giờ gây án.