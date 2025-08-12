HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Hết làm "trai đẹp", Lê Phương dịu dàng bên Hồng Ánh

Minh Khuê

(NLĐO) – Lê Phương tham gia phim dài tập "Vì mẹ anh phán chia tay", lần đầu có dịp làm việc chung với diễn viên Hồng Ánh.

Phim "Vì mẹ anh phán chia tay" khai máy ngày 11-8 tại TP HCM, do Vũ Khắc Tuận làm đạo diễn. Dàn diễn viên tham gia có: Hồng Ánh, Lê Phương, Trung Lùn, Võ Điền Gia Huy, Tam Triều Dâng, Thuỳ Anh, Trần Ngọc Vàng, Tuyền Mập và Ngọc Trai.

Nội dung phim kể về một tổng tài giả bị liệt để tránh hôn nhân sắp đặt, bất ngờ tái ngộ cô hộ lý từng là "oan gia" thời đi học. Từ những va chạm mâu thuẫn, họ dần nhận ra tình yêu và cùng vượt qua định kiến số phận, hiểm nguy để giành lấy hạnh phúc.

Hết làm "trai đẹp", Lê Phương dịu dàng bên Hồng Ánh- Ảnh 1.

Lê Phương và Hồng Ánh lần đầu diễn cùng phim

Hết làm "trai đẹp", Lê Phương dịu dàng bên Hồng Ánh- Ảnh 2.

Dàn diễn viên của phim

Hết làm "trai đẹp", Lê Phương dịu dàng bên Hồng Ánh- Ảnh 3.

Háo hức khai máy dự án dài 16 tập

Tham gia phim ngay sau vai nữ tổng tài điển trai, mạnh mẽ Kimmie trong "Cô đừng hòng thoát khỏi tôi", Lê Phương đảm nhận nhân vật hoàn toàn mới, nhiều màu sắc.

"Hôm qua tôi quay đến 2 giờ sáng cho vai Kimmie và 4 giờ đã dậy để dự buổi khai máy "Vì mẹ anh phán chia tay". Năng lượng này có lẽ đến từ niềm vui được sống trong một nhân vật mình yêu thích và một kịch bản tốt" – Lê Phương chia sẻ.

Đặc biệt, Lê Phương bày tỏ sự háo hức khi lần đầu được hợp tác cùng người chị đồng hương Hồng Ánh. Tuyến nhân vật của cả hai mang đến cảm xúc gắn kết đặc biệt và cô mong chờ những cảnh quay cùng nhau trên phim.

Đạo diễn Vũ Khắc Tuận bày tỏ mong muốn tạo ra một bộ phim có yếu tố ngôn tình, thể hiện được góc nhìn và tình cảm của anh.

Diễn viên Hồng Ánh được tái hợp cùng hai diễn viên trẻ Tam Triều Dâng và Võ Điều Gia Huy. Nữ nghệ sĩ cho biết, dự án mang đến cho cả những điều mới mẻ lẫn sự thân thuộc, xuất phát từ chính dàn bạn diễn, gồm những người cộng tác lần đầu và những đồng nghiệp từng làm việc cùng trước đây.

Phim dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

Hết làm "trai đẹp", Lê Phương dịu dàng bên Hồng Ánh- Ảnh 5.

Diễn viên Tam Triều Dâng và Trung Lùn

Hết làm "trai đẹp", Lê Phương dịu dàng bên Hồng Ánh- Ảnh 6.

Võ Điền Gia Huy và Trần Ngọc Vàng

Hết làm "trai đẹp", Lê Phương dịu dàng bên Hồng Ánh- Ảnh 7.

 

    Thông báo