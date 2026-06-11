Hết đường lộng hành

Theo đó, chiều 8-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Đức Hưng (sinh năm 1971, ngụ thôn Bình Khánh, xã Diên Lạc) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên" theo khoản 1 Điều 227 Bộ Luật Hình sự.

Tống đạt quyết định khởi tố ông Nguyễn Đức Hưng (sinh năm 1971, ngụ thôn Bình Khánh, xã Diên Lạc) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” .Ảnh: VĂN NHẤT

Đây là vụ việc từng được Báo Người Lao Động phản ánh qua loạt bài về "Cạo sạch quả đồi", ghi nhận tình trạng khai thác đất quy mô lớn diễn ra trong thời gian dài tại khu vực đồi thuộc thôn Bình Khánh. Tại hiện trường, nhiều vị trí trên đồi bị đào xới nham nhở, hạ cốt nền sâu hàng mét, địa hình tự nhiên bị biến dạng nghiêm trọng. Đất sau khi khai thác liên tục được vận chuyển ra khỏi khu vực bằng xe tải.

Quá trình điều tra cho thấy từ ngày 25-2 đến 1-4-2026, ông Nguyễn Đức Hưng đã sử dụng 2 máy đào để tổ chức khai thác đất tại khu vực này. Sau khi khai thác, đất được bán cho nhiều cá nhân trên địa bàn để phục vụ san lấp mặt bằng và các nhu cầu xây dựng khác.

Tại cơ quan điều tra, ông Hưng đã thừa nhận hành vi khai thác khoáng sản trái phép. Bước đầu, ông khai nhận việc mua bán đất giúp thu lợi bất chính số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Kết quả điều tra cũng cho thấy hoạt động khai thác diễn ra trong thời gian dài, với quy mô lớn, làm thay đổi đáng kể hiện trạng địa hình khu vực. Nhiều vị trí trên quả đồi bị múc sâu, tạo thành những hố lớn, taluy dựng đứng tiềm ẩn nguy cơ sạt lở và gây tác động tiêu cực đến môi trường.

Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh, UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu xử lý dứt điểm vụ việc, đồng thời giao các đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý địa bàn. Đáng chú ý, UBND xã Diên Lạc được yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm khi để hoạt động khai thác diễn ra trong thời gian dài nhưng không phát hiện hoặc không xử lý triệt để.

Ngay sau đó, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Khánh Hòa đã vào cuộc, tiến hành kiểm tra thực địa tại đây. Kết quả ghi nhận khu vực đồi bị đào, xúc làm thay đổi đáng kể địa hình tự nhiên, hạ thấp cao độ so với hiện trạng ban đầu. Diện tích bị tác động nằm trên hai thửa đất số 80 và 423, tờ bản đồ địa chính số 6, thuộc địa bàn xã Diên Lạc.

Đáng chú ý, khu vực bị đào xới nằm gần hành lang an toàn lưới điện 110 kV. Từ kết quả kiểm tra thực tế, cơ quan chuyên môn nhận định hoạt động khai thác đất đã tác động đáng kể đến hiện trạng khu vực, làm thay đổi địa hình tự nhiên và đặt ra yêu cầu phải xác định rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra vụ án, thống kê toàn bộ khối lượng khoáng sản đã bị khai thác trái phép, củng cố hồ sơ để xử lý các cá nhân liên quan.