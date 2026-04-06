Herbalife mở rộng dinh dưỡng cá nhân hóa thông qua thương vụ mua lại Bioniq

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Herbalife mở rộng dinh dưỡng cá nhân hóa thông qua thương vụ mua lại Bioniq

PV

Thương vụ này thúc đẩy cam kết của Herbalife và Cristiano Ronaldo trong việc mở rộng lĩnh vực dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa trên toàn cầu

Ngày 26 tháng 03 năm 2026, Herbalife, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu toàn cầu về sức khỏe và thể chất, thông báo đạt được thỏa thuận mua lại một số tài sản từ Bioniq, một công ty thực phẩm bổ sung cá nhân hóa có trụ sở tại Vương Quốc Anh, với mục tiêu hoạt động tập trung vào việc giúp chăm sóc sức khỏe trở nên dễ tiếp cận và dễ thực hiện hơn. Thương vụ này góp phần thúc đẩy tầm nhìn của Herbalife trong việc trở thành một nền tảng sức khỏe và thể chất dựa trên công nghệ, vận hành bằng dữ liệu.

"Tương lai của ngành chăm sóc sức khỏe và thể chất đang ngày càng trở nên cá nhân hóa và dựa trên dữ liệu," ông Stephan Gratziani, Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn Herbalife cho biết. "Bằng cách kết hợp công nghệ thực phẩm bổ sung cá nhân hóa của Bioniq với Pro2col và sức mạnh của mạng lưới các nhà phân phối trên toàn cầu của Herbalife, chúng tôi đang mở rộng khả năng cung cấp giải pháp chăm sóc sức khỏe cá nhân hóa trên quy mô toàn cầu."

Herbalife mở rộng dinh dưỡng cá nhân hóa thông qua thương vụ mua lại Bioniq - Ảnh 1.

Ảnh: Các hoạt động kết nối giao lưu nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người mang đến môi trường lành mạnh

Bioniq phát triển các công thức thực phẩm bổ sung được cá nhân hóa bằng cách sử dụng công nghệ cá nhân hóa sản phẩm đã được cấp bằng sáng chế, thông tin về tiền sử sức khỏe của từng cá nhân và cơ sở dữ liệu độc quyền về các dấu ấn sinh học. Các công thức thực phẩm bổ sung được cá nhân hóa của Bioniq được thiết kế cho nhiều nhóm đối tượng, từ người tiêu dùng quan tâm đến sức khỏe hằng ngày đến các vận động viên ưu tú, bao gồm cả Cristiano Ronaldo.

Bioniq sẽ bổ trợ cho các thương vụ mua lại Pro2col và Link BioSciences trước đó của Herbalife, cho phép Herbalife cung cấp nhiều loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cá nhân hóa hơn trên nhiều hình thức phân phối khác nhau. Việc kết hợp các sản phẩm của Bioniq với chuyên môn sản xuất toàn cầu của Herbalife sẽ cho phép Công ty mở rộng lĩnh vực dinh dưỡng cá nhân hóa với quy mô lớn hơn và tốc độ nhanh hơn.

"Tôi thành lập Bioniq vào năm 2019 với tầm nhìn giúp mọi người tối ưu hóa sức khỏe thông qua phương pháp dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học, kết hợp dữ liệu sinh học và lối sống," Vadim Fedotov, Nhà Sáng Lập kiêm Chủ Tịch của Bioniq cho biết. "Tôi rất phấn khởi khi được đồng hành cùng Herbalife với mạng lưới nhà phân phối toàn cầu và cam kết trong việc mở rộng giải pháp chăm sóc sức khỏe trên quy mô lớn."

Là đối tác dinh dưỡng toàn cầu dài hạn của Herbalife đồng thời là cổ đông của Bioniq, Cristiano Ronaldo chia sẻ tầm nhìn của Herbalife trong việc đẩy nhanh quá trình cung cấp các thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cá nhân hóa trên quy mô lớn thông qua mạng lưới nhà phân phối toàn cầu của Công ty.

Herbalife mở rộng dinh dưỡng cá nhân hóa thông qua thương vụ mua lại Bioniq - Ảnh 2.

Ảnh: Herbalife luôn khuyến khích lối sống năng động & lành mạnh

"Trong suốt sự nghiệp của mình, sinh trắc học và dinh dưỡng cá nhân hóa luôn đóng vai trò trung tâm giúp tôi thi đấu và đạt được phong độ tốt. Là người dùng lâu năm các sản phẩm của Herbalife và Bioniq, tôi đã được trực tiếp trải nghiệm về việc cách tiếp cận dinh dưỡng phù hợp có thể giúp tối ưu hóa hiệu suất như thế nào," Cristiano Ronaldo chia sẻ. "Tôi rất vui mừng khi thấy các sản phẩm thực phẩm bổ sung cá nhân hóa của Bioniq trở thành một phần trong việc mở rộng phạm vi tiếp cận các sản phẩm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng của Herbalife, giúp thêm nhiều người có cách tiếp cận đầy đủ thông tin hơn đối với sức khỏe, thể chất và hiệu suất của mình."

Thương vụ dự kiến sẽ hoàn tất vào quý 2 năm 2026, tùy thuộc vào các điều kiện hoàn tất thông thường và sự chấp thuận của các cơ quan quản lý có thẩm quyền. Giá mua trị giá 55 triệu USD sẽ được thanh toán trong vòng 5 năm, bao gồm khoản thanh toán ban đầu 10 triệu USD khi hoàn tất giao dịch. Ngoài ra, tổng giá trị giao dịch còn bao gồm các khoản thanh toán có điều kiện lên đến 95 triệu USD, dựa trên hiệu quả hoạt động trong tương lai.

Trong khuôn khổ giao dịch, Herbalife cũng được quyền chọn mua lại Bioniq LAB, một nền tảng riêng biệt tập trung vào các phân tử nhỏ và peptide. Quyền chọn mua này mang lại cho Herbalife sự linh hoạt về mặt chiến lược, cho phép Công ty đánh giá các cơ hội dài hạn tiềm năng trong lĩnh vực này một cách có kỷ luật và hiệu quả về vốn.

Các sản phẩm thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cá nhân hóa của Bioniq dự kiến sẽ được cung cấp vào cuối năm nay thông qua các nhà phân phối độc lập của Herbalife cho khách hàng tại một số quốc gia ở châu Âu và Hoa Kỳ, và sẽ mở rộng sang các thị trường khác sau đó.

Thông tin về Herbalife Ltd.

Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York), với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu toàn cầu về sức khỏe và thể chất đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các Thành Viên Độc Lập của Công ty kể từ năm 1980.

Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các Thành Viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.herbalife.com

Thông tin về Bioniq

Bioniq, thành lập năm 2019 tại Luân Đôn, Vương Quốc Anh, là công ty hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp thực phẩm bổ sung cá nhân hóa dựa trên bảng câu hỏi cá nhân và dữ liệu xét nghiệm máu. Vận chuyển sản phẩm đến khách hàng trên toàn cầu và sử dụng một trong những cơ sở dữ liệu dinh dưỡng cá nhân hóa lớn nhất, Bioniq đã tạo ra các công thức độc đáo cho hàng trăm nghìn người dùng, kết hợp các thành phần và liều lượng được thiết kế riêng cho từng cá nhân có sự thiếu hụt chất dinh dưỡng.

Herbalife mở rộng dinh dưỡng cá nhân hóa thông qua thương vụ mua lại Bioniq - Ảnh 3.Herbalife Việt Nam thông báo

Herbalife phát thông báo khuyến nghị khách hàng mua sản phẩm qua Thành viên chính thức để đảm bảo chất lượng, quyền lợi và tránh rủi ro hàng không rõ nguồn gốc.

Tin liên quan

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo