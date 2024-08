Hẹn nhau hỗn chiến, thiếu niên 15 tuổi bị chém vào đầu nguy kịch

Ngày 15-8, nguồn tin cho biết Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Ninh Thuận) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Anh (SN 1999) và Phạm Thanh Bảo (SN 2002, cùng trú tại xã Phước Hải, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) để điều tra về hành vi "Giết người".

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 23-8-2023, tại khu vực công viên Long Bình (thuộc xã An Hải, huyện Ninh Phước), do có mâu thuẫn từ trước nên nhóm 19 thanh thiếu niên trú tại xã An Hải mang theo hung khí, hẹn đánh nhau với nhóm 11 thanh thiếu niên trú tại xã Phước Hải.

Trần Văn Anh và Phạm Thanh Bảo tại cơ quan công an. Ảnh: CANT

Trong quá trình đánh nhau, nhóm thanh thiếu niên ở xã Phước Hải, gồm có Phạm Thanh Bảo và Trần Văn Anh đánh không lại nên bỏ chạy về hướng thôn Từ Tâm.

Lúc này, Bùi Văn Huy (SN 2009) cùng một số thanh niên nhóm xã An Hải tiếp tục đuổi theo.

Tuy nhiên, khi vừa đuổi kịp, thấy nhóm Phạm Thanh Bảo và Trần Văn Anh đông quá nên nhóm của Huy bỏ chạy. Riêng Bùi Văn Huy bị ngã nên bị Bảo dùng rựa chém vào đầu gây thương tích 35%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Trần Văn Anh và Phạm Thanh Bảo để mở rộng điều tra.