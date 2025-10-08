Hiện tượng Dickson "lột xác" với hình ảnh mới

Dickson khác lạ

Dickson lột xác với hình ảnh mới

Khác hẳn với vẻ ngoài phong trần, có phần bụi bặm, mới đây, Dickson khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện với hình ảnh đầy lãng tử nhưng không kém phần lạnh lùng, nam tính.

Sở hữu lợi thế ngoại hình với chiều cao 1,8 m, Dickson không chỉ được yêu mến nhờ giọng hát trầm khàn đặc trưng mà còn để lại ấn tượng mạnh mẽ với khán giả nhờ gu thời trang bụi bặm, cá tính.

Nam ca sĩ cho biết anh luôn hướng đến việc làm mới bản thân, không muốn đóng khung theo một hình ảnh cố định. Bởi vậy, anh luôn suy nghĩ, cân nhắc rất kỹ về phần hình ảnh để tránh tạo cảm giác nhàm chán, đơn điệu khi xuất hiện trước khán giả.

Thực tế, việc thay đổi về phong cách đều dựa theo những định hướng song song về mặt âm nhạc. Bởi vậy, với diện mạo mới lần này, Dickson cho biết anh cũng sẽ mang đến một loạt những thay đổi lớn trong các sản phẩm sắp tới.

Đây cũng là bước chuyển mình tiếp theo cả trong âm nhạc lẫn phong cách của nam ca sĩ sinh năm 1991.

Dickson bùng nổ với nhiều dự án

Diện mạo mới của Dickson

Sau thành công của những ca khúc kết hợp cùng nam ca sĩ Quang Vinh như Đổi biệt danh thành tên đầy đủ, Tình yêu không thể phá vỡ,… Dickson sẽ cho ra mắt thêm những sản phẩm kết hợp mang màu sắc hoàn toàn mới lạ, khác biệt.

Chia sẻ về kế hoạch sắp tới, nam ca nhạc sĩ cho biết trong năm nay anh dành phần lớn thời gian chạy show nước ngoài để chuẩn bị cho một loạt dự án quan trọng bao gồm cả full album đầu tay. Sản phẩm này đánh dấu sự trưởng thành và tâm huyết của anh sau nhiều năm gắn bó với nghệ thuật. Album gồm cả các ca khúc do anh tự sáng tác lẫn kết hợp cùng các nhạc sĩ trẻ khác.

Dickson vẫn luôn cool ngầu đầy cuốn hút

Trước khi theo đuổi sự nghiệp ca hát, nam ca sĩ từng được biết đến qua nhiều sáng tác ấn tượng, điển hình như bản hit Anh Yêu Vội Thế hay một số ca khúc "chắp bút" cho Thu Phương, Hồ Ngọc Hà, Ưng Hoàng Phúc, Isaac, Anh Tú Atus…

Ngoài ra, theo ekip của nam ca sĩ chia sẻ, trước khi full album được ra mắt, EP 4 bài hát mới sẽ sớm được "trình làng" vào đầu năm sau.