Herbalife Việt Nam đồng hành cùng hơn 10.000 vận động viên tại VnExpress Marathon Cần Thơ 2026

Đây là năm thứ hai liên tiếp Herbalife Việt Nam đồng hành cùng giải đấu, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất, Herbalife Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết dài hạn trong việc thúc đẩy lối sống năng động, lành mạnh và xây dựng cộng đồng khỏe mạnh hơn tại Việt Nam.

Ảnh: Các VĐV chuẩn bị xuất phát chinh phục đường chạy tại Cần Thơ

Từ sáng sớm, khu vực xuất phát tại trung tâm Thành phố Cần Thơ đã ngập tràn sắc màu thể thao và tinh thần hào hứng của hàng nghìn runner trong nước và quốc tế. Các vận động viên tham gia tranh tài ở nhiều cự ly gồm 5 km, 10 km, 21 km và 42 km, tạo nên bầu không khí sôi động kéo dài suốt ba ngày diễn ra sự kiện.

Điểm đặc biệt của VnExpress Marathon Cần Thơ là cung đường chạy được chứng nhận đạt chuẩn, nổi bật với cảnh quan ven sông Hậu thoáng mát và các khu vực check-in đặc trưng Tây Đô. Xuất phát tại Công viên Sông Hậu, trải dài qua các trục đường chính, tuyến phố ven sông, các cây cầu biểu tượng, trung tâm thành phố và hướng về khu vực Bình Thủy.

Đường chạy mới, thoáng, xanh, mang đậm nét văn hóa đặc trưng của miền Tây sông nước, phù hợp cho runner trải nghiệm, ngắm cảnh. Năm nay, giải đổi mới toàn bộ cung đường. Runner xuất phát và về đích cùng địa điểm để tối ưu trải nghiệm

Ảnh: Các runner đến từ Herbalife Việt Nam chinh phục VnExpress Marathon Cần Thơ lần 2

Ông Vũ Văn Thắng – Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia cho biết: "Chúng tôi rất phấn khởi tiếp tục đồng hành cùng VnExpress Marathon Cần Thơ 2026, phù hợp với cam kết dài hạn của chúng tôi nhằm khuyến khích lối sống năng động, lành mạnh trong cộng đồng.

Chúng tôi xin chúc mừng các vận động viên đã xuất sắc hoàn thành mục tiêu của chính mình và mong rằng các bạn sẽ tiếp tục duy trì thói quen tập luyện thể thao kết hợp cùng chế độ dinh dưỡng cân bằng để sống khỏe mạnh."

Sự xuất hiện của tay vợt nữ số 1 Việt Nam – Nguyễn Thùy Linh đã mang đến nhiều năng lượng và sự hào hứng cho gian hàng Herbalife tại VnExpress Marathon Cần Thơ. Những khoảnh khắc giao lưu, kết nối cùng cộng đồng runner và các Thành viên Độc lập Herbalife đã tạo nên bầu không khí sôi động và đầy cảm hứng xuyên suốt sự kiện.

Những thành tích nổi bật tại mùa giải năm nay

Giải đấu năm nay ghi nhận nhiều kết quả ấn tượng khi các vận động viên liên tục bứt phá giới hạn bản thân và đạt thành tích cao ở các cự ly thi đấu.

Ở nội dung marathon 42 km nam, vận động viên Đan Quyết thắng giải với thành tích 2 tiếng 42 phút sau màn so kè hơn 30km đầu với Kento Kabashima – VĐV Nhật Bản. Trong khi đó, Doãn Oanh ghi dấu ấn với chức vô địch full marathon thứ hai trong 10 ngày (sau chiến thắng ở VM Cần Giờ), về đích sau 2 tiếng 59 phút 46 giây.

Cự ly 21 km chứng kiến màn tranh tài của các nhà cựu vô địch như Phạm Ngọc Phan, Triệu Tiến Luyện, Thuận Long, Lý Nhân Tín. Trong đó, runner gốc Lâm Đồng Phạm Ngọc Phan có màn thể hiện ấn tượng nhất, Ngọc Phan về nhất mà không có ai bám đuổi. Trong khi đó, Lê Thị Hà giành giải vô địch nữ 21 km, cô độc diễn trên đường đua để cán đích sau 1 tiếng 23 phút.

Ảnh: Ông Nguyễn Thành Đạt – Giám Đốc Truyền Thông Cấp Cao Herbalife Việt Nam trao giải cho các VĐV đạt giải.

Các nhà vô địch còn lại gọi tên Trương Chí Tâm (10 km nam), Lê Thị Kim Phượng (10 km nữ), Nguyễn Văn Khang (5 km nam) và Nguyễn Đặng Yến Huỳnh (5 km nữ).

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải đấu còn ghi dấu ấn nhờ tinh thần cổ vũ nhiệt tình từ người dân địa phương cùng hoạt động kết nối cộng đồng sôi nổi tại khu vực expo và các gian hàng trải nghiệm. Khu vực hoạt động của Herbalife Việt Nam thu hút đông đảo người tham gia với nhiều hoạt động tương tác, tư vấn về dinh dưỡng và lối sống năng động.

Nhiều vận động viên chia sẻ rằng VnExpress Marathon Cần Thơ không chỉ là một giải chạy mà còn là hành trình trải nghiệm văn hóa, con người miền Tây và lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng yêu thể thao trên cả nước.

Là đối tác chính thức của chuỗi giải chạy VnExpress Marathon từ năm 2022, Herbalife Việt Nam đã đồng hành cùng nhiều giải đấu lớn trên toàn quốc, góp phần thúc đẩy phong trào chạy bộ và nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của dinh dưỡng cân bằng kết hợp vận động thường xuyên trong việc xây dựng cuộc sống khỏe mạnh hơn.

Ảnh: Đại Diện Herbalife & VnExpress ký kết hợp tác lâu dài cho Giải chạy VnExpress Marathon

VnExpress Marathon Cần Thơ 2026 cũng là giải đấu mở màn cho chuỗi hoạt động thể thao mà Herbalife Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành trong năm 2026, tiếp tục hành trình truyền cảm hứng sống khỏe đến hàng triệu người Việt Nam.