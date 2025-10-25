HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Herbalife Việt Nam đóng góp hơn 3,2 tỷ đồng chung tay hỗ trợ vùng bão lũ miền Bắc, miền Trung.

PV

Herbalife Việt Nam trao hơn 3,2 tỷ đồng cho Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm giúp người dân khắc phục hậu quả bão Bualoi và Matmo.

Tháng 10 năm 2025Herbalife Việt Nam, một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã đóng góp 3.204.000.000 đồng (Ba tỷ hai trăm lẻ bốn triệu đồng) đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để góp phần hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại bởi bão Bualoi (cơn bão số 10) và bão Matmo (cơn bão số 11) và các đợt mưa lũ lớn theo sau tại khu vực miền Bắc và miền Trung Việt Nam, trong đó 574.000.000 đồng (Năm trăm bảy mươi bốn triệu đồng) được đóng góp bởi các Thành Viên Độc Lập và nhân viên Herbalife Việt Nam.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám Đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: "Herbalife Việt Nam cùng các Thành Viên Độc Lập và nhân viên công ty đang chung tay cùng các bên liên quan, các tổ chức và cá nhân, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi Bão Bualoi và Bão Matmo.

Việc đóng góp hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ phù hợp với truyền thống tương thân, tương ái của Người Việt Nam và là một phần trong cam kết lâu dài của Herbalife trong việc hỗ trợ những cộng đồng gặp khó khăn và những người cần sự giúp đỡ".

Herbalife Việt Nam đóng góp hơn 3,2 tỷ đồng chung tay hỗ trợ vùng bão lũ miền Bắc, miền Trung. - Ảnh 1.

Ảnh: Đại diện Herbalife Việt Nam Ông Nguyễn Thành Đạt- Giám Đốc Truyền Thông trao tiếp nhận ủng hộ cho Ông Nguyễn Hải Nam

Trong thời gian ngắn, Việt Nam đã phải hứng chịu hậu quả nặng nề do hai cơn bão Bualoi (cơn bão số 10) và Matmo (cơn bão số 11). Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến ngày 8 tháng 10, các báo cáo sơ bộ cho thấy hai cơn bão này đã khiến hơn 80 người thiệt mạng và mất tích. Ngoài ra, khoảng 195.600 ngôi nhà bị sập, tốc mái hoặc hư hại nghiêm trọng, khoảng 87.000 ha lúa và các loại cây trồng khác bị ngập hoặc phá hủy.

Hai cơn bão cũng gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tuyến đường giao thông, trường học, trung tâm y tế và cơ sở hạ tầng công cộng. Tổng thiệt hại kinh tế ước tính lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Năm ngoái, Herbalife Việt Nam cùng các Thành Viên Độc Lập và nhân viên công ty cũng đã quyên góp hơn 2.800.000.000 đồng (Hai tỷ tám trăm triệu đồng) để cứu trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi và lũ lụt ở các tỉnh thành phía Bắc Việt Nam.

Thông tin về Herbalife Ltd.

Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York) là một trong những công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các Thành Viên Độc Lập của công ty kể từ năm 1980.

Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các thành viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình.

Herbalife Việt Nam đóng góp hơn 3,2 tỷ đồng chung tay hỗ trợ vùng bão lũ miền Bắc, miền Trung. - Ảnh 2.Herbalife Việt Nam lan tỏa lối sống năng động với giải chạy ở Cần Thơ

Herbalife Việt Nam là nhà tài trợ chính thức của giải chạy được tổ chức tại thành phố Cần Thơ từ 12-9 đến 14-9.

