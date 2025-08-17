HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Hiền Hồ quỳ gối xin lỗi khán giả

Thùy Trang

(NLĐO)- Đoạn clip Hiền Hồ quỳ gối xin lỗi khán giả lan truyền mạng xã hội với tốc độc "chóng mặt", chuyện gì đang xảy ra?

Hiền Hồ xin lỗi khán giả: màn trình diễn ở Bắc Ninh gây xôn xao mạng xã hội!

Hiền Hồ quỳ gối xin lỗi khán giả - Ảnh 1.

Hiền Hồ quỳ gối xin lỗi khán giả

Cụ thể, đoạn clip đang chia sẻ khắp mạng xã hội diễn ra tại một buổi diễn ở Bắc Ninh vào tối 16-8. Theo đó, Hiền Hồ nhắc về ồn ào quá khứ và quỳ gối xuống xin lỗi khán giả. Đoạn clip đang gây xôn xao khắp cõi mạng.

Hiền Hồ chủ động chia sẻ: "Bằng trái tim này, bằng con người thật và bằng một Hiền Hồ từng sai trái trong quá khứ đã trưởng thành hơn. Nếu có một lời nhắn thì Hiền muốn gửi tới tất cả mọi người, đặc biệt các bạn trẻ rằng đừng bao giờ mắc sai lầm như Hiền. Hãy nhìn Hiền và những vết xước của Hiền, tránh xa những cạm bẫy và hào quang không có thật. Hãy mạnh mẽ đi trên con đường của mình một cách tự tin và bản lĩnh hơn".

Bên cạnh đó, cô cũng gởi lời cám ơn đến những người đã cho cô cơ hội được xuất hiện, biểu diễn trong chương trình. Kết thúc lời nói, Hiền Hồ bất ngờ quỳ gối, cúi đầu thể hiện sự thành khẩn.

Hiền Hồ: cơ hội làm lại? Phản ứng mạng xã hội và con đường phía trước!

Hiền Hồ quỳ gối xin lỗi khán giả - Ảnh 2.

Hiền Hồ nhận sai lầm và xin lỗi khán giả

Trước hành động của Hiền Hồ, mạng xã hội cũng xuất hiện luồng dư luận trái chiều. Bên cạnh những ý kiến đồng cảm, sẻ chia, cũng có người không chấp nhận hành động của cô. Tuy nhiên, tựu trung, nhiều ý kiến cho rằng khi Hiền Hồ đã thực sự biết lỗi cô cũng xứng đáng có được cơ hội để làm lại và được quay lại với nghề vì cô là giọng ca có năng lực.

Tháng 3-2022, Hiền Hồ vướng vào scandal "anh em nương tựa", liên quan đến chuyện tình cảm của cô với một doanh nhân đã có gia đình. Cô đã lên tiếng xin lỗi, rút khỏi làng giải trí một thời gian ngắn. 

Sau đó cô trở lại nhưng sản phẩm âm nhạc không được khán giả đón nhận dù đó là những sản phẩm chất lượng. Nhiều show âm nhạc có Hiền Hồ bị công chúng tẩy chay và chỉ trích trên mạng xã hội.

Hiền Hồ từng chia sẻ: "Một thời gian dài được làm việc, sống trong âm nhạc và được trải nghiệm những cảm xúc khó tả. Tuyệt vọng, hối hận, khổ đau, vui mừng, kể cả những sợ hãi và cuối cùng là giải thoát! Những hành động, suy nghĩ sai lầm và lệch lạc và cuối cùng dẫn chính bản thân mình bước vào một con đường sai lầm. 

Những sự nuông chiều, chăm sóc đã khiến mình tưởng đó là một tình yêu và sự may mắn của mình. Cho tới ngày ông trời đã giáng cho cái tát để mình biết mình đã sai lầm và ngu dốt đến nhường nào".

Hiền Hồ Hiền Hồ xin lỗi Hiền Hồ quỳ gối
