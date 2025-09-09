Những kho phế liệu, bãi chứa hàng hóa nằm xen cài trong các khu dân cư đông đúc từ lâu đã được ví như những "quả bom nổ chậm". Và thực tế đáng báo động trong 6 tháng đầu năm 2025 đã chứng minh cho lo ngại đó. Trước tình hình cấp bách, UBND TP HCM đã ban hành chỉ đạo khẩn, mở một đợt tổng rà soát toàn diện, kiên quyết "siết" lại công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) để dẹp yên nỗi lo "giặc lửa".

Siết PCCC kho bãi, phế liệu

Cụ thể, UBND TP yêu cầu các sở, ngành và địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra cháy nổ gây hậu quả nghiêm trọng do thiếu kiểm tra, giám sát.

Công an TP HCM được giao nhiệm vụ tăng cường điều tra, nắm tình hình, kiểm tra và xử lý dứt điểm các vi phạm PCCC tại các cơ sở này. Các trường hợp không chấp hành sẽ bị tạm đình chỉ hoạt động.

Sở Xây dựng TP HCM siết chặt việc cấp phép xây dựng, bảo đảm tuân thủ tiêu chuẩn PCCC và xử lý nghiêm các công trình xây dựng không phép, sai phép, cải tạo trái phép.

UBND các xã, phường được yêu cầu thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về PCCC, tăng cường kiểm tra, phân loại và xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng. Chủ tịch UBND địa phương sẽ chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP và pháp luật nếu để các công trình vi phạm hoạt động và gây ra cháy nổ.

Một trong hàng chục hộ dân thu mua đủ loại phế liệu trên đường Nguyễn Văn Linh, xã Bình Hưng, TP HCMẢnh: ÁI MY

Nhiều nơi gấp rút vào cuộc

Là địa phương có nhiều cơ sở phế liệu, kho bãi chứa phế liệu cũng như từng xảy ra vụ cháy kho phế liệu rộng 1.000 m² hồi tháng 7-2025 ngay trong khu dân cư, đại diện UBND xã Bà Điểm cho biết UBND xã đã có kế hoạch kiểm tra đối với 70 cơ sở thu mua, thu gom phế liệu trên địa bàn. Nội dung kiểm tra không chỉ liên quan đến công tác chấp hành quy định PCCC mà trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, các phòng, ban chuyên môn sẽ xử lý theo trình tự quy định.

Ngoài 70 cơ sở thu mua phế liệu này, UBND xã cũng thành lập tổ kiểm tra, xử lý các bãi, điểm trông giữ xe và các kho, bến bãi có biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, PCCC và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn. Việc kiểm tra bắt đầu ngay trong tháng 9 này.

"Xã Bà Điểm là xã đông dân cư, nhiều ngành nghề như thu mua phế liệu tồn tại từ lâu, do tốc độ đô thị hóa nhanh nên các cơ sở này dần lọt thỏm vào khu dân cư, gây nguy cơ cháy nổ nếu không bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC. Ngoài kiểm tra, chúng tôi sẽ rà soát các công trình xây dựng không phù hợp quy hoạch, không bảo đảm an toàn PCCC, kịp thời đề xuất phương án xử lý, di dời hoặc cải tạo. Riêng các công trình tạm, công trình xây dựng không phép, sai phép trên đất dự án, đất nông nghiệp... kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi này theo quy định pháp luật" - đại diện UBND xã Bà Điểm nhấn mạnh.

Tương tự, thực hiện chỉ đạo của UBND TP HCM, đại diện UBND xã Bình Hưng cho biết qua rà soát địa bàn, xã không có cơ sở tái chế phế liệu, chỉ có 18 cơ sở thu mua phế liệu. Hiện nay, UBND xã đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan có kế hoạch kiểm tra các cơ sở phế liệu này, qua đó kiểm tra kết hợp với tuyên truyền.

"Từ khi nhận chỉ đạo của thành phố, UBND xã đã chỉ đạo và đã kiểm tra 4/18 cơ sở thu mua phế liệu, kết quả các cơ sở trên đều chấp hành tốt" - đại diện UBND xã Bình Hưng nói.

Ngoài ra, xã này cũng thông tin rằng đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền trên địa bàn toàn xã và người dân toàn xã Bình Hưng đều thống nhất sẽ chấp hành đúng quy định.

Đừng để phế liệu thành "mồi lửa" Đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP HCM nhận định ngành thu mua phế liệu dù góp phần bảo vệ môi trường nhưng tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao. Nguyên nhân là do hoạt động này phần lớn tự phát, nhỏ lẻ, nằm xen kẽ trong khu dân cư với các vật liệu dễ cháy như giấy, vỏ xe, vỏ bom mìn. Để phòng ngừa hỏa hoạn, PC07 yêu cầu phải thực hiện nghiêm các quy định an toàn PCCC, trong đó chú trọng quản lý chặt các loại phế liệu dễ cháy, nguồn lửa và nguồn nhiệt. Phế liệu phải được sắp xếp gọn gàng, cách xa nơi phát sinh nhiệt ít nhất 1 mét, không được cản trở lối thoát nạn. Các loại phế liệu nguy hiểm như vỏ bình gas, thùng hóa chất phải được bảo quản cẩn thận. Về hệ thống điện, cần lắp đặt các thiết bị bảo vệ (cầu chì, aptomat), dây dẫn phải đi trong ống bảo vệ và bóng đèn phải có chụp chống cháy. Cần thường xuyên tự kiểm tra hệ thống điện. PC07 đặc biệt nhấn mạnh tuyệt đối không để phế liệu dễ cháy gần nơi thờ cúng, khu vực bếp, cũng như không đun nấu, đốt hương trong kho. Khi thắp hương, nến phải có người trông coi. Cần tắt các thiết bị điện không cần thiết, kiểm tra kỹ nơi đun nấu, thờ cúng trước khi rời đi hoặc đi ngủ, đồng thời phải có người thường trực 24/24 để kịp thời phát hiện sự cố. Đối với các kho, xưởng lớn, người đứng đầu phải tăng cường trách nhiệm PCCC. Các cơ sở thuộc diện thẩm duyệt phải có thiết kế PCCC được phê duyệt trước khi hoạt động và tuyệt đối không tàng trữ các chất nguy hiểm như xăng, dầu, cồn.



