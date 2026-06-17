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Sức khỏe

Herbalife Việt Nam khẳng định cam kết dài hạn với sức khỏe cộng đồng và thể thao Việt Nam

PV

Herbalife Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng tại cuộc họp Mỹ - ASEAN với các bộ, ban ngành.

Hà Nội, Tháng 4 năm 2026 – Herbalife Việt Nam, với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng, hàng đầu về sức khỏe và thể chất, đã tham gia chuỗi chương trình làm việc cấp cao tại Hà Nội trong khuôn khổ đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC), nhân dịp kỷ niệm 250 năm thành lập Hoa Kỳ.

Trong 5 ngày làm việc, Herbalife, với đại diện là ông Julian Cacchioli - Phó Chủ tịch Quan hệ Đối ngoại khu vực EMEA, Ấn Độ và Châu Á - Thái Bình Dương, cùng các tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ vinh dự tham gia các buổi làm việc với Bộ Y tế, Bộ Công Thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Đoàn doanh nghiệp cũng có cơ hội gặp gỡ với Phó Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ.

Herbalife Việt Nam khẳng định cam kết dài hạn với sức khỏe cộng đồng và thể thao Việt Nam - Ảnh 1.

Tại chuỗi hoạt động cấp cao này, Herbalife một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ của công ty trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người thông qua dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học và tập luyện thể dục thường xuyên; tiếp tục chương trình hợp tác dài hạn với các tổ chức thể thao hàng đầu để hỗ trợ hiệu quả cho nền thể thao Việt Nam, cũng như có những đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Herbalife Việt Nam khẳng định cam kết dài hạn với sức khỏe cộng đồng và thể thao Việt Nam - Ảnh 2.

Ảnh: Ông Julian Cacchioli - Phó Chủ tịch Quan hệ Đối ngoại khu vực EMEA, Ấn Độ và Châu Á - Thái Bình Dương của Herbalife tại sự kiện.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: "Herbalife tự hào và vinh dự được tham gia chương trình làm việc cấp cao với Chính phủ Việt Nam cùng các bộ ngành và các bên liên quan. Công ty cam kết mạnh mẽ về sự hiện diện lâu dài tại Việt Nam với các ưu tiên trọng tâm là nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng thông qua dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học và vận động thường xuyên, đồng thời đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và trao quyền về kinh tế".

Herbalife Việt Nam khẳng định cam kết dài hạn với sức khỏe cộng đồng và thể thao Việt Nam - Ảnh 3.

Herbalife đồng thời là Nhà tài trợ Vàng của Triển lãm Đổi mới và Phát triển bền vững do USABC tổ chức. Tại sự kiện, Herbalife đã giới thiệu việc tích hợp phát triển bền vững trong toàn bộ hoạt động toàn cầu, từ kinh doanh có trách nhiệm, chuyển đổi số đến các sáng kiến cộng đồng. Với sự hiện diện tại 95 thị trường trên toàn cầu, Herbalife xác định phát triển bền vững là nền tảng cốt lõi tạo ra giá trị dài hạn.

Hợp tác bền vững cùng thể thao Việt Nam

Sau chương trình của USABC, Herbalife đã có buổi làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Tại đây, đại diện Bộ ghi nhận mối quan hệ hợp tác gần 15 năm với Herbalife, đánh giá cao những đóng góp của doanh nghiệp không chỉ ở vai trò tài trợ mà đã phát triển thành quan hệ đối tác chiến lược dài hạn trong việc chung tay nâng cao thành tích thể thao, phát triển phong trào thể thao và gắn kết cộng đồng.

Herbalife Việt Nam khẳng định cam kết dài hạn với sức khỏe cộng đồng và thể thao Việt Nam - Ảnh 4.

Ảnh: Mục tiêu dài hạn của Herbalife Việt Nam là tạo nền móng vững chắc, góp phần giúp vận động viên được chăm sóc toàn diện về dinh dưỡng, thể chất

Herbalife đã hỗ trợ dinh dưỡng cho các đội tuyển quốc gia, đồng hành cùng vận động viên tại các đấu trường lớn như SEA Games, ASIAD, Olympic và Paralympic, đồng thời tích cực thúc đẩy phong trào thể thao quần chúng và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Thông tin về Herbalife Ltd.

Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York), với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu toàn cầu về sức khỏe và thể chất đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các Thành Viên Độc Lập của Công ty kể từ năm 1980.

Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các Thành Viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình.

Hướng dẫn mua sản phẩm của Herbalife

Sản phẩm của Herbalife chỉ được phân phối độc quyền thông qua những Thành Viên Độc Lập của Công ty. Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm của Herbalife, xin vui lòng liên hệ:

  • Hotline: +84-28-38279191
  • Email: dichvuthanhvien@herbalife.com

Website: https://www.herbalife.com/vi-vn/footer/contact-us

Herbalife USABC
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