Pháp luật

Hiện trường vụ án nghiêm trọng ở Đắk Lắk, 1 người gục chết tại chỗ

Cao Nguyên

(NLĐO) – Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, đối tượng chạy về nhà lấy dao rồi quay lại đâm 1 người trong bàn tử vong tại chỗ.

Ngày 15-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang làm rõ vụ án mạng khiến 1 người tử vong trong lúc ăn nhậu.

Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu khiến 1 người tử vong tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Hiện trường vụ án mạng khiến 1 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, tối 14-11, ông Nguyễn Phi L. (SN 1975, ngụ thôn Xuân Thành, xã Tuy An Tây, tình Đắk Lắk) tổ chức ăn nhậu tại nhà.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, trong lúc ngồi nhậu, giữa ông Mai Chí N. (SN 1973) và Lê Ngọc Sơn (SN 1991, cùng ngụ thôn Xuân Thành) xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau.

Sau đó, Lê Ngọc Sơn chạy về nhà của mình (bên cạnh nhà ông L.) lấy 1 con dao rồi quay lại để tìm đánh ông N.

Khi thấy ông N. đang ở trong nhà, Sơn lập tức cầm con dao chạy tới đâm trúng vào vùng ngực, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tuy An Tây đã có mặt tại hiện trường phối hợp xác minh vụ việc.

Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, nam thanh niên dùng cây sắt đánh vào đầu bạn

Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, nam thanh niên dùng cây sắt đánh vào đầu bạn

(NLĐO)-Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, Phi dùng cây sắt đánh vào đỉnh đầu bạn nhậu khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, em bổ cuốc vào đầu khiến anh trai tử vong

(NLĐO) – Trong lúc đang ăn nhậu, giữa 2 anh em xảy ra mâu thuẫn, người em 19 tuổi đã dùng cuốc bổ vào đầu khiến anh trai tử vong.

Mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, đâm bạn tử vong

(NLĐO) - Mâu thuẫn trong ăn nhậu, người đàn ông đã dùng dao đâm bạn nhậu khiến nạn nhân tử vong trên đường tới bệnh viện.

